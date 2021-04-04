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Потрясающие черно-белые фотопортреты Анны Мэй Вонг, 1930-е годы

Потрясающие черно-белые фотопортреты Анны Мэй Вонг, 1930-е годы (31 фото)

Автор:
04 апреля 2021 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1930-е   актриса   голливуд   голливудская звезда   звезда   знаменитости   красивая женщина   шоу бизнес   
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Анна Мэй Вонг (урожденная Вонг Люцонг) была первой голливудской звездой китайского происхождения, причем известной не только в США, но и в Европе. Она играла в немом и звуковом кино, а также с успехом выступала на театральной сцене. Наиболее известный фильм с ее участием - "Шанхайский экспресс" (1932 г.).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1930-е   актриса   голливуд   голливудская звезда   звезда   знаменитости   красивая женщина   шоу бизнес   
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