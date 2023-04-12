НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики

Однако власти опровергли версию НЛО. Глава города Олег Нейфельд заявил в соцсети "ВКонтакте", что новость про метеорит — фейк.

Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу <…> А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать