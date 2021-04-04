Потрясающие черно-белые фотопортреты Анны Мэй Вонг, 1930-е годы

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Анна Мэй Вонг (урожденная Вонг Люцонг) была первой голливудской звездой китайского происхождения, причем известной не только в США, но и в Европе. Она играла в немом и звуковом кино, а также с успехом выступала на театральной сцене. Наиболее известный фильм с ее участием - "Шанхайский экспресс" (1932 г.).
Анна Мэй Вонг заинтересовалась кино в очень молодом возрасте и твердо решила стать актрисой. Ее семья (особенно отец) этого не одобряла, но девушку это не остановило. В эпоху немого кино она сыграла в "Плате за море" (1922), одном из первых цветных фильмов, и в приключенческом фэнтези "Багдадский вор" (1924). К 1924 году актриса уже добилась международной славы и стала иконой моды.
Она провела первую половину 1930-х годов, путешествуя между Соединенными Штатами и Европой, работая как в кино, так и в театре. Анна Мэй Вонг снималась в фильмах эпохи раннего звука, таких как "Дочь дракона" (1931), "Шанхайский экспресс" (1932).
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В 1935 году Вонг пережила самое серьезное разочарование в своей карьере, когда студия "Метро-Голдвин-Майер" отказалась рассматривать ее на главную роль (играть нужно было китаянку) в экранизации романа "Хорошая Земля" (1937).
Актрисе отказали, поскольку ее сочли "слишком явной китаянкой, чтобы играть китаянку". Вместо этого ей предложили роль второго плана - изобразить Лотос, соблазнительницу, но она отказалась из принципа. Следующий год Вонг провела в поездке по Китаю, посетив родовую деревню своей семьи и изучая китайскую культуру.
В конце 1930-х годов она снялась в нескольких фильмах категории B для студии Paramount Pictures, играя персонажей китайского и американо-китайского происхождения в позитивном свете, в том числе в фильмах "Дочь Шанхая" (1937 г.), "Король китайского квартала" (1939 г.) и "Остров потерянных людей" (1939 г.).
Кинокарьера актрисы начала угасать с началом Второй мировой войны. В 1941 году Япония нападением на Пёрл-Харбор развязала военные действия против США, в связи с чем в обществе начало расти неприятие японцев и всех азиатов в целом (несмотря на то, что Япония оккупировала южные территории Китая). На протяжении всего десятилетия Вонг снимали всего четыре раза.
В 50-х годах Вонг играла в театре и снималась на телевидении, появившись в ряде сериалов. Её последнее появление на киноэкране состоялось в 1960 году, когда она появилась в драме "Портрет в чёрном", где ведущие роли были отведены Лане Тёрнер и Энтони Куинну.
Актриса умерла от сердечного приступа 2 февраля 1961 года в возрасте пятидесяти шести лет. Впоследствии она была удостоена звезды на Голливудской Аллее Славы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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