Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей, чтобы показать, что на ней наряды смотрятся не хуже

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Блогер плюс-сайз воссоздала образы стройных и худых моделей и актрис. Она выступают за разнообразие фигур в индустрии моды и в мире в целом, показывая, что на ней вещи сидят не хуже. Но так ли это? Давайте посмотрим, как медиа-персона Кэти Сутрино примерила на себя образы стройных звёзд.
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