Как выглядит самый большой многоквартирный дом в России

Еще во дворе можно найти магазинчики, салоны красоты, банкоматы и прочее. И, конечно же, как и в любой другой замкнутый двор, сюда редко заглядывает солнце, а причиной всему весьма спорное решение с понижением этажности к центру двора. Оно, вероятно, оправдано с точки зрения строительства, но вот с точки зрения человечности, как-то не очень… Ведь, давайте на чистоту, во дворе не должно быть темно, сыро, затхло, шумно и пахнуть гарью от автомобилей.