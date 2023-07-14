Дана Борисова похвасталась в социальных сетях тем, что увеличила 15-летней дочери губы

Телеведущая Дана Борисова продолжает удивлять. Недавно она рассуждала о ринопластике для своей дочери, а тут уже принялась увеличивать девочке губы.
Как и все подростки, 15-летняя Полина любит экспериментировать со внешностью. Судя по всему, мать ей это совсем не запрещает. В прошлом году Дана рассказала о том, что в 18 лет планирует сделать ринопластику своей дочери.
"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим", — заверила Борисова.
Пока девочке не исполнилось 18 лет, Дана Борисова довольствуется малым. Перед поездкой в Турцию Дана отвела свою дочь к косметологу, чтобы увеличить ей губы. После этого она спросила мнение своих подписчиков.
Естественно, никто из подписчиков не поддержал такие изменения. Люди сочли, что 15 лет ещё слишком малый возраст для разных "улучшений внешности". Кроме того, Борисова сама прививает своей дочке комплексы, увеличивая губы и обещая изменить нос.
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А чадо вертит ею как хочет, изгаляется со своими хотелками.