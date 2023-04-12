НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики

11 апреля в соцсетях стали появляться ролики с падением метеорита или НЛО под Екатеринбургом. На видео нечто проносится по небу, озаряя ночной пейзаж. Причём ролики сделаны в таком стиле, как будто они сняты случайно — на видеорегистратор и камеры наружного наблюдения. Сначала россияне гадали, что за новая напасть. Но потом тайна упавшего под Екатеринбургом неопознанного объекта была раскрыта.
В соцсетях вечером 11 апреля стали появляться ролики с падением неопознанного летающего объекта. По данным очевидцев, НЛО якобы упало возле Богдановича, что под Екатеринбургом. Судя по звуку в ролике, в районе падения раздался оглушительный хлопок.
Однако власти опровергли версию НЛО. Глава города Олег Нейфельд заявил в соцсети "ВКонтакте", что новость про метеорит — фейк.
Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу <…> А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать
В региональном главке МЧС РИА Новости также заявили, что сообщений о падении летающих объектов не поступало.
Позже в соцсетях даже появилось видео с "места падения НЛО". На ролике светящаяся летающая тарелка лежит на земле, рядом несколько очагов огня.
Рядом с НЛО стоит флаг "С праздником, земляне!". Судя по всему, новости с падением НЛО — фейк, который был запущен в связи с Днём космонавтики.
Источник:
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