На прошлой неделе тушканчиков достали из холодильника

В Московском зоопарке проснулись тушканчики, которые находились в глубокой спячке. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе зоопарка.

Зиму тушканчики провели в специальных домиках, обтянутых поролоном и помещенных в холодильник с плюсовой температурой. Так в зоопарке воспроизводят условия зимовки грызунов в естественной среде — без запасов и мягкой подстилки.

Во время спячки тушканчики практически впадают в анабиоз: температура их тела падает с 38 до 4 °C, а частота сердцебиения снижается с 300 до 5-6 ударов в минуту. При этом грызуны дышат и даже дергают лапками. За несколько месяцев они могут потерять около четверти своего веса (примерно 100 грамм).