Дана Борисова похвасталась в социальных сетях тем, что увеличила 15-летней дочери губы

Как и все подростки, 15-летняя Полина любит экспериментировать со внешностью. Судя по всему, мать ей это совсем не запрещает. В прошлом году Дана рассказала о том, что в 18 лет планирует сделать ринопластику своей дочери.

"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим", — заверила Борисова.