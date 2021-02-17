Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок

Знаете ли вы, что балийские женщины не в восторге от русских туристок? На многих форумах россияне пишут, что местные женщины не понимают отдыхающих девушек, которые ходят полуголыми и не выпускают из рук телефон. Виной тому конечно небольшая ревность, ведь местные мужчины совсем не против полуголых красоток. Но главное в другом. Бали - единственное место в стране, где еще остался индуизм. Благодаря этой религии здесь существует своеобразная свобода и местные жители не поддерживают цивилизацию в полном её проявлении.

Полуголые дамочки в еле заметных купальниках, фотографирующиеся на фоне пальм, просто чужды местным женщинам, которые живут совершенно по другим законам.