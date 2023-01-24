Болезнь, пришедшая с холода

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К середине зимы большинство из нас уже успели устать от холодов и с нетерпением ждут первых признаков весны. Однако если для большинства холодная погода - лишь повод для досады, некоторые переносят ее сложнее других. Именно зимой миллионы людей становятся жертвами странного заболевания, известного как болезнь Рейно.
Болезнь Рейно проявляется сужением сосудов в ответ на холод, тревогу или стресс. "Холодная" версия заболевания при этом наиболее распространена. При этом кровь мало или вообще не поступает к пораженным частям тела. Наиболее часто от болезни страдают конечности, как правило, пальцы рук и ног. Выглядит это страшновато: пораженная область может стать белой, синей иили желтой.Однако, утверждают медики, сама по себе болезнь Рейно не слишком страшна: как правило, она не вызывает серьезных проблем, и вы можете избавиться от пугающих симптомов, просто согрев руки и ноги.
Болезнь Рейно проявляется в двух формах - первичной и вторичной. Первый ее вид проявляется обычно в подростковый период или в возрасте слегка за 20. Вторичная болезнь Рейно манифестирует в более пожилом возрасте и провоцируется другими проблемами - например, возрастными изменениями в сосудах. Страдающие вторичной формой также могут быть склонны к образованию язв на руках и ногах в ответ на раздражитель.
Болезнь Рейно проявляется в двух формах - первичной и вторичной. Первый ее вид проявляется обычно в подростковый период или в возрасте слегка за 20. Вторичная болезнь Рейно манифестирует в более пожилом возрасте и провоцируется другими проблемами - например, возрастными изменениями в сосудах. Страдающие вторичной формой также могут быть склонны к образованию язв на руках и ногах в ответ на раздражитель.
В Великобритании, по подсчетам медиков, болезнью Рейно страдают до 10 миллионов человек. Рэйчел Смит — одна из них, и зима для нее - настоящий сезон ужаса.
Когда у Смит случается приступ, ее пальцы становятся белыми, затем желтеют и в конце концов синеют. Она также испытывает сильную боль, когда пытается возобновить хоть какие-то ощущения в руке.
«Это похоже на покалывание при онемении руки - например, когда вы ее отлежали, - только увеличенное в тысячу раз. С ушами хуже всего. Если я знаю, что буду на улице, а на улице холодно или ветрено, мне нужна шапка. Иначе я буду чувствовать себя так, как будто кто-то вонзил нож мне в ухо и повернул его. Это очень больно».
Смит должна быть осторожной не только на улице, но и когда держит холодный напиток или входит в комнату с кондиционером. Независимо от времени года у Смит всегда есть куртка или одеяло в машине, а в сумочке спрятаны перчатки. «Я ненавижу, когда люди просто отмахиваются от этого, говоря: "Вы просто очень чувствительны к холоду". Это настоящая болезнь», - утверждает она.
Когда у Смит случается приступ, ее пальцы становятся белыми, затем желтеют и в конце концов синеют. Она также испытывает сильную боль, когда пытается возобновить хоть какие-то ощущения в руке.
«Это похоже на покалывание при онемении руки - например, когда вы ее отлежали, - только увеличенное в тысячу раз. С ушами хуже всего. Если я знаю, что буду на улице, а на улице холодно или ветрено, мне нужна шапка. Иначе я буду чувствовать себя так, как будто кто-то вонзил нож мне в ухо и повернул его. Это очень больно».
Смит должна быть осторожной не только на улице, но и когда держит холодный напиток или входит в комнату с кондиционером. Независимо от времени года у Смит всегда есть куртка или одеяло в машине, а в сумочке спрятаны перчатки. «Я ненавижу, когда люди просто отмахиваются от этого, говоря: "Вы просто очень чувствительны к холоду". Это настоящая болезнь», - утверждает она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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