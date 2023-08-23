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14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад

14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад

Автор:
23 августа 2023 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   косплей   костюм   креатив   умора   фантаия   фото   
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Каким был косплей до фильмов Marvel.

Слово cosplay образовано от двух слов — «cotume» и «play»

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Впервые это слово стали использовать в 1984 году

Однако увлечение косплеем появилось гораздо раньше

Так, первый костюмированный фестиваль прошел в 1970-м году

Это был Comic-Con в Сан-Диего, ставший позже самым легендарным фестивалем

Старт косплею дала научная фантастика, которая в 1930-1960-х годах переживала золотой век

Появились новые жанры в литературе — фэнтези и стимпанк

Но особенно стали популярны комиксы

Поклонники этих жанров мечтали стать частью фантастического мира

И они стали переодеваться в любимых персонажей

Первый Comic-Con посетило 145 человек

Спустя десять лет количество участников фестиваля перевалило за шесть тысяч

Тогда костюмы были любительскими, их воссоздавали по описаниям из книг и рисункам из комиксов

Они были совсем не такими, как сегодня, но все равно были крутыми, согласитесь?

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Метки: Юмор   забавно   косплей   костюм   креатив   умора   фантаия   фото   
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8  комментариев
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34k
АнтонПолднев Час назад
Прикольно. А где в этих словах буква S?

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INVERTER Полчаса назад
В детсадах и в начальных классах школы у всех, перед Новым годом был свой cosplay...
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5k
Шлагбаумэн 38 минут назад
«cotume» и «play»? А шрифт пожирнее можно?
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29k
Serg2001 42 минуты назад
Весёлые косплейщики...
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80k
Доктор Джонс Час назад
Раньше всё это называлось - карнавал...
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4k
Lexx Час назад
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