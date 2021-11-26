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Мадонна шокировала поклонников новой серией откровенных фотографий

Мадонна шокировала поклонников новой серией откровенных фотографий (13 фото)

Автор:
26 ноября 2021 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезда   знаменитости   мадонна   откровенные фото   старость не радость   фото   шоу бизнес   
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Примечательно, что Instagram, который обычно строго следит за откровенным контентом, для звезды мирового уровня, похоже, сделал исключение.

63-летняя Мадонна снова абсолютно шокировала всех и каждого, когда в среду вечером поделилась с собственными подписчиками своими последними пикантными снимками.


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В серии фотографий, сделанных на кровати, скажем прямо, бабуля напялила на себя минимум одежды, подчеркнув всё, в том числе и тело, колготками в сеточку.

Её сильно изумлённые поклонники буквально сразу же после появления материала в Сети принялись строчить комментарии, большинство людей было шокировано «порнографическими» кадрами, в то время как другие хвалили звезду за её дерзкий пост.


На снимках Мадонна демонстрирует как свою грудь, которую практически не прикрывает бюстгальтер, так и задницу, когда попробовала поискать что-то под кроватью, возле и на которой вся фотосессия и происходит.

«Сейчас стало немного не по себе», — написал один комментатор.

«Перестаньте показывать свою задницу, мы много видели подобного в книге «Секс», и тогда это было смело…», — написал другой.

«Теперь это просто безвкусица, это не имеет никакого отношения к вашему возрасту», — добавил он.

«ЗАЧЕМ МАДОННА?», — написал очередной пользователь.

«Зачем, детка, зачем!!! ???! Ты лучше этого!», — продолжил ещё один.

«Вместо того, чтобы делать эти смешные картинки, сделай какую-нибудь качественную музыку, как ты это делал раньше.»

«Должно быть, она потеряла достоинство под кроватью.»

«Я не понимаю, как ей Instagram разрешает показывать своё дер..мо, как будто это PornHub.»

«Самоуважение в этом возрасте подойдёт вам больше», — заявил ещё один.

Правда были и положительные отзывы в адрес королевы поп-музыки.

Некоторые фанаты, просмотревшие откровенные позы дивы, выразили свою признательность, оставив в разделе комментариев смайлики с пламенем, сердцами и короной.

«Величайший сольный исполнитель в истории музыки!! Самая великая женщина в музыке всех времён!! Королева поп-музыки, Её Величество…», — эти и другие комменты подобного характера оставили пользователи под пылающими образами Мадонны.

«Сексуальная сучка! Какое УДИВИТЕЛЬНОЕ тело. Ты красивая девушка! Ревнивые, злобные сучки сойдут с ума», — добавили другие.

«Ангел наблюдает за мной», — подписала певица свои весьма горячие фотоснимки.

В своих же Instagram Stories артистка, помимо снимков, разместила цитату поэтессы Мэри Оливер (Mary Oliver).

«Красота без цели — это красота без добродетели, но всё прекрасное выполняет эту функцию — возбуждает у зрителей возвышенные мысли. Слава миру, этому хорошему учителю», — гласила цитата.

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Метки: звезда   знаменитости   мадонна   откровенные фото   старость не радость   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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2k
Буратино 2 часа назад
а чо за прикол с торчащей жопой из-под кровати?
ps ну и эта, понятно фотошоп и все такое, но меру то тоже знать надо?
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47k
Albert GER 22 секунды назад
Чем блин она может шокировать???
Всё её трещинки не видел только инвалид по зрению.
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397
Вадим В. Новоженов 47 секунд назад
Бабка, М.! Мы тебя любим и помним за твои песни 80,90-х.. Не убивай в нас любовь к себе, мы знаем, как ты выглядишь в реале, смирись со своим возрастом и не превращайся в Пугачёву!
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55k
Dominus 9 минут назад
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4k
rere82 16 минут назад
Скорее не фотосессия а чудеса фото шопа.
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−66
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Старушка не может и не хочет отпустить молодость,и былую славу своей вагины
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22k
Сибиряк Полчаса назад
И про старуху бывает порнуха
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29k
MatveiVainrub Час назад
Удивительная история Бенджамины Батон .
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2k
Frank Borman Час назад
Чиккона хороша. А может, это ее последний шанс блеснуть своими женскими прелестями.А то потом будет целлюлит, или, еще похуже, Паркинсон и маразм.
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2k
maloy 2 часа назад
О как мадонна помолодела, наверное по рецепту малахова, огурчиками перебаловалась)

Ps. А если серьёзно, это круто было во времена её молодости, сейчас этим уже никого не удивишь. Даже целомудренко я бы сказал)
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1k
Irenne Mustafina 2 часа назад
Жопа из-под кровати
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58k
pynh 2 часа назад
пугачеву лучше выложи
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35k
Антон 2 часа назад
Когда освоил фотошоп и бабушка довольна. Только Галкина держите!
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113
Демон 2 часа назад
Как шлюшка с сайта интимуслуг.
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