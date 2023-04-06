Как сейчас выглядит Аманда Байнс - звезда фильмов 2000-х

Не все знаменитости могут вынести проверку славой. Иногда блестящие актёры сами губят собственную жизнь, выбирая путь с зависимостями.
Аманда Байнс — звезда популярных в нулевых фильмов "Чего хочет девушка" и "Она — мужчина". Ей пророчили блестящую карьеру, ведь подростковые картины неплохо окупались в прокате. Однако в какой-то момент вся жизнь девушки вышла из-под её собственного контроля.
После головокружительного успеха Аманда начала употреблять запрещённые препараты, пить и вести разгульный образ жизни. СМИ регулярно снимали её, выходящей из клубов. С тех пор всё пошло наперекосяк. Аманду несколько раз арестовывали за различные правонарушения (вождение пьяной и прочее), а также за злоупотребление психоактивными веществами.
Это отразилось на внешности звезды: она потолстела, сделала пирсинг, меняла причёски, носила вульгарные наряды или выглядела помятой после очередных тусовок.
Родители не могли спокойно смотреть на то, как дочь спускает заработанные деньги и не выходит из запоев. Они через суд в 2013 году подали прошение о принудительной госпитализации, а мать актрисы была назначена её опекуном. История напоминает печальную ситуацию с Бритни Спирс.
После лечения Аманда стала меняться. В СМИ писали, что у неё шизофрения, но это не подтвердилось.
Сейчас состояние Аманда стабилизировалось. От безумств 2010-х почти не осталось следа.
Источник:
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