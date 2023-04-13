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Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей, чтобы показать, что на ней наряды смотрятся не хуже

Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей, чтобы показать, что на ней наряды смотрятся не хуже

Автор:
13 апреля 2023 10:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   звезды   знаменитости   кэти сутрино   образы звезд   шоу бизнес   
972
15

Блогер плюс-сайз воссоздала образы стройных и худых моделей и актрис. Она выступают за разнообразие фигур в индустрии моды и в мире в целом, показывая, что на ней вещи сидят не хуже. Но так ли это? Давайте посмотрим, как медиа-персона Кэти Сутрино примерила на себя образы стройных звёзд.

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Метки: Прикол   звезды   знаменитости   кэти сутрино   образы звезд   шоу бизнес   
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19  комментариев
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1k
Сергей Час назад
Любителям сала посвящается.
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66k
doker 15 минут назад
Прекратите рекламировать плюс-сайз!

Точнее, толстых женщин!
На одежду - больше материала, на еду - больше продуктов.

Их тяжело прокормить!
Толстушки сожрут этот мир!

Вооот такие нужны...

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1k
Faithless 16 минут назад
Она реально считает, что то что она делает не хуже оригинала? Или это юмор такой?
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74k
Доктор Джонс 23 минуты назад
"Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей" - и получается пародия, крайне хреновая копия...
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4k
pinbalist Полчаса назад
Хуже.
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455
Серж Прага 38 минут назад
Заипали со своими свиноматками
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8k
Том Сойер 43 минуты назад
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16k
Колька Валеркин сын 46 минут назад
Знаменитось наряд +1к бачинскихй = Жирная блогерша +100 бачинских. Теперь мы видим как одежда от дорогих брендов сравнивается с китаем за счет жира. +100500 аваций, конечно так и нужно показывать, когда ты в душе Лев Толстой, а по факту Ким Кардашьня.
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25k
Matrosskin 53 минуты назад
Поиграла в сравнение и проиграла в чистую.
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23k
SolomonA 56 минут назад
Поговорка "Как на корове седло" обретает реальный смысл....
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4k
iovan2011 59 минут назад
Еле долистал до низу, что-бы поставить жирный минус
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11k
Rus77 Час назад
Нет хуже!!!
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10k
Ф Ив Час назад
Мне одному показалось, что ее лицо больше напоминает лицо мужика, чем женщины? Особенно на 4 и 14 фотках.
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9k
Copycat Час назад
Чем в очередной раз мне доказывает что мне больше нравятся люди без ожирения)
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4k
Григорий Час назад
свинота показывает таким же мол свинейте дальше это норма, нет! не норма!
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1
rudakov-aldr Час назад
"Блогер плюс-сайз копирует образы стройных знаменитостей, чтобы показать, что на ней наряды смотрятся не хуже", но у неё ничего не получается
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37k
Антон Час назад
Свиноматка на выгуле! Спасибо, но нет!
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Спелая кукурузинка

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