Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь

Рената Литвинова вместе со своей "подружкой" Земфирой уехала в Париж ещё в 2022 году. Если в России Рената была знаменита как актриса и телеведущая, то во Франции её мало кто знает. Как заработать денег, если ты не популярна? Раздеться!