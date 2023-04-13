Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей, чтобы показать, что на ней наряды смотрятся не хуже

Блогер плюс-сайз воссоздала образы стройных и худых моделей и актрис. Она выступают за разнообразие фигур в индустрии моды и в мире в целом, показывая, что на ней вещи сидят не хуже. Но так ли это? Давайте посмотрим, как медиа-персона Кэти Сутрино примерила на себя образы стройных звёзд.