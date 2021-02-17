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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4634 поста • 644 подписчика подписаться
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Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок

Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок (3 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Глюкоза   бали   где купальник?   интересное   туристы   фото   шоу бизнес   
6068
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Жители островов Бали очень любят русских туристов, и теперь мы понимаем, за что. Почти все российские звёзды на островах ходят в чём мать родила и радуют глаз местных жителей. Исключением не стала певица Глюкоза, которая выложила на своей странице в Instagram снимок в очень открытом купальнике. Настолько открытом, что его не сразу заметишь.

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Метки: Глюкоза   бали   где купальник?   интересное   туристы   фото   шоу бизнес   
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40k
Максим Т. 3 часа назад
Сказочноебали?
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2k
mtonaka 7 минут назад
Пердак зачётный!
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4k
heta 11 минут назад
Еще она как-то с упоением рассуждала о том, как проходила курсы мNнета. Лучше бы она пела в образе той мультяшной девчонки...
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7k
Natrogrii 13 минут назад
Хватит называть её знаменитостью, тем более певицей......
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33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
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251
Борис Колесниченко 53 минуты назад
Ну они не только голые жопы свои туда возят, но и бабки. Тамошним барышням надо определиться, что им важнее)
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10k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Побаяню; -
Я бы вдул))
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115
Vasily Shevtsov 57 минут назад
кто эта несимпатичная женщина?
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535
7777bm Час назад
Тухло.дырые клавы уже по всему миру себя зарекомендовали как прос.титутки , да и не как а они и есть такие на процентов где то 70% точно
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86
Племянник Путина Час назад
фигура у девахи хорошая, почему бы и не показать?
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886
safon1 Час назад
Тема сисек не раскрыта!
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3k
Leonid safon1 2 минуты назад
У неё вроде нет такой темы.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Где-то на ютубе видел ролик, где она рассказывала как ходила на курсы, чтобы научиться сосать.
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2k
Enotko Ytko ВОВЧЕГ Час назад
и че че? демонстрация умений была?
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14k
ВОВЧЕГ Enotko Ytko Час назад
Нет, просто рассказывала, хотя да, могла бы и показать чему научилась.
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4k
Дарвин и аморальная премия ВОВЧЕГ 54 минуты назад
Думаешь и тебе отсосет?
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14k
ВОВЧЕГ Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Ну если такое случится, я отказываться не буду.
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846
Saplus Час назад
Не, ну ладно - есть куча почитателей её жо... таланта, для которых она в инстаграмм всё это выкладывает.
Больше интересуют персонажи, которые, видимо, лазят по инстам всяких волочковых, паниных и бузовых, чтоб вываливать всё это на сайты с заголовками "Глюкоза показала миру свою жо... талант!"
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
"Жители островов Бали очень любят русских туристов. Знаете ли вы, что балийские женщины не в восторге от русских туристок?"
Афтар, ты уже определись любят или не любят, а то я в сомнениях лететь или нет.
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7k
vit ( ͡° ͜ʖ ͡°) 52 минуты назад
Жители любят, жительницы - нет :)
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) vit 44 минуты назад
А жительницы не являются подмножеством "жителей"?
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5k
JACKAL 2 часа назад
Зачем она рыболовную сеть на себя напялила?
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Когда про тебя все забыли - сфоткай свою голую жопу.
Вангую: скоро Волочкова тут появится
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Вот чем она по сути, отличается от мужика, который ходит в плаще по парку и показывавет дамочкам свой писюн? Такой же эксгибиционизм, но, благодаря интернету, в гораздо больших масштабах.
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Пол часа назад минус 15!Через пару минут - плюс 45!
Хоть бы немного совесть имели!
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31k
Опаньки 2 часа назад
когда же вся это ***та из 90-х срыгнет с экранов ?
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7k
kaboza Опаньки 2 часа назад
когда инста изыдет...т.е. никогда....
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927
Геннадий Николаевич Казаков 3 часа назад
К чему тут эта шлюха?
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Зашёл, поставил дизлайк, вышел.
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