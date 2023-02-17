Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена

Зима — нелюбимое время года многих водителей, так как до наступления весны их автомобилям приходится проходить целый ряд испытаний. Это скользкие дорогие, низкие температуры, а также снежные заносы, которые способны заточить любое авто в самый настоящий снежный плен. Пожалуй, последний пункт представляет особый интерес, ведь именно о нём пойдёт речь ниже.

Машины, попадающие в снежное заточение — не редкость в городах, где природа щедра на осадки и крепкие морозы. Хорошо, если водитель сразу осознает всю тяжесть положения и своевременно откопает свою драгоценность. Если этого не сделать, существуют большие риски, что отыскать любимку получится только к весне. А ещё иногда водители попросту забывают закрывать двери авто во время бури, в результате чего салон оказывается под завязку забит снегом.

Вот что бывает, когда вы забываете закрыть окно перед снежной бурей