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Что делают бобры зимой

Что делают бобры зимой (11 фото)

Автор:
25 января 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: бобры   животные   зима   зимовка   интересно   факты   фото   
6676
11
Он постоянно что-то делает, и только в холодное время года, всё семейство может себе позволить отдых… Но к этому моменту ещё надо успеть подготовиться!
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Метки: бобры   животные   зима   зимовка   интересно   факты   фото   
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14  комментариев
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13k
Hairy. 15 часов назад
Наблюдая за животными в диких и полудиких (свободный выпас) условиях замечал многократно, что звери значительно умнее, чем люди привыкли о них думать.
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6k
Михаил 3 часа назад
Домик наших бобров.
Домик наших бобров.
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6k
Михаил 3 часа назад
Что делают бобры зимой
Что делают бобры зимой
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27k
a.fey 7 часов назад
А меня бобры к себе в хатку пустят? Может там выспаться можно?
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2k
Trilik 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
dangora 13 часов назад
Что делают бобры зимой? Бобрят
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2k
Trilik dangora 8 часов назад
Можно подробней? Как они бобрят? )))
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3k
dangora Trilik 7 часов назад
Не как, а кого! Бобрят они бобрят!
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87k
сапер Водичка 13 часов назад
Что делают бобры зимой
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−61
яблочный барон 14 часов назад
а бобриха симонян?
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3k
Дарвин и аморальная премия 15 часов назад
Хочу зимой быть бобром
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448
Обратная сторона Луны Дарвин и аморальная премия 9 часов назад
Сидеть жопой в холодной воде и грызть кору?
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Кистень 15 часов назад
Они хороши в виде шапки. И мясо у них на вкус-так себе.
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Дарвин и аморальная премия Кистень 15 часов назад
Раньше нужно было тебе шапку носить-уже все мозги обморозил
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