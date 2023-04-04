Сравниваем, какие снимки звёзды публикуют в соцсетях и какие кадры им делают фотографы на самом деле

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Знаменитости хотят выглядеть идеально всегда и везде. И в своих профилях они правда являются таковыми, зато в реальной жизни, когда их снимают фотографы на разных мероприятиях и во время прогулок, становится ясно, что даже звёзды выбирают наиболее удачные ракурсы и обрабатывают кадры. Как же они выглядят на самом деле?
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И интернет взорвала и Америку открыла.
и ходят все на каблуках...
а насчёт звёзд да, согласен, нормально. они лицом работают, бизнес есть бизнес.
На всякий случай, ты про документальную фотографию написал. Есть много других жанров.
И если допустим на фоне красивой берёзовой рощи стоит телеграфный столб, то нормально его убрать.