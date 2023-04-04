Сравниваем, какие снимки звёзды публикуют в соцсетях и какие кадры им делают фотографы на самом деле

Знаменитости хотят выглядеть идеально всегда и везде. И в своих профилях они правда являются таковыми, зато в реальной жизни, когда их снимают фотографы на разных мероприятиях и во время прогулок, становится ясно, что даже звёзды выбирают наиболее удачные ракурсы и обрабатывают кадры. Как же они выглядят на самом деле?