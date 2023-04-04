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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7426 постов • 864 подписчика подписаться
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Сравниваем, какие снимки звёзды публикуют в соцсетях и какие кадры им делают фотографы на самом деле

Сравниваем, какие снимки звёзды публикуют в соцсетях и какие кадры им делают фотографы на самом деле

Автор:
04 апреля 2023 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   обман   обработка фото   сравнения   шоу бизнес   
3354
14

Знаменитости хотят выглядеть идеально всегда и везде. И в своих профилях они правда являются таковыми, зато в реальной жизни, когда их снимают фотографы на разных мероприятиях и во время прогулок, становится ясно, что даже звёзды выбирают наиболее удачные ракурсы и обрабатывают кадры. Как же они выглядят на самом деле?

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   обман   обработка фото   сравнения   шоу бизнес   
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20  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
Кто эти знаменитости? Обычно в таких подборках хоть пара лиц знакомых встречается, а тут никого!
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74k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Это как-то напоминает: я куплю это за 100 тыс. рублей, а расплатиться банкнотами из банка приколов...
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11k
Dmitry 7 минут назад
Очередной говнопост на подобную тематику. А слабо не выкручивать резкость до потолка в ФШ? Я конечно понимаю что камера и без того видит больше чем глаз и подчеркивает это (за счет более высокого динамического диапазона в т.ч.), но в данных примерах, еще и четкость выкручена так, как никто и никогда не увидит.
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15k
sonic24a 10 минут назад
почитайте как свет ставить. Ракурс. Макияж. Можно в общем. Фотошоп в конце концов
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6k
Станислав 22 минуты назад
На 10-й второй вариант даже лучше. Секси.
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854
Kra Полчаса назад
А зачем мужчины себе скулы уменьшают?...
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1k
raael13 Полчаса назад
Голливуд - это не фабрика грёз, а фабрика фэйков.
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28k
Ваня Полчаса назад
стареть нужно красиво (с) софи лорен...
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2k
Bar 41 минуту назад
Где тут звёзды? Обыкновенные (хз кто они вообще) люди.
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26k
Федор 42 минуты назад
А если с них еще и штукатурку смыть, с реальных снимков)) Так вообще мама-дарагая будет))
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2k
Сергей 51 минуту назад
Гагу не поправляли, кажись.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 58 минут назад
Ты прямо асс!
И интернет взорвала и Америку открыла.
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615
Александер Час назад
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11k
Shtoppi Час назад
не знаю кто на 4-ой фотке, но как по мне и без ретуши вполне норм. только блеск убрать.
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5k
onebibis 2 часа назад
Я фотограф и любую фотку редактирую. Абсолютно любую. Пейзажи, животных, природу, цветы и т. д. Без этого любая фотка будет насквозь любительской. То, что оптимизируются фото звёзд, это более чем нормально.
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6k
sedoisever 2 часа назад
Откройте вконтактики и инсаграммы кого угодно...
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