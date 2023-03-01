Как выглядит самый большой многоквартирный дом в России

Вы, возможно, думаете, что речь пойдет о каком-либо небоскребе в стиле Москва-Сити, но, увы, нет.
В сегодняшнем материале я расскажу вам про самый большой в России, а, быть может, и в мире жилой многоквартирный дом.
Этот дом находится не в Москве, а в одном из районов Санкт-Петербурга, и ключевым значением в оценке его размеров является количество отдельных жилых помещений – проще говоря, квартир. А их в этом гиганте 3708!!! Вы только вдумайтесь – 3708 квартир! Я уже молчу про 35 подъездов…точнее, парадных, как говорят петербуржцы. Это просто «человейник» на максималках!
Но обо всем по порядку. Сам дом находится в Кудрово, и расположен в пешеходной доступности от станции метро «Улица Дыбенко». Кудрово является городом в Ленинградской области, однако многие петербуржцы частенько относят его к одному из районов Санкт-Петербурга. Тем более что и расположен он в пределах КАД
Данный микрорайон строился в несколько этапов с 2008 года, и дом-гигант, главный герой сегодняшнего рассказа, был окончательно закончен и сдан в эксплуатацию в 2017-ом. Он является частью жилого комплекса «Новый Оккервиль». Оккервиль, к слову, это река, один из притоков Охты, в честь которой был назван лесопарк, расположенный на ее берегах и граничащий с ЖК «Новый Оккервиль».
Итак, какими же количественными значениями может похвастаться сие творение современной архитектурной мысли? Высотность дома варьируется от 10 до 25 этажей, что, в общем-то, для Кудрово является вполне нормальным явлением. Периметр постройки – 990 метров…почти километр!
Всего же, если исходить по минимуму из расчета в два человека на квартиру, то в данном доме проживает не менее 7000 жителей, а это, на секундочку, уже примерная численность населения небольших городков: например, Спасска в Пензенской области или Советска в Тульской области.
Если смотреть на кудровский дом-гигант с высоты птичьего полета, можно обратить внимание, насколько странные очертания он имеет. И невольно возникает вопрос: «А почему было не построить его привычной для многих жилых домов, прямоугольной формы?» Ответ на этот вопрос прост да нельзя. Причина всему – экономия… экономия места, экономия денег…
Просто некий гений инженерной мысли таким образом смог впихнуть, по-другому сложно выразиться, на выданную под застройку территорию пару-тройку дополнительных подъездов. Стоит учесть также три внутренних «аппендикса» с понижающейся этажностью, которые придают данному дому на карте очертания кулака.
Во внутренний двор этой коммунальной цитадели ведут 10 въездов, которые, слава Богу, пронумерованы. Территория внутреннего двора достаточно большая и просторная, обрамленная огромным количеством автомобилей. Оно и неудивительно! Разместить во внутреннем дворе более тысячи транспортных средств физически невозможно! Поэтому многие автовладельцы вынуждены парковаться за пределами дома, как будто окружая его.
Среди кучи автомобилей можно заметить 4 детских игровых площадки – они вполне стандартные, и не представляют ничего особенного.
Естественно, такому большому сооружению просто необходимы собственные котельные и уж тем более трансформаторные подстанции. Трубы, идущие в дом снаружи, действительно, впечатляют! Мало где можно встретить такое решение. Но, с другой стороны, раз уж решили строить монстра, то по полной программе!
В общем-то, на такой замкнутой территории довольно легко погрузиться в депрессию, поэтому жители дома нашли свой способ борьбы с хандрой, вызванной унылыми пейзажами каменных джунглей. Они украсили электрические подстанции и стены зданий яркими и оригинальными граффити. Согласитесь, такой вариант стрит-арта вполне заходит и даже несколько сглаживает в целом неуютное ощущение пребывания на замкнутой территории.
Еще во дворе можно найти магазинчики, салоны красоты, банкоматы и прочее. И, конечно же, как и в любой другой замкнутый двор, сюда редко заглядывает солнце, а причиной всему весьма спорное решение с понижением этажности к центру двора. Оно, вероятно, оправдано с точки зрения строительства, но вот с точки зрения человечности, как-то не очень… Ведь, давайте на чистоту, во дворе не должно быть темно, сыро, затхло, шумно и пахнуть гарью от автомобилей.
Пару слов о парадных. Их в доме 35 штук: причем номера подъездов никак не согласуются с номерами квартир. К примеру, в последнем 35-ом подъезде располагаются квартиры с 2497 по 2588-ую, а вот в 25-ом подъезде с 3571-ой по 3708-ую. Эта нестыковка превращает дом в настоящий ад для курьеров!
Но вообще, конечно, четырехзначные номера квартир впечатляют – уж точно что-то новенькое и непривычное! Про удобство промолчу – каждому свое. Внутри подъезда расположены аж три лифта, а в целом в доме их 103 штуки! Причем 39 пассажирских и 64 грузовых.
В целом, дом производит весьма неоднозначное впечатление, и мне кажется, что далеко не многим придется по душе проживание в подобном «человейнике». Сравнительно с другими новостройками города количество минусов здесь явно превышает количество плюсов. А, собственно, что из плюсов. В первую очередь, дешевизна, разве что…да еще адекватное расстояние до метро. Вокруг же дома – не пойми что, и дальнейшие перспективы района не ясны.
А, тем временем, самый большой по количеству квартир дом в России, продолжает стоять здесь, в Кудрово, несокрушимой монолитной стеной, как символ достижения современной цивилизации. Хотя, возможно, очень скоро ему на смену придет новый рекордсмен. Тенденция же очевидна…
Источник:
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Так что, если сами подобные микрорайоны мы принимаем, как допустимые, то и вот такое решение застройщика в этих координатах, более чем логичное..
Не выходя из одного дома разгрузил все заказы.
Сужу по московскому человейнику. Недавно перезвонил курьеру, чтобы спросить номер машины для поста охраны.
А он говорит, уже по другому заказу пропуск получил.
Причём на подземный паркинг курьеров не пускают. В 100 метрах от дома для них место доступно.
Думаю если бы на нижних этажах там был Монте Карло:
- Бассейны
- Бары
- Дискотеки
- Кофейни
- Фитнес
- Супермаркеты от Азбуки до Пятёрочки
- Детские сады и игровые
и два этажа подземной парковки.
Там бы цены на недвижку были дикие, так как никто-бы не продавал.
если такие гигантоманы - ну отгрохали бы этот дом на километр вдоль дороги. Зачем закольцовывать.
И тишина...
А как автору такой вариант двора? Это тоже Питер.
Я родился и вырос во дворе дома по адресу Фонтанка 30. Раза в три больше, чем на картинке.
Нет.
срок последнего поста про него истёк?
Кудрово - неплох, если только там жить и там работать.
Когда я там строил электроподстанцию (2015-й год), там было два однополосных въезда/выезда (один из них - общий для немаленького квартала "Оккервиль" по соседству), второй - мимо "Меги" на Мурманку.
(И ещё один был "секретный пролаз" , около "Перекрёстка", но там только джипы и грузовики могли пробраться через колдоё.бины на "Ленинградскую", да и то с трудом... )
Соответственно - АДОВЫЕ пробки каждое утро и вечер - "как зубную пасту обратно в тюбик впихивать"
простите, Вы мне эти тезисы приписываете?