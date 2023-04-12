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НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики

НЛО под Екатеринбургом: россиян оригинально поздравили с Днём космонавтики

Автор:
12 апреля 2023 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: День Космонавтики   Россия   екатеринбург   интересное   метеорит   нло   поздравление   фото   
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11 апреля в соцсетях стали появляться ролики с падением метеорита или НЛО под Екатеринбургом. На видео нечто проносится по небу, озаряя ночной пейзаж. Причём ролики сделаны в таком стиле, как будто они сняты случайно — на видеорегистратор и камеры наружного наблюдения. Сначала россияне гадали, что за новая напасть. Но потом тайна упавшего под Екатеринбургом неопознанного объекта была раскрыта.

В соцсетях вечером 11 апреля стали появляться ролики с падением неопознанного летающего объекта. По данным очевидцев, НЛО якобы упало возле Богдановича, что под Екатеринбургом. Судя по звуку в ролике, в районе падения раздался оглушительный хлопок.

Однако власти опровергли версию НЛО. Глава города Олег Нейфельд заявил в соцсети "ВКонтакте", что новость про метеорит — фейк.

Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу <…> А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать

В региональном главке МЧС РИА Новости также заявили, что сообщений о падении летающих объектов не поступало.

Позже в соцсетях даже появилось видео с "места падения НЛО". На ролике светящаяся летающая тарелка лежит на земле, рядом несколько очагов огня.

Рядом с НЛО стоит флаг "С праздником, земляне!". Судя по всему, новости с падением НЛО — фейк, который был запущен в связи с Днём космонавтики.

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Метки: День Космонавтики   Россия   екатеринбург   интересное   метеорит   нло   поздравление   фото   
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8  комментариев
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25k
Сибиряк Час назад
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16k
Голос Вселенной 10 минут назад
Вся правда. Смотреть (слушать) до конца...
Ссылка youtu.be
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
ПОД Екатеринбургом или НАД Екатеринбургом?
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
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4k
Wertos Час назад
Ну что-то на фейерверк не очень похоже!
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28k
Levyathan 2 часа назад
Какое подходящее время для подобных фейков.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Pika-Pika?
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