Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок

Жители островов Бали очень любят русских туристов, и теперь мы понимаем, за что. Почти все российские звёзды на островах ходят в чём мать родила и радуют глаз местных жителей. Исключением не стала певица Глюкоза, которая выложила на своей странице в Instagram снимок в очень открытом купальнике. Настолько открытом, что его не сразу заметишь.
Сложно найти такую русскую знаменитость, которая бы не хвасталась фотками с Бали и Мальдив. На всех снимках девушки в открытых и очень откровенных нарядах нежатся на солнышке. Такой вид очень радует местный люд. Это объясняет, почему мужчины на островах так рады нашим певичкам, и почему их женщины так недовольны.
Певица Глюкоза опубликовала снимок с островов, порассуждав о зиме.
«Зима — это, конечно, классно, но "душа" требует тепла!»
В комментариях пользователи заметили, что в тепле очень легко любить зиму. Так же не укрылось от внимательного взгляда подписчиков и то, что Наталья Чистякова-Ионова скоро совсем останется без одежды.
Откровенный купальник еле можно разглядеть на её теле.
Впрочем, Глюкоза далеко не единственная, кто ходит по острову "в чём мать родила".
Знаете ли вы, что балийские женщины не в восторге от русских туристок? На многих форумах россияне пишут, что местные женщины не понимают отдыхающих девушек, которые ходят полуголыми и не выпускают из рук телефон. Виной тому конечно небольшая ревность, ведь местные мужчины совсем не против полуголых красоток. Но главное в другом. Бали - единственное место в стране, где еще остался индуизм. Благодаря этой религии здесь существует своеобразная свобода и местные жители не поддерживают цивилизацию в полном её проявлении.
Полуголые дамочки в еле заметных купальниках, фотографирующиеся на фоне пальм, просто чужды местным женщинам, которые живут совершенно по другим законам.
Источник:
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Я бы вдул))
Больше интересуют персонажи, которые, видимо, лазят по инстам всяких волочковых, паниных и бузовых, чтоб вываливать всё это на сайты с заголовками "Глюкоза показала миру свою жо... талант!"
Афтар, ты уже определись любят или не любят, а то я в сомнениях лететь или нет.
Вангую: скоро Волочкова тут появится
Хоть бы немного совесть имели!