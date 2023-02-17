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Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена

Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена

Автор:
17 февраля 2023 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   забавно   зима   машина   подборка   снег   фото   
871
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Предлагаю вам посмотреть забавные снимки, на которых запечатлены ситуации, когда автовладельцы сглупили и допустили настоящую снежную катастрофу в отношении своих машин.

Зима — нелюбимое время года многих водителей, так как до наступления весны их автомобилям приходится проходить целый ряд испытаний. Это скользкие дорогие, низкие температуры, а также снежные заносы, которые способны заточить любое авто в самый настоящий снежный плен. Пожалуй, последний пункт представляет особый интерес, ведь именно о нём пойдёт речь ниже.

Машины, попадающие в снежное заточение — не редкость в городах, где природа щедра на осадки и крепкие морозы. Хорошо, если водитель сразу осознает всю тяжесть положения и своевременно откопает свою драгоценность. Если этого не сделать, существуют большие риски, что отыскать любимку получится только к весне. А ещё иногда водители попросту забывают закрывать двери авто во время бури, в результате чего салон оказывается под завязку забит снегом.


Вот что бывает, когда вы забываете закрыть окно перед снежной бурей

×
×

Нашлась!


Солнышко пригрело и появились первые подснежники


Надо помогать весне, выходить и есть снег.

Только не срезайте пока, пусть подрастёт! Брать можно будет как начнут виднеться колёса!


Эй, парень, они ушли?


Езда с утяжелением


Ты как туда забрался?


Неправильная парковка — зато какая роскошная противоугонка!


Всё прекрасно! Всё видно!


Слегка занесло, почти откопался


Как много вопросов


Да это не машина туда влетела. Она просто из сугроба растёт, молодая ещё, срывать рано.


Зарылся на глубину


Само как-то растает

Просто доставка снега. Кому-то его мало.


Спрятался

Провалился в текстуры

Снежная сказка

Хозяин, я тут!

Терпеливо ждёт весну

Зимняя консервация с установкой на колодки.

Пс, парень! Хочешь немного весны?


Бонус: Машина после ледяного дождя

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Метки: авто   забавно   зима   машина   подборка   снег   фото   
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