FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13806 постов • 1664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
На прошлой неделе тушканчиков достали из холодильника

На прошлой неделе тушканчиков достали из холодильника

Автор:
15 апреля 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Dipodidae   Ferae   Холодильник   грызуны   зима   зимовка   московский зоопарк   тушканчики   
348
1
1

Зимняя спячка окончена, пора вставать!

В Московском зоопарке проснулись тушканчики, которые находились в глубокой спячке. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе зоопарка.


Зиму тушканчики провели в специальных домиках, обтянутых поролоном и помещенных в холодильник с плюсовой температурой. Так в зоопарке воспроизводят условия зимовки грызунов в естественной среде — без запасов и мягкой подстилки.


Во время спячки тушканчики практически впадают в анабиоз: температура их тела падает с 38 до 4 °C, а частота сердцебиения снижается с 300 до 5-6 ударов в минуту. При этом грызуны дышат и даже дергают лапками. За несколько месяцев они могут потерять около четверти своего веса (примерно 100 грамм).



В зоопарке отметили, что сотрудники не забывали про грызунов, оставленных в холодильнике: их проверяли и регулярно взвешивали, чтобы понять, хватит ли им массы, чтобы проспать до весны.


«Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Но это случается редко», — отметили в Московском зоопарке.


Как только стало понятно, что тушканчики достаточно поспали и похудели, зоологи достали их из холодильника. Зверькам нужны всего сутки, чтобы прийти в себя, а затем они начинают вовсю скакать в вольере.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Dipodidae   Ferae   Холодильник   грызуны   зима   зимовка   московский зоопарк   тушканчики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vitenok 12 часов назад
Хочу зиму проводить как тушканчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
5010_BIRD 21 минуту назад
Когда разбудили весной.
Когда разбудили весной.Посмотреть
Когда разбудили весной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
11786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 минут славы и рекорд русского богатыря
25 минут славы и рекорд русского богатыря
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
Набирающие популярность в сообществах
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P&nbsp;— до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт DDR5 и шесть дисплеев. Нехилый такой «скворечник»
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P — до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт...
McLaren Senna LM без пробега выставили на продажу
McLaren Senna LM без пробега выставили на продажу
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#автомобили#дтп#аварии#авто аварии#знаменитости#Приколы#актеры
#интересно#факты#подборка#животные#Жизнь#люди#удивительно#кино#природа#красота
#Юмор#шоу бизнес#в мире#машина#интересное#США#забавно#позитив#фильм#дети
Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов Как живут в Якутии зимой в минус 50°C? Как живут в Якутии зимой в минус 50°C? Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена Холодильник, который работает без электричества круглый год Холодильник, который работает без электричества круглый год Когда не было холодильников: фото с улиц Лондона и Парижа конца 19 века Когда не было холодильников: фото с улиц Лондона и Парижа конца 19 века 15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы 15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы

На что жалуетесь?

Вернуться