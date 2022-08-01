Как сейчас выглядит нелюбимая и непризнанная дочь Александра Малинина

Александр и Ольга были женаты три года. Когда женщина забеременела, Александр был против ребёнка. Он просил женщину сделать аборт, на та отказалась. В 1985 году девочка появилась на свет, мать назвала её Кирой. Отец так и не признал дочь, а Ольга постоянно выступала с громкими заявлениями на телепередачах. Она требовала от Малинина денег, обвиняла в том, что из-за него дочь погрузилась в депрессию и даже думала о самоубийстве.