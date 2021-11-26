Мадонна шокировала поклонников новой серией откровенных фотографий

Примечательно, что Instagram, который обычно строго следит за откровенным контентом, для звезды мирового уровня, похоже, сделал исключение.
63-летняя Мадонна снова абсолютно шокировала всех и каждого, когда в среду вечером поделилась с собственными подписчиками своими последними пикантными снимками.
В серии фотографий, сделанных на кровати, скажем прямо, бабуля напялила на себя минимум одежды, подчеркнув всё, в том числе и тело, колготками в сеточку.
Её сильно изумлённые поклонники буквально сразу же после появления материала в Сети принялись строчить комментарии, большинство людей было шокировано «порнографическими» кадрами, в то время как другие хвалили звезду за её дерзкий пост.
На снимках Мадонна демонстрирует как свою грудь, которую практически не прикрывает бюстгальтер, так и задницу, когда попробовала поискать что-то под кроватью, возле и на которой вся фотосессия и происходит.
«Сейчас стало немного не по себе», — написал один комментатор.
«Перестаньте показывать свою задницу, мы много видели подобного в книге «Секс», и тогда это было смело…», — написал другой.
«Теперь это просто безвкусица, это не имеет никакого отношения к вашему возрасту», — добавил он.
«ЗАЧЕМ МАДОННА?», — написал очередной пользователь.
«Зачем, детка, зачем!!! ???! Ты лучше этого!», — продолжил ещё один.
«Вместо того, чтобы делать эти смешные картинки, сделай какую-нибудь качественную музыку, как ты это делал раньше.»
«Должно быть, она потеряла достоинство под кроватью.»
«Я не понимаю, как ей Instagram разрешает показывать своё дер..мо, как будто это PornHub.»
«Самоуважение в этом возрасте подойдёт вам больше», — заявил ещё один.
Правда были и положительные отзывы в адрес королевы поп-музыки.
Некоторые фанаты, просмотревшие откровенные позы дивы, выразили свою признательность, оставив в разделе комментариев смайлики с пламенем, сердцами и короной.
«Величайший сольный исполнитель в истории музыки!! Самая великая женщина в музыке всех времён!! Королева поп-музыки, Её Величество…», — эти и другие комменты подобного характера оставили пользователи под пылающими образами Мадонны.
«Сексуальная сучка! Какое УДИВИТЕЛЬНОЕ тело. Ты красивая девушка! Ревнивые, злобные сучки сойдут с ума», — добавили другие.
«Ангел наблюдает за мной», — подписала певица свои весьма горячие фотоснимки.
В своих же Instagram Stories артистка, помимо снимков, разместила цитату поэтессы Мэри Оливер (Mary Oliver).
«Красота без цели — это красота без добродетели, но всё прекрасное выполняет эту функцию — возбуждает у зрителей возвышенные мысли. Слава миру, этому хорошему учителю», — гласила цитата.
Источник:
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ps ну и эта, понятно фотошоп и все такое, но меру то тоже знать надо?
Всё её трещинки не видел только инвалид по зрению.
Ps. А если серьёзно, это круто было во времена её молодости, сейчас этим уже никого не удивишь. Даже целомудренко я бы сказал)