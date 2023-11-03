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16 гениальных косплеев от парня из Таиланда

16 гениальных косплеев от парня из Таиланда

Автор:
03 ноября 2023 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   косплей   креатив   таиланд   фантазия   фото   
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Ануча Саенчарт — бессменный источник смеха и позитивного настроения на просторах интернета. Каждый знает, что качественный косплей — дело непростое и недешёвое. Часто на создание одного костюма уходят месяцы.

Этот парень из Тайланда, судя по всему, человек экономный, да ещё и с отменным чувством юмора. Он создаёт пародии не только на людей, персонажей, но даже на неживые объекты, используя всё, что попадается под руку: котов, бумагу, бутылки и собственный живот! И этот креативных подход не может не поражать!

Смотрите ниже самые свежие пародии Ануча.

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Ануча начал заниматься косплеем от скуки, пока работал сиделкой у пожилых людей. Однажды в ночную смену, пока делать было нечего, он спародировал Леонида из фильма «300 спартанцев» (2006) и, получив положительные отзывы, продолжил создавать образы из подручных материалов.

Можно заметить, что помимо подручных материалов Ануча использует кисти и краски, весьма неплохо изображая на собственном теле лица, что не так-то просто сделать даже на бумаге.

Источник:

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Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   косплей   креатив   таиланд   фантазия   фото   
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4  комментария
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
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GROMOZEKA Час назад
Это так отвратительно, что даже забавно
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Terracotka

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