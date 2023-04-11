Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь

Рената Литвинова вместе со своей "подружкой" Земфирой уехала в Париж ещё в 2022 году. Если в России Рената была знаменита как актриса и телеведущая, то во Франции её мало кто знает. Как заработать денег, если ты не популярна? Раздеться!
Актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Рената Литвинова сейчас живёт в Париже, где она купила квартиру около 8 лет назад. В январе в парижском театре Hebertot состоялась премьера спектакля Литвиновой "Кактус". Очередные показы актрисы анонсировала, разместив в запрещённой соцсети полуобнажённые фотографии.
55-летняя знаменитость пригласила своих подписчиков на представление, пообещав, что там будут "такие сцены". Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. Поклонники отметили, что в январских представлениях сцен топлес не было.
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так за сколько она готова сосать?
НИЧЕГО!!! Пожилая стерлядь пытается выжить в чужом водоеме, чего тут думать?