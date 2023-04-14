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Российская блогерша с Бали напугала подписчиков, прокатив маленькую дочь на мопеде

Российская блогерша с Бали напугала подписчиков, прокатив маленькую дочь на мопеде

Автор:
14 апреля 2023 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бали   безопасность   блогерша   дети   интересное   мото   фото   шоу бизнес   
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Блогерша Дарья Судорженко живёт на Бали и ведёт блог. Там она рассказывает о своей жизни, полной лёгкости и беззаботности. Не так давно блогерша выложила ролик, где едет со своей дочкой на мопеде, придерживая девочку одной рукой. Опасная поездка возмутила подписчиков.

Дарья Судорженко — одна из тысячи лайф-стайл блогеров, которые показывают свою жизнь в Instagram*. Девушка на Бали растит троих дочерей. По острову принято передвигаться на мопедах из-за пробок и узких дорог. Дарья опубликовала ролик, на котором едет со своей младшей дочерью. При этом ни у женщины, ни у ребёнка нет даже шлемов.

Подписчики удивились беспечности Дарьи, ведь такие развлечения могут закончиться очень плачевно.

Для перевозки детей на мопедах и мотоциклах есть автокресла, бустеры и шлемы. Выглядит это, конечно, не инстаграмно.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: бали   безопасность   блогерша   дети   интересное   мото   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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3k
sers Час назад
Мне глубоко пох на блогершу и ее дочь.
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18k
Александр 23 минуты назад
Вот бы глянуть на жизнь тех подписчиков что так переживают за кого-то и учат их жить. Как там они, сами наверняка всё делают по правилам, как других учат
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9k
Александр 58 минут назад
Есть кто рядом? Уепите её лопатой.
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3k
DVPET Час назад
Опасная перевозка ребенка - осуждаю.
Но cиcьки норм
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8k
Том Сойер Час назад
ТП... (тупая писда, блин...)
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27k
Serg2001 2 часа назад
Да элементарно жук на скорости в глаз влетит... Мало не покажется.
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740
ruslan d 2 часа назад
Ну и что страшного , меня брательник на велике еще не так катал
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4k
iovan2011 2 часа назад
Думаю что и муж такой же баран: если спокойно на это смотрит.
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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