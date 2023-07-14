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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7767 постов • 882 подписчика подписаться
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Дана Борисова похвасталась в социальных сетях тем, что увеличила 15-летней дочери губы

Дана Борисова похвасталась в социальных сетях тем, что увеличила 15-летней дочери губы

Автор:
14 июля 2023 14:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дана Борисова   дети   дочка   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
1574
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Телеведущая Дана Борисова продолжает удивлять. Недавно она рассуждала о ринопластике для своей дочери, а тут уже принялась увеличивать девочке губы.

Как и все подростки, 15-летняя Полина любит экспериментировать со внешностью. Судя по всему, мать ей это совсем не запрещает. В прошлом году Дана рассказала о том, что в 18 лет планирует сделать ринопластику своей дочери.

"Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я: "Полиночка, в 18 лет все подправим", — заверила Борисова.

Пока девочке не исполнилось 18 лет, Дана Борисова довольствуется малым. Перед поездкой в Турцию Дана отвела свою дочь к косметологу, чтобы увеличить ей губы. После этого она спросила мнение своих подписчиков.

Естественно, никто из подписчиков не поддержал такие изменения. Люди сочли, что 15 лет ещё слишком малый возраст для разных "улучшений внешности". Кроме того, Борисова сама прививает своей дочке комплексы, увеличивая губы и обещая изменить нос.



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Метки: Дана Борисова   дети   дочка   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
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33  комментария
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6k
Бу Час назад
какая же она ТП(
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29k
Макарыч Полминуты назад
Правильно. Пусть дочь знает, чем ей при такой тупой матери, предстоит на жизнь зарабатывать.
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1k
ruslan d 6 минут назад
Ну и что ? Это плевая косметологическая процедура ...
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21k
Valiko 10 минут назад
Борисова - ТП. Ребенок вырастет такой же. Покемонка на фишки всякую парашу тянет, как собака помойная.
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11k
Vampire 13 минут назад
Есть законные основания таких "мамаш" стерилизовать?
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56k
Олег 13 минут назад
главное чтоб не бухала и не наркоманила как мамка
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4k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
А в голове, как обычно, огромная куча говна. Яблоко от яблони.
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315
Mauhur 14 минут назад
Интересная деталь. "Перед поездкой в Турцию Дана отвела свою дочь к косметологу, чтобы увеличить ей губы" . Это она турков порадовать решила чтоли?
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25
ДлинныйЧулок 21 минуту назад
Борисова перед дочкой накосячила сильно, теперь подлизывается всеми силами. Совершенно по-человечески понятное поведение.
А чадо вертит ею как хочет, изгаляется со своими хотелками.
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6k
heta Полчаса назад
Дана Борисова, собственно, адекватностью никогда не отличалась.
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2k
Руслан Полчаса назад
Лучше бы правильно питаться дочку научила. По фото видно - лишний вес у неё. А на столе газировка
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15k
Shtoppi Полчаса назад
почему-то все тп, независимо от возраста, думают что им для полного счастья, как раз пельменей вместо губ на пол е_бала только и не хватает.
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48k
Элек Мек 44 минуты назад
Сама дура и ребёнка пытается воспитывать по своему подобию...
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18k
Вася 47 минут назад
е.блана борисова
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35k
Опаньки 57 минут назад
лишь бы не показывала ей назначение
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2k
Сергей 57 минут назад
да-да. Про необратимые последствия таких инъекций она не хотела дочери рассказать? Что там оно рассасывается и поврежденные ткани зарастают соединительной тканью? Что случается реакция организма и неравномерный эффект и все такое, не?
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14k
Antique computer 58 минут назад
Видок у дочки, как будто хочет сказать - спасите, моя мама с глузду съехала, но сама девочка еще слишком скромная не чувствует себя достаточно уверенной.
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11k
Copycat 58 минут назад
кто это?) я серьезно без гугла не знаю
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19k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Ну хоть не половые, и то хорошо!
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1k
Злодей Час назад
Ваще похер. По моему где то в инете читал,что в азии и латинской америке с такого же возраста начинают пихать и вливать себе всякое.
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8k
Фельдъегерь Час назад
Дана Борисова давно в этом бизнесе и понимает, что нужно для успеха в нем
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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