Потрясающие черно-белые фотопортреты Анны Мэй Вонг, 1930-е годы

Анна Мэй Вонг заинтересовалась кино в очень молодом возрасте и твердо решила стать актрисой. Ее семья (особенно отец) этого не одобряла, но девушку это не остановило. В эпоху немого кино она сыграла в "Плате за море" (1922), одном из первых цветных фильмов, и в приключенческом фэнтези "Багдадский вор" (1924). К 1924 году актриса уже добилась международной славы и стала иконой моды.