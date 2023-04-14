17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под руку попадётся

Даже если вы не знаете, как зовут парня, делающего самые смешные и бюджетные косплеи, то вы наверняка встречали его работы на просторах интернета. Неудивительно, ведь творчество Анучи Санчарта не способно никого оставить равнодушным. Оно буквально притягивает взгляд, заставляя безотрывно смотреть уморительно смешные косплеи и громко смеяться.

Легендарный косплеер из Таиланда использует минимум средств и подручных предметов, чтобы перевоплотиться в известных людей, героев мультфильмов, компьютерных игр и даже в животных.

Джон Уик