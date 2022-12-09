"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ

Предновогодние концерты и съемки идут во всю. Звезды, наверное, очень радуются, что есть наконец работа и гонорары. В итоге на манеже все те же лица, что и на прошлом мероприятии. И образы все такие же безвкусные. Ну неужели постараться нельзя было?