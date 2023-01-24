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Болезнь, пришедшая с холода

Болезнь, пришедшая с холода

Автор:
24 января 2023 12:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезни   болезнь Рейно   заболевания   зима   зимняя болезнь   медицина   неожиданно   познавательно   
1790
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К середине зимы большинство из нас уже успели устать от холодов и с нетерпением ждут первых признаков весны. Однако если для большинства холодная погода - лишь повод для досады, некоторые переносят ее сложнее других. Именно зимой миллионы людей становятся жертвами странного заболевания, известного как болезнь Рейно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезни   болезнь Рейно   заболевания   зима   зимняя болезнь   медицина   неожиданно   познавательно   
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4  комментария
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5k
пропеллер Час назад
не бухать на морозе!
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7k
Николай 19 минут назад
Белые ходоки начало...
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1k
ant-laz11 Час назад
это как импотенция только для конечностей
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Белая Муха

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