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Когда не было холодильников: фото с улиц Лондона и Парижа конца 19 века

Когда не было холодильников: фото с улиц Лондона и Парижа конца 19 века

Автор:
02 февраля 2023 11:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Холодильник   лондон   люди   париж   факты   фото   
877
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Как известно, холодильники изобрели относительно недавно, а вот продукты имели обыкновение портиться всегда. Поэтому человечество неустанно ломало себе голову, как продлить их срок годности.

Особенно, если речь идёт о мясе, рыбе, молоке и так далее. И на каком-то этапе эволюции люди поняли, что холод в этом смысле очень даже в тему.

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На фото выше вы видите девушек, занимающихся доставкой льда. Но данный способ сохранения свежести продуктов был доступен лишь богатым слоям населения европейских городов, так как необходимо было иметь дома специальный погреб-ледник, а также оплачивать совсем недешевый лёд, который доставляли в Лондон и Париж из холодной Норвегии.

И поэтому на фото ниже мы видим вполне типовую лондонскую мясную лавку Викторианской эпохи:

Да-да, вам не показалось. Весь фасад здания плотно обвешан тушками животных. Вот ещё одно с ракурсом покрупней:

Магазин тот же, но "выкладка" товара иная.

Дичь полная, конечно. Извините, за каламбур. Нет, понятно, тогда машины по улицам не ездили, но всё равно жара, мухи, осы... Бррр... А уж как пахло возле такой лавки - даже представить себе страшно!

На следующем фото той же самой мясной лавки можно увидеть, что она вполне пользуется спросом. Часть полок фасада уже успешно распродана, а лавочник с лестницы достает для мадам понравившегося ей кролика.

Не исключено, что вы сейчас думаете, что такого просто не может быть и это тупо фейк, потому что все снимки сделаны в одном месте. Хорошо, вот вам другое:

Да, масштабы не те, но суть та же. Ощипанные и не очень тушки висят себе на солнышке, привлекая внимание насекомых покупателей. В общем, друзья, Викторианцы ели много мяса. И как пишут историки, ни одна часть тушки не пропадала зря.

Богачи, естественно, покупали самые лучшие и нежные кусочки. При этом, служанка могла приходить и закупаться трижды в день к каждому приему пищи. Кости тоже покупались для придания аромата и наваристости супам. Беднякам же продавалось всё остальное, включая жир, требуху и прочее. Даже кровь и ту разбирали. Считалось, что её употребление весьма полезно для борьбы с туберкулезом. Да-да, шарлатаны и предрассудки – обычнейшее дело в Викторианскую эпоху.

Для понимания ситуации привожу цитату из книги «Париж с ручкой и карандашом» Дэвида У. Бартлетта, опубликованной в 1854 году:

У Фабриса всегда была склонность к спекуляциям, и, будучи рядовым, он зарабатывал деньги, продавая мелкие вещи своим однополчанам. Когда срок его службы истек, он устроился на работу грузчиком в лавку, где продавали индюшатину.

...Он заметил, что те индейки, что остались не проданными, через день-два теряли половину своей стоимости. Он поинтресовался у старух-продавщиц, откуда покупатели узнали, что они несвежие? Те ответили, что цвет ножек у птиц изменился с черных до буро-коричневых.

Фабрис ушёл домой, на следующий день отсутствовал и только на третий день вернулся в лавку с бутылкой жидкости. Схватив первую попавшуюся буроногую индейку, он выкрасил её ноги содержимым своей бутылки, и поставив её рядом со свежей индейкой, спросил, кто сможет увидеть разницу? Старушки были в восхищении.

Понимаете, да? Теперь пару слов о том, почему, собственно, в Лондоне был такой огромный спрос на мясо. Безусловно, его покупали всегда и везде, но именно в Лондоне и вообще в Англии той эпохи оно раскупалось максимально быстро.

Дело в том, что именно Британия стала первой страной в мире, где в городах стало жить больше людей, чем в деревнях. И всё это городское население надо было чем-то кормить.

Официальная история утверждает, что данный перекос в сторону урбанизации случился в Англии уже в 1851 году. В Российской Империи, напомню, только ещё через 10 лет отменят крепостное право.

Но мы сегодня не об этом, поэтому закончу я фотографией одного ну очень специализированного магазина в Париже образца 1908 года:

Вы можете рассмотреть на витрине зайцев и прочую дичь, но в центре кадра вас ожидает мощный сюрприз в виде туши ...верблюда. Откуда он взялся в столице Франции остается загадкой. Из бродячего цирка, из зоопарка? Как думаете?

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Метки: Жизнь   Холодильник   лондон   люди   париж   факты   фото   
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13  комментариев
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27k
Юрий 50 минут назад
В Средние века в Англии своего льда было в достатке.
Малый ледниковый период – это глобальное похолодание, начавшееся в середине 16–ого века (первое заметное событие в Западной Европе - очень суровая зима 1564-1565 гг.) и продолжавшееся до середины 19-ого. Иногда к нему относят и первые удары холода середины 15 века, и даже более ранние события.
По записям средневековых хронистов, последнее жаркое лето в Европе случилось в 1311 году. Следом за ним на континент неожиданно обрушилась суровая, холодная зима, а затем четыре года подряд температура била отрицательные рекорды.
В 1560-х годах среднегодовая температура снова начала понижаться.
По рекам Темза и Дунай крестьяне катались на санках. В 1621-1669 годах льдом покрылся пролив Босфор, а зимой 1708-1709 годов замерзала Адриатика.
Зима 1664-1665 года выдалась такой студёной, что в Париже и в Берлине с деревьев падали замерзающие птицы. В 1740-х годах Европу регулярно заметало снегом. В 1784 году зимние температуры в Париже колебались от -7 до -10 С.

В XIX веке малый ледниковый период, наконец, закончился, и климат стабилизировался до относительно тёплых погодных значений.

На картинах замерзшая Темза.
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17k
Александр Час назад
Кино давно смотрел, там европеец в Японии был и подвесил вот так тушку кролика, она завонялась и тамошний японец её выкинул и потом сделал харакири. Вроде сериал Сёгун
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Чукчи и прочие народы Севера эту проблему решили очень давно
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