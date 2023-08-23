14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад

1932
15
Каким был косплей до фильмов Marvel.
Слово cosplay образовано от двух слов — «cotume» и «play»
×
×
Впервые это слово стали использовать в 1984 году
Однако увлечение косплеем появилось гораздо раньше
Так, первый костюмированный фестиваль прошел в 1970-м году
Это был Comic-Con в Сан-Диего, ставший позже самым легендарным фестивалем
Старт косплею дала научная фантастика, которая в 1930-1960-х годах переживала золотой век
Появились новые жанры в литературе — фэнтези и стимпанк
Но особенно стали популярны комиксы
Поклонники этих жанров мечтали стать частью фантастического мира
И они стали переодеваться в любимых персонажей
Первый Comic-Con посетило 145 человек
Спустя десять лет количество участников фестиваля перевалило за шесть тысяч
Тогда костюмы были любительскими, их воссоздавали по описаниям из книг и рисункам из комиксов
Они были совсем не такими, как сегодня, но все равно были крутыми, согласитесь?
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал
- 17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под руку попадётся
- Этому парню достаточно пара подручных материалов, чтобы изобразить что угодно
- С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом
- 20 новых костюмов от короля бюджетного косплея
Новости партнёров
реклама