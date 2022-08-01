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Как сейчас выглядит нелюбимая и непризнанная дочь Александра Малинина

Как сейчас выглядит нелюбимая и непризнанная дочь Александра Малинина

Автор:
01 августа 2022 08:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Милинин   Никита Малинин   выбор между детьми   дети   интересное   фото   шоу бизнес   
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У Александра Малинина есть любимый сын — Никита. Парень пошёл по стопам отца, участвовал в "Фабрике звёзд", учился заграницей и купался в любви родителей. Однако у Малинина есть ещё и дочь — Кира. Она мало известна, отец так и не признал её, а с матерью Киры судился.

Александр и Ольга были женаты три года. Когда женщина забеременела, Александр был против ребёнка. Он просил женщину сделать аборт, на та отказалась. В 1985 году девочка появилась на свет, мать назвала её Кирой. Отец так и не признал дочь, а Ольга постоянно выступала с громкими заявлениями на телепередачах. Она требовала от Малинина денег, обвиняла в том, что из-за него дочь погрузилась в депрессию и даже думала о самоубийстве.

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Кира часто экспериментирует со внешностью В этот раз Евдокимова снова перекрасила волосы. Теперь ее локоны розовых оттенков, а в носу красуется серебряное колечко. Отца девочке заменил отчим, который умер в 2008 году. Сейчас наследница Малинина живет в США, планирует выйти замуж. Ей так и не удалось наладить контакт с биологическим отцом.

Зато отец отлично наладил свои отношения с сыном и близнецами. Старший сын Никита — выпускник «Фабрики звезд-3», любимец отца. Близнецы Фрол и Устинья ни в чём не нуждаются, учатся в лучших учебных заведениях мира.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Милинин   Никита Малинин   выбор между детьми   дети   интересное   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Igor 45 минут назад
"выпускник «Фабрики звезд-3»"
Значит, ноль и пустышка
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Наталья 22 минуты назад
Всё как обычно: "Я рожаю для себя!". А потом пробежка по судам в борьбе за алименты и высказывания по типу "папаша-козёл". Терпеть не могу подобных
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