Что делают бобры зимой

Он постоянно что-то делает, и только в холодное время года, всё семейство может себе позволить отдых… Но к этому моменту ещё надо успеть подготовиться!
Идеальная хатка
На зиму семейство бобров укрепляет своё жилище. Это может быть нора, а может быть и хатка (надводное строение из веток, вход в которое находится под водой). Для этого хитрый строитель использует ветки прочных деревьев: дуба или ольхи. Внешне строение выглядит, как колючий муравейник, но стены внутри — очень гладкие! Как так?
Всё просто! Все, включая «молодняк», обтачивают торчащие ветки. Как только лишние звенья будут убраны, бобры начинают «штукатурить» — замазывать стены глиной, перемешанной с речным илом. Это стройка!
Всё просто! Все, включая «молодняк», обтачивают торчащие ветки. Как только лишние звенья будут убраны, бобры начинают «штукатурить» — замазывать стены глиной, перемешанной с речным илом. Это стройка!
×
Запасы на зиму
Бобры не впадают в «спячку», но активность существенно снижается за счёт зимних морозов. Они плотно сбиваются друг к другу, дабы лучше сохранить накопленное тепло, а для того, чтобы поддерживать в себе силы, едят кору, которую всем семейным подрядом активно запасали на зиму. Редкий случай, когда запасов семейству не хватит!
Как говорится, хитёр бобёр! Наш герой обязательно делает зимние вылазки: под водой — лакомится корнями прибрежных деревьев, на поверхности собирает лежащие с осени ветки. А то, что хранится в закромах — оставит до худших времён.
Как говорится, хитёр бобёр! Наш герой обязательно делает зимние вылазки: под водой — лакомится корнями прибрежных деревьев, на поверхности собирает лежащие с осени ветки. А то, что хранится в закромах — оставит до худших времён.
Дополнительные комнаты
Долгое время бобрам придётся находиться внутри, поэтому поступление свежего воздуха крайне необходимо. Бобры делают в хатке полноценную вентиляцию! Те, кому доводилось побывать на плотине и увидеть хотя бы несколько бобрячих зданий, могли заметить, как над хатками клубится пар — значит строение жилое!
Бобры кучкуются всем семейством, а если оно большое, то строят дополнительные «комнаты» бытового назначения и даже целые этажи! В одних — трапезничают, в других — хранят запасы или просто отдыхают.
Бобры кучкуются всем семейством, а если оно большое, то строят дополнительные «комнаты» бытового назначения и даже целые этажи! В одних — трапезничают, в других — хранят запасы или просто отдыхают.
Речная коммуналка
Бобры — принципиальны, к змеям относятся предвзято! Ещё бы, ведь ползучие не церемонятся в поисках ночлега — внаглую пытаются прорваться в хатку. Но глава семейства обязательно даст рептилиям такой отпор, что наглость сменится на бегство! А если на «зимовку» попросится кто-то из грызунов, хозяин поведёт себя иначе (при условии, что квартирант построит себе комнату).
Режим сна, обеда и выхода на улицу определяют хозяева жилища: если выдра-квартирант желает поспать, а бобры — поплавать, то выдру разбудят и поведут на водоём! Здесь бобриные законы.
Режим сна, обеда и выхода на улицу определяют хозяева жилища: если выдра-квартирант желает поспать, а бобры — поплавать, то выдру разбудят и поведут на водоём! Здесь бобриные законы.
Контроль территории
Зимние заплывы из хатки связаны не только с экономией провизии, но и с функцией контроля! На берегу реки, где живут эти грызуны, обязательно имеется плотина, над которой все члены данного конкретного общества трудились, не покладая зубов, весь летний период. Однако может случится так, что плотина пострадает от слишком быстрого течения, лап хищников или (что чаще) от рук человека!
Бобр, обнаруживший нарушение, обязательно примется за ремонт. Он должен вернутся в хатку только после выполнения работы. Совсем не дело, если плотина дала течь, это — его ответственность.
Бобр, обнаруживший нарушение, обязательно примется за ремонт. Он должен вернутся в хатку только после выполнения работы. Совсем не дело, если плотина дала течь, это — его ответственность.
«В порядке очереди»
Даже при лютых морозах, бобры старательно поддерживают доступ в жилище через лунку, являющуюся выходом в большую воду. Если их сооружение заметит кто-то из хищников, то он запросто может снять поверхностный слой лапой! Бобры не станут ломиться наружу всем скопищем, они аккуратно и в порядке очереди, покинут родные пенаты. А перед тем, как окончательно уйти, издадут звук, обозначающий сигнал бобриного бегства для всех, живущих по соседству!
Источник:
Ссылки по теме:
- 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»
- Факты о леммингах - необъяснимая трагедия
- 6 интересных фактов о том как зимует лисица
- 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр
- Как зимует щука
149
Понравилось149
Новости партнёров
Загрузка...