17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно

Забегая наперёд, стоит отметить, что вещички, которые выходят из под рук таких чудо-дизайнеров, находят своих покупателей. И те совсем не жалеют денег на их приобретение, пусть те порой и стоят неоправданно дорого.
Дизайнеры одежды, как и художники, неразрывно связаны с творчеством и креативом. В попытках создать что-то уникальное, они нередко переходят грани приемлемого, выходя на какой-то совершенно новый уровень абсурда. Как относиться к шедеврам, представленным ниже, решайте сами.
Кроссовки Nike на каблуке
Цена: $765
Асимметричные джинсы от Ksenia Schneider
Цена: $420
Стеклянная сумка от Coperni
Цена: $2485
Свитер с высоким воротником от Vetements
Цена: $1230
Модные джинсы от Balenciaga
Цена: $2450
Свитшот Walter Van Beirendonck
Цена: $405
Утепляемся на зиму потрясной курточкой от Maison Margiela
Цена: $914
Чудо-шапочка от Vaquera
Цена: $300
Брюки от Doublet
Цена: $1725
Кардиган от Dolce&Gabbana
Цена: $2445
Высокие ботинки на спирали от Y Project
Цена: $1366
Джинсы от Le Reve Nazam
Цена: $950
Шляпа от Marni
Цена: $535
Футболка от Louis Gabriel Nouchi
Цена: $295
Туфли-лодочки от Moschino
Цена: $895
Кроссовки от Loewe
Цена: $1700
Костюм от Louis Vuitton
Цена: $20 000
А вы бы носили подобные дизайнерские вещи?
Источник:
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- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал
- 17 девушек, которые сильно хотели обзавестись стильным и модными бровями, но что-то пошло не так
Если это красота, то пусть мир лучше сгорит в огне!
Я знал!!! Я знал!!!
У меня на даче такие же!!! Продам!!! Всего 2000$ и они будут ваши!!!