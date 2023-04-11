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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7446 постов • 866 подписчиков подписаться
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Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь

Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь

Автор:
11 апреля 2023 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рената Литвинова   актриса   знаменитости   интересное   париж   театр   фото   шоу бизнес   
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Рената Литвинова вместе со своей "подружкой" Земфирой уехала в Париж ещё в 2022 году. Если в России Рената была знаменита как актриса и телеведущая, то во Франции её мало кто знает. Как заработать денег, если ты не популярна? Раздеться!

Актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Рената Литвинова сейчас живёт в Париже, где она купила квартиру около 8 лет назад. В январе в парижском театре Hebertot состоялась премьера спектакля Литвиновой "Кактус". Очередные показы актрисы анонсировала, разместив в запрещённой соцсети полуобнажённые фотографии.

55-летняя знаменитость пригласила своих подписчиков на представление, пообещав, что там будут "такие сцены". Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. Поклонники отметили, что в январских представлениях сцен топлес не было.

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Метки: Рената Литвинова   актриса   знаменитости   интересное   париж   театр   фото   шоу бизнес   
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33  комментария
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8k
KarabasBarabas Час назад
Начать торговать телом в 55, ну такое...
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29k
Ego sum qui sum 5 минут назад
55 лет...возможно Макрону будет интересно
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5k
alex 12 минут назад
да там без слез не взглянешь
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7k
Николай 18 минут назад
этого для продажи мало... нужны более откровенные, не проникновенно...)))
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331
Вася Васильев 20 минут назад
Да там и в лучшие годы смотреть без жалости не взглянешь, а сейчас это зрелище только для матёрых либерастов.
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3k
OLDer Полчаса назад
Кляча
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222
данила беринский 42 минуты назад
завлекать сиськами 67-го года выпуска, это последний аргумент?
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1k
SmartCat101 46 минут назад
расценки на услуги забыла указать.... наверное это уже старческое
так за сколько она готова сосать?
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15k
Alex 49 минут назад
55-летние сиськи? Ау, Галкин, там для тебя вкусняшек насрали!
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1k
Nick Час назад
На выпуклостях и впуклостях организма далеко не уедешь
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6k
Дмитрий Час назад
Зачем вообще что то тащить сюда или в другое место о таких людях? Само упоминание о ней(или ком то другом), уже поддерживает интерес. Чем меньше упоминаний, тем быстрее пропадёт интерес. Если общество как то хочет наказать подобных людей, то полное забвение это лучший вариант.
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3k
Parus59 Час назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
НИЧЕГО!!! Пожилая стерлядь пытается выжить в чужом водоеме, чего тут думать?
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7k
Nikolay Час назад
Она неудачное место выбрала. Рассчитывать в 55 лет заработать стриптизом в Париже, столице мирового бля#ства, это нужно быть очень высокого мнения о себе
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2k
wwwoffka 1 Час назад
Да кому эта курага нужна?
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3k
Станислав Вершинин Час назад
Тема не раскрыта
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701
ruslan d Час назад
Ну и что ?
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53k
dima423 Час назад
ну для 55 лет вроде норм выглядит то))
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8k
Борис Карабанов Час назад
Проявлен такой живой интерес, что складывается полное впечатление, будто Литвинова настойчиво зазывает именно фишкян на свой спектакль, а они отказываются посетить сие мероприятие.. Узбагойтесь! Посещение необязательно!
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Из всех "достоинств" остались только полувековые сиськи?
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24k
Андрей Час назад
И на что там смотреть?
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18k
Александр 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331056



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