Как сейчас выглядит нелюбимая и непризнанная дочь Александра Малинина

У Александра Малинина есть любимый сын — Никита. Парень пошёл по стопам отца, участвовал в "Фабрике звёзд", учился заграницей и купался в любви родителей. Однако у Малинина есть ещё и дочь — Кира. Она мало известна, отец так и не признал её, а с матерью Киры судился.
Александр и Ольга были женаты три года. Когда женщина забеременела, Александр был против ребёнка. Он просил женщину сделать аборт, на та отказалась. В 1985 году девочка появилась на свет, мать назвала её Кирой. Отец так и не признал дочь, а Ольга постоянно выступала с громкими заявлениями на телепередачах. Она требовала от Малинина денег, обвиняла в том, что из-за него дочь погрузилась в депрессию и даже думала о самоубийстве.
Кира часто экспериментирует со внешностью В этот раз Евдокимова снова перекрасила волосы. Теперь ее локоны розовых оттенков, а в носу красуется серебряное колечко. Отца девочке заменил отчим, который умер в 2008 году. Сейчас наследница Малинина живет в США, планирует выйти замуж. Ей так и не удалось наладить контакт с биологическим отцом.
Зато отец отлично наладил свои отношения с сыном и близнецами. Старший сын Никита — выпускник «Фабрики звезд-3», любимец отца. Близнецы Фрол и Устинья ни в чём не нуждаются, учатся в лучших учебных заведениях мира.
Источник:
АНТИФИШКИ
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