Российская блогерша с Бали напугала подписчиков, прокатив маленькую дочь на мопеде

Блогерша Дарья Судорженко живёт на Бали и ведёт блог. Там она рассказывает о своей жизни, полной лёгкости и беззаботности. Не так давно блогерша выложила ролик, где едет со своей дочкой на мопеде, придерживая девочку одной рукой. Опасная поездка возмутила подписчиков.
Дарья Судорженко — одна из тысячи лайф-стайл блогеров, которые показывают свою жизнь в Instagram*. Девушка на Бали растит троих дочерей. По острову принято передвигаться на мопедах из-за пробок и узких дорог. Дарья опубликовала ролик, на котором едет со своей младшей дочерью. При этом ни у женщины, ни у ребёнка нет даже шлемов.
Подписчики удивились беспечности Дарьи, ведь такие развлечения могут закончиться очень плачевно.
Для перевозки детей на мопедах и мотоциклах есть автокресла, бустеры и шлемы. Выглядит это, конечно, не инстаграмно.
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Но cиcьки норм