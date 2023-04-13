FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4987 постов • 1059 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
В России создали первую отечественную базовую станцию 5G

В России создали первую отечественную базовую станцию 5G

Автор:
13 апреля 2023 15:58
Сообщество : Факты
Метки: 5G   Россия   перспектива   
330
1

Общий бюджет разработки составил 342 млн рублей.
Первая отечественная базовая станция пятого поколения связи (5G) разработана институтом "Сколтех" при поддержке Фонда НТИ. Планируется, что до конца 2023 года объем выпуска отечественной разработки составит 100 единиц, а несколько дружественных стран уже проявили интерес к разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена "Сколтехом" при поддержке фонда НТИ в рамках госпрограммы "Цифровая экономика", курируемой Минцифры РФ", - рассказали в пресс-службе.

По словам представителя фонда, для создания проекта сформировали Лидирующий исследовательский центр, в рамках которого в течение 39 месяцев велось создание программно-аппаратного комплекса для сетей 5G, отвечающего современным требованиям отрасли. Согласно приведенным данным, общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей были получены в форме государственного гранта. Само решение включает в себя программное обеспечение, а также образцы модулей, которые будут производиться в России индустриальным партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков. "Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук", - отметили в пресс-службе фонда.

Сама базовая станция разработана в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN (стандарты необходимы для работы оборудования - прим. ТАСС), она поддерживает ключевые сервисы технологии пятого поколения связи. По техническим характеристикам, по словам разработчиков, базовая станция "Сколтеха" сравнима с современными образцами иностранного оборудования, а пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду. "Решение "Сколтеха" поддерживает диапазон 4,4-4,99 ГГц, а благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту", - сообщили в пресс-службе.

"В прошлом году решение успешно прошло всестороннее тестирование в независимой лаборатории при участии трех операторов "большой четверки" под контролем ассоциации "Открытые сетевые технологии". В настоящее время ведутся переговоры с игроками рынка по развертыванию пилотных зон 5G на основе разработки. Запуск проектов запланирован на 2023-2024 годы", - заключили в пресс-службе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: 5G   Россия   перспектива   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Совранский 3 часа назад
Загадка для думающих. Дано;
1) - Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук", - отметили в пресс-службе фонда.©
2)
-2022.03 В 2021 году МТС развернула за год 27,32 тыс базовых станций стандарта LTE/5G-ready. Из них - 26,36 тыс баз LTE. В 4q2021 - 10,775 BS. Источник.
-2022.03 В 2021 году Tele2 закупила 35 тыс. базовых станций стандарта LTE/5G-ready. Сколько баз было развернуто - не сообщается.
-2022.03 По итогам 2021 года у Билайн 49,3 тыс. базовых станций LTE (а всего у оператора - 62,1 тыс. BS). Источник, с.33.

Вопрос: Как быстро распилили 342 млн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 3 часа назад
Интересно внутренности этого чуда техники посмотреть ну или хоть список используемых компонентов, созданных конечно же в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 3 часа назад
Ну, ну ... первый отечественный, а если поскрести Made in China
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 3 часа назад
Не верю. Очередной распил, инфа 99%. Внутри какой-нить [мат]-гуюнь стоит из поднебесной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
4k
Трям 3 часа назад
Продам шапочки из фольги. Недорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
ruslan d 3 часа назад
Надо под это дело фольгу модернизировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Маслов
год издания – 1957 (см. фото коллаж).
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7801



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей
Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Полосатая гиена: Непривычный нам вид гиен, заселивший Азию. Они совсем непохожи на пятнистого собрата и даже научились дружить с волками
Полосатая гиена: Непривычный нам вид гиен, заселивший Азию. Они совсем непохожи на...
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P&nbsp;— до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт DDR5 и шесть дисплеев. Нехилый такой «скворечник»
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P — до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#Прикол#животные#авто аварии#позитив#улыбнуло#Россия#Приколы
#в мире#интересно#подборка#факты#аварии#забавно#соцсети#Автовсячина#интересные факты#Фотографии
#Юмор#автомобили#машина#интересное#дтп#люди#Мемы#Разное#наука#удивительно
6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли 6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли В России появится белорусский аналог IKEA В России появится белорусский аналог IKEA В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран? Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран? Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья? Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья? НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики

На что жалуетесь?

Вернуться