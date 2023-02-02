Когда не было холодильников: фото с улиц Лондона и Парижа конца 19 века

Да, масштабы не те, но суть та же. Ощипанные и не очень тушки висят себе на солнышке, привлекая внимание насекомых покупателей. В общем, друзья, Викторианцы ели много мяса. И как пишут историки, ни одна часть тушки не пропадала зря.

Богачи, естественно, покупали самые лучшие и нежные кусочки. При этом, служанка могла приходить и закупаться трижды в день к каждому приему пищи. Кости тоже покупались для придания аромата и наваристости супам. Беднякам же продавалось всё остальное, включая жир, требуху и прочее. Даже кровь и ту разбирали. Считалось, что её употребление весьма полезно для борьбы с туберкулезом. Да-да, шарлатаны и предрассудки – обычнейшее дело в Викторианскую эпоху.

Для понимания ситуации привожу цитату из книги «Париж с ручкой и карандашом» Дэвида У. Бартлетта, опубликованной в 1854 году:

У Фабриса всегда была склонность к спекуляциям, и, будучи рядовым, он зарабатывал деньги, продавая мелкие вещи своим однополчанам. Когда срок его службы истек, он устроился на работу грузчиком в лавку, где продавали индюшатину.