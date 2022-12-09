"А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ

3483
14
Предновогодние концерты и съемки идут во всю. Звезды, наверное, очень радуются, что есть наконец работа и гонорары. В итоге на манеже все те же лица, что и на прошлом мероприятии. И образы все такие же безвкусные. Ну неужели постараться нельзя было?
Канал МУЗ-ТВ подготовил выступления звезд для новогодней ночи. И вот в чем пришли звезды.
×
×
Ольга Серябкина все еще пытается цеплять сексуальным образом, но уже не так хорошо получается
А какие новогодние передачи смотрите вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х
- Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci
- Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас
- Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
- Слепая певица Диана Гурцкая сняла очки - и показала, что скрывала за ними всё время
Новости партнёров
Напоминает старый анекдот про байкеров.
Стоят байкеры возле своих мотоциклов. Все длинноволосые. В черных кожаных куртках-косухах. Пьют пиво . слушают тяжелый рок. К ним подьезжает спортивный мотоцикл. Парень в яркой спортивной экипировке. Мотоцикл рычит. Мощный. Спортивный. Парень слезает с мотоцикла - подходит к байкерам и говорит.
- Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не дружим. не общаемся. Давайте типа дружить.. А байкеры ему отвечают:
- А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые...
Первая "ничё такая" - кто бы она не была...
1. Кто это?
2. Нахрена я это посмотрел?
Глупо это всё.
бабло видать на подсосе