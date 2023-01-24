Болезнь, пришедшая с холода

В Великобритании, по подсчетам медиков, болезнью Рейно страдают до 10 миллионов человек. Рэйчел Смит — одна из них, и зима для нее - настоящий сезон ужаса.

Когда у Смит случается приступ, ее пальцы становятся белыми, затем желтеют и в конце концов синеют. Она также испытывает сильную боль, когда пытается возобновить хоть какие-то ощущения в руке.

«Это похоже на покалывание при онемении руки - например, когда вы ее отлежали, - только увеличенное в тысячу раз. С ушами хуже всего. Если я знаю, что буду на улице, а на улице холодно или ветрено, мне нужна шапка. Иначе я буду чувствовать себя так, как будто кто-то вонзил нож мне в ухо и повернул его. Это очень больно».

Смит должна быть осторожной не только на улице, но и когда держит холодный напиток или входит в комнату с кондиционером. Независимо от времени года у Смит всегда есть куртка или одеяло в машине, а в сумочке спрятаны перчатки. «Я ненавижу, когда люди просто отмахиваются от этого, говоря: "Вы просто очень чувствительны к холоду". Это настоящая болезнь», - утверждает она.