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Как сейчас выглядит Аманда Байнс - звезда фильмов 2000-х

Как сейчас выглядит Аманда Байнс - звезда фильмов 2000-х

Автор:
06 апреля 2023 10:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аманда байнс   звезда нулевых   звезды   знаменитости   она мужчина   шоу бизнес   
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Не все знаменитости могут вынести проверку славой. Иногда блестящие актёры сами губят собственную жизнь, выбирая путь с зависимостями.

Аманда Байнс — звезда популярных в нулевых фильмов "Чего хочет девушка" и "Она — мужчина". Ей пророчили блестящую карьеру, ведь подростковые картины неплохо окупались в прокате. Однако в какой-то момент вся жизнь девушки вышла из-под её собственного контроля.


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После головокружительного успеха Аманда начала употреблять запрещённые препараты, пить и вести разгульный образ жизни. СМИ регулярно снимали её, выходящей из клубов. С тех пор всё пошло наперекосяк. Аманду несколько раз арестовывали за различные правонарушения (вождение пьяной и прочее), а также за злоупотребление психоактивными веществами.

Это отразилось на внешности звезды: она потолстела, сделала пирсинг, меняла причёски, носила вульгарные наряды или выглядела помятой после очередных тусовок.


Родители не могли спокойно смотреть на то, как дочь спускает заработанные деньги и не выходит из запоев. Они через суд в 2013 году подали прошение о принудительной госпитализации, а мать актрисы была назначена её опекуном. История напоминает печальную ситуацию с Бритни Спирс.

После лечения Аманда стала меняться. В СМИ писали, что у неё шизофрения, но это не подтвердилось.

Сейчас состояние Аманда стабилизировалось. От безумств 2010-х почти не осталось следа.

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Метки: аманда байнс   звезда нулевых   звезды   знаменитости   она мужчина   шоу бизнес   
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11  комментариев
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2k
Сергей Час назад
Кто енто? Аффтар маладетс.
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1k
Nick 14 минут назад
А как сейчас выглядит Чейси Лейн ? Срочно напишите
Ссылка www.youtube.com
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10k
Летучий Мыш 14 минут назад
А с пацаном што случилось?
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59k
pynh 16 минут назад
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28k
Ваня 20 минут назад

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11k
Shtoppi Полчаса назад
я в душе не е_у кто это такая и почему ее называют "звезда", а потому мне насрать.
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6k
Дмитрий 36 минут назад
Потрепала жизнь.
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2k
Андрей 51 минуту назад
__От безумств 2010-х почти не осталось следа.___
кроме наколки на морде и убитого организма
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Колька Валеркин сын Час назад
Я всегда знал, что ее зовут Фубля, а Аманда Брайс это сценический псевдоним.
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3k
brrr Час назад
Фу мля
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