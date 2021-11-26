Мадонна шокировала поклонников новой серией откровенных фотографий

Её сильно изумлённые поклонники буквально сразу же после появления материала в Сети принялись строчить комментарии, большинство людей было шокировано «порнографическими» кадрами, в то время как другие хвалили звезду за её дерзкий пост.

На снимках Мадонна демонстрирует как свою грудь, которую практически не прикрывает бюстгальтер, так и задницу, когда попробовала поискать что-то под кроватью, возле и на которой вся фотосессия и происходит.