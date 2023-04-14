Российская блогерша с Бали напугала подписчиков, прокатив маленькую дочь на мопеде

Дарья Судорженко — одна из тысячи лайф-стайл блогеров, которые показывают свою жизнь в Instagram*. Девушка на Бали растит троих дочерей. По острову принято передвигаться на мопедах из-за пробок и узких дорог. Дарья опубликовала ролик, на котором едет со своей младшей дочерью. При этом ни у женщины, ни у ребёнка нет даже шлемов.