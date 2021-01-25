Что делают бобры зимой

Зимние заплывы из хатки связаны не только с экономией провизии, но и с функцией контроля! На берегу реки, где живут эти грызуны, обязательно имеется плотина, над которой все члены данного конкретного общества трудились, не покладая зубов, весь летний период. Однако может случится так, что плотина пострадает от слишком быстрого течения, лап хищников или (что чаще) от рук человека!



Бобр, обнаруживший нарушение, обязательно примется за ремонт. Он должен вернутся в хатку только после выполнения работы. Совсем не дело, если плотина дала течь, это — его ответственность.