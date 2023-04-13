В России создали первую отечественную базовую станцию 5G

"Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена "Сколтехом" при поддержке фонда НТИ в рамках госпрограммы "Цифровая экономика", курируемой Минцифры РФ", - рассказали в пресс-службе.



По словам представителя фонда, для создания проекта сформировали Лидирующий исследовательский центр, в рамках которого в течение 39 месяцев велось создание программно-аппаратного комплекса для сетей 5G, отвечающего современным требованиям отрасли. Согласно приведенным данным, общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей были получены в форме государственного гранта. Само решение включает в себя программное обеспечение, а также образцы модулей, которые будут производиться в России индустриальным партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков. "Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук", - отметили в пресс-службе фонда.



Сама базовая станция разработана в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN (стандарты необходимы для работы оборудования - прим. ТАСС), она поддерживает ключевые сервисы технологии пятого поколения связи. По техническим характеристикам, по словам разработчиков, базовая станция "Сколтеха" сравнима с современными образцами иностранного оборудования, а пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду. "Решение "Сколтеха" поддерживает диапазон 4,4-4,99 ГГц, а благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту", - сообщили в пресс-службе.



"В прошлом году решение успешно прошло всестороннее тестирование в независимой лаборатории при участии трех операторов "большой четверки" под контролем ассоциации "Открытые сетевые технологии". В настоящее время ведутся переговоры с игроками рынка по развертыванию пилотных зон 5G на основе разработки. Запуск проектов запланирован на 2023-2024 годы", - заключили в пресс-службе.