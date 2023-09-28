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17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно

17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно

Автор:
28 сентября 2023 10:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   креатив   мода   модники   одежда   странные вещи   фантазия   фото   
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Забегая наперёд, стоит отметить, что вещички, которые выходят из под рук таких чудо-дизайнеров, находят своих покупателей. И те совсем не жалеют денег на их приобретение, пусть те порой и стоят неоправданно дорого.

Дизайнеры одежды, как и художники, неразрывно связаны с творчеством и креативом. В попытках создать что-то уникальное, они нередко переходят грани приемлемого, выходя на какой-то совершенно новый уровень абсурда. Как относиться к шедеврам, представленным ниже, решайте сами.


Кроссовки Nike на каблуке

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Цена: $765


Асимметричные джинсы от Ksenia Schneider

Цена: $420


Стеклянная сумка от Coperni

Цена: $2485


Свитер с высоким воротником от Vetements

Цена: $1230


Модные джинсы от Balenciaga

Цена: $2450


Свитшот Walter Van Beirendonck

Цена: $405


Утепляемся на зиму потрясной курточкой от Maison Margiela

Цена: $914


Чудо-шапочка от Vaquera

Цена: $300


Брюки от Doublet

Цена: $1725


Кардиган от Dolce&Gabbana

Цена: $2445


Высокие ботинки на спирали от Y Project

Цена: $1366


Джинсы от Le Reve Nazam

Цена: $950


Шляпа от Marni 

Цена: $535


Футболка от Louis Gabriel Nouchi

Цена: $295


Туфли-лодочки от Moschino

Цена: $895


Кроссовки от Loewe

Цена: $1700


Костюм от Louis Vuitton

Цена: $20 000


А вы бы носили подобные дизайнерские вещи?

Источник:

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Метки: Юмор   креатив   мода   модники   одежда   странные вещи   фантазия   фото   
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82k
Доктор Джонс Час назад
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turyst Минуту назад
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Aleksandr 9 минут назад
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Trenzel2003 Полчаса назад
Красота спасет Мир.
Если это красота, то пусть мир лучше сгорит в огне!
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Остап_Бендер_Задунайский 44 минуты назад
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Остап_Бендер_Задунайский 45 минут назад
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Остап_Бендер_Задунайский 45 минут назад
Мода, ты чё?

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jfk 55 минут назад
Комментарий к фото
образ не нов
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Rubiroid_47 2 часа назад
Сумка и шляпа, кстати, клёвые.
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34k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
джинсы от Balenciaga

Я знал!!! Я знал!!!
У меня на даче такие же!!! Продам!!! Всего 2000$ и они будут ваши!!!
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54
ruslan d 2 часа назад
Balenciaga наверно одни из самых крутых троллей в мире моды
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