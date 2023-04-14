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17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под руку попадётся

17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под руку попадётся

Автор:
14 апреля 2023 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Анучи Санчарта   Юмор   косплей   креатив   таиланд   фантазия   фото   
886
18

Вот на что способна сила креатива! Предлагаем вам посмотреть на несколько последних его шедевров.

Даже если вы не знаете, как зовут парня, делающего самые смешные и бюджетные косплеи, то вы наверняка встречали его работы на просторах интернета. Неудивительно, ведь творчество Анучи Санчарта не способно никого оставить равнодушным. Оно буквально притягивает взгляд, заставляя безотрывно смотреть уморительно смешные косплеи и громко смеяться.

Легендарный косплеер из Таиланда использует минимум средств и подручных предметов, чтобы перевоплотиться в известных людей, героев мультфильмов, компьютерных игр и даже в животных.


Джон Уик

×
×

Славный муравейчик


Одно лицо


Люк, я твой отец


Экономвариант динозаврика


Малыш Йода


Роботизированная девушка из игры «Atomic Heart»


Бог Кратос из игры «God of war»


Эй, отличная укладка


Кукла М3ган

Фильм ужасов о кукле Меган, вышедший в 2022, был доброжелательно встречен критиками. Картина имела неплохой кассовый успех. Продолжение ужастика запланировано на 17 января 2025 года.


Уэнздей и рука


Очаровашка Волан-де-Морт


Дэдпул

Такой косплей на Дуэйна Джонсона ещё явно никто не делал

Круассановая укладка

Месси целует кубок

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поцеловал Кубок мира во время церемонии награждения лучших игроков турнира.


Нейтири из фильма «Аватар: Путь воды»

Источник:

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Метки: Анучи Санчарта   Юмор   косплей   креатив   таиланд   фантазия   фото   
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2  комментария
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22
Алексей 47 минут назад
это реально смешно, спасибо
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13k
Кот Скрипалей 8 минут назад
Если ему за это платят, то нормально.
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Anarasius

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