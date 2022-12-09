FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7008 постов • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ

"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ

Автор:
09 декабря 2022 09:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   муз-тв   новогодний концерт   новый год   образы звезд   фото   шоу бизнес   
3483
14

Предновогодние концерты и съемки идут во всю. Звезды, наверное, очень радуются, что есть наконец работа и гонорары. В итоге на манеже все те же лица, что и на прошлом мероприятии. И образы все такие же безвкусные. Ну неужели постараться нельзя было?

Канал МУЗ-ТВ подготовил выступления звезд для новогодней ночи. И вот в чем пришли звезды.

×
×

А какие новогодние передачи смотрите вы?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: звезды   знаменитости   муз-тв   новогодний концерт   новый год   образы звезд   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
31k
Юр21 3 минуты назад
А что делать если нет ни голоса, ни репертуара, ни желания заниматься делом, осталось только выглядеть как пугало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
Dart Pav 5 минут назад
Вы хоть подписывайте их всех... А то нынешние "звёзды" так быстро меняются, что хрен запомнишь.
Напоминает старый анекдот про байкеров.

Стоят байкеры возле своих мотоциклов. Все длинноволосые. В черных кожаных куртках-косухах. Пьют пиво . слушают тяжелый рок. К ним подьезжает спортивный мотоцикл. Парень в яркой спортивной экипировке. Мотоцикл рычит. Мощный. Спортивный. Парень слезает с мотоцикла - подходит к байкерам и говорит.
- Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не дружим. не общаемся. Давайте типа дружить.. А байкеры ему отвечают:
- А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые...

Первая "ничё такая" - кто бы она не была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
780
Алексей Игошин 6 минут назад
КЛОУНЫ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 6 минут назад
Тьфу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
alexis 7 минут назад
Там дресс-код, приличные люди не пройдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Deimler 18 минут назад
Собстна два вопроса:
1. Кто это?
2. Нахрена я это посмотрел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Allesio 22 минуты назад
Какой-то бессмысленный обсёр людей. Вот вам не пофиг, как там кто и в чём пришёл? А если пофиг – нахрена вы это вообще смотрите и обсуждаете?
Глупо это всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Полчаса назад
Парад уродов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Дядюшка Лю 43 минуты назад
поздравляем, вы получили дизлайк за гавнопост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ruslan d 44 минуты назад
А что не нормального ? это стандартный дрескод для подобных мероприятий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Сергей С 48 минут назад
Парад уродов. Хорошо что только одна рожа знакомая, остальные хрен знает кто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 50 минут назад
тут принцип "чем хуже, тем лучше", тем больше будут обсуждать, а им это и надо. А приди они все как в оперу мужики во фраках а бабы в вечерних платьях, будут выглядеть безликой толпой и никто их не заметит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Zamkadysh (точка)Net 54 минуты назад
Кто, кто? Звёзды? [мат] сами себя зазвездячили и пытаются окунуть в свои помои сознание масс. Нафиг, нафиг, лучше на улице под ёлочкой весёлой компанией с шампусиком, чем перед дибилятором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
клоун-клоуном....самая подходящая роба для ЗЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
кто Пирожкова обратно пустил...он же съ*бался за бугор в связи с СВО.
бабло видать на подсосе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Павел Бреусов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АБЕЗЬЯН Час назад
Зачем всякую х.ню смотреть в Новый Год. А то как его встретишь, так и проведешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ZOV Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Час назад
Зачем вообще обращать внимание на это говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА Час назад
"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВПосмотреть
"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39535



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
Набирающие популярность в сообществах
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Почему арабские женщины носят на себе много золота?
Почему арабские женщины носят на себе много золота?
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Радикальное похмелье

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авто аварии#Прошлое#автомобили#факты#Разное#Приколы#новый год
#Юмор#Прикол#аварии#подборка#США#позитив#шоу бизнес#забавно#сатира#в мире
#животные#история#дтп#картинки#фотографии#сарказм#автомир#кино#Ynews#Украина
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х

На что жалуетесь?

Вернуться