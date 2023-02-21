FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7906 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Из Бирмы в Мьянму: 8 стран мира, сменившие названия в недавнем прошлом

Из Бирмы в Мьянму: 8 стран мира, сменившие названия в недавнем прошлом

Автор:
21 февраля 2023 10:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   изменение   интересно   название   страна   факты   фото   
876
9

Какие страны на старых географических картах имеют совсем иные названия и почему?

Сейчас на нашей планете существуют 193 государства, признанные ООН, и еще порядка 10 непризнанных, но по факту независимых стран, а также зависимые и ассоциированные территории - Гонконг, Бермуды, Гренландия и т.п.

Порой власти некоторых стран решаются на переименование своего государства, что чаще всего продиктовано политико или избавлением от колониального прошлого, в т.ч. при приходе к власти нового лидера. Сегодня в нашем обзоре мы сделали подборку из таких переименований за последние десятилетия, начиная с 1980 года.

В нашей подборке мы не учитывали распавшиеся и прекратившие существование государства как СССР, Югославия, Чехословакия и др., а также изменения, связанные с формой государственного правления и строя (монархия, социалистическая республика и т.п.) и сменой названия при предоставлении независимости. Страны, большинство из которых представляют собой бывшие колонии и "банановые республики", мы отсортировали по давности смены названия.


8. Буркина́-Фасо́ (Африка)

До 1984 г.: Верхняя Вольта

×
×

Страна получила современное название в 1984 году. До этого государство, ставшее независимым от Франции в 1960 году, именовалось Республика Верхняя Вольта. Это название дали французские колониалисты по реке Вольта, которая пересекает страну, и первая его часть по традиции переводилась на разные языки мира.

В 1984 году, годовщину одного из многочисленных военных переворотов, в результате которого к власти пришел Тома Санкара, название было изменено на единое для всех стран Буркина-Фасо, что представляет собой помесь из двух местных языков мооре и диула, означая "страна достойных людей".


7. Ка́бо-Ве́рде (Африка)

До 1986 г.: Острова Зеленого Мыса

Бывшая португальская колония в Африке после обретения независимости в 1975 году стала именоваться Республика Острова Зеленого Мыса, что является дословным переводом с португальского Ilhas do Cabo Verde. Переводную форму названия использовали и другие страны.

В 1986 году правительство страны убрало из название слово "острова", а также потребовало от других государств прекратить его смысловой перевод на другие языки. СССР последовал данному требованию, сменив официальное название на Кабо-Верде.


6. Кот-д’Ивуа́р (Африка)

До 1986 г.: Берег Слоновой кости

Еще одна бывшая французская колония, получившая независимость 1960 году, до 1986 года дословно переводилась на русский с французского Côte d'Ivoire как Берег Слоновой кости. В 1986 году правящая партия постановила, что Кот-д’Ивуар - географическое название и его не следует переводить. Впрочем, кроме СССР к данному постановлению никто не прислушался.


5. ДР Ко́нго (Африка)

В 1971-1997 гг.: Заир

Бывшая бельгийская колония обрела независимость в 1960 году как Республика Конго, по имени реки, но столкнулась с политическим кризисом. Вскоре власть перешла в руки диктатора Мобуту, который в 1971 году переименовал страну в Заир - искаженное португальцами местное название реки Конго (Нзари). После свержения Мобуту в 1997 году прежнее название Конго (Демократическая республика, ДР) было восстановлено.

Интересно, что для отличия от соседней Республики Конго иногда добавляют названия столиц: Конго-Киншаса и Конго-Браззавиль.


4. Камбо́джа (Азия)

В 1975-1989 гг.: Кампучия

Бывшая колония в юго-восточной Азии получила независимость от Франции в 1953 году, когда стала королевством Камбоджа. В 1975 году власть захватил коммунистический режим красных кхмеров Пол Пота, которые изменили название на Кампучию - более близкая транскрипция к кхмерскому названию (кхмерский - основной язык в Камбодже).

В 1979 году Кампучия оказалась оккупирована вьетнамскими войсками, что продолжалось до 1989 года, когда прежнее название Камбоджа было восстановлено пришедшим к власти Хун Сеном.


3. Мья́нма (Азия)

До 1989 г.: Бирма

Получив в 1948 году независимость от Британии, в тогдашней Бирме в юго-восточной Азии началась гражданская война, которая в 1962 году сменилась приходом коммунистов. Старое название государства было связано с искаженным англичанами названия основной народности страны.

После военного госпереворота в 1989 году во главе с генералом Со Маунгом прошла кампания по ликвидации колониальных названий, в рамках которой страну переименовали в Мьянму, а столицу - в Янгон.


2. Эсвати́ни (Африка)

До 2018 г.: Свазиленд

Небольшое монархическое государство в Южной Африке, где живет 1,1 млн. чел., которое граничит с ЮАР и Мозамбиком, получило независимость от Великобритании в 1968 году. В 2018 году в честь 50-летия "незалежности" власти решили сменить название страны, чтобы оно соответствовало названию на местном языке свати, что значит "земля народа свази". Также это должно помочь избежать путаницы с английским произношением Швейцарии - Switzerland ([суизеленд]).


1. Северная Македо́ния (Европа)

До 2019 г.: Македония

После выхода из состава Югославии в 1991 году новообразованная страна получила название Македония, что вызвало недовольство и привело к торговому эмбарго со стороны соседней Греции, где имеется одноименная историческая провинция.

По требованию Греции официальное название Македонии в ООН звучало как Бывшая югославская Республика Македония. Кроме того, неугомонный сосед всячески препятствовал членству Македонии в ЕС и НАТО.

После долгих споров и разбирательств в Гаагском суде в 2019 году власти Македонии согласились изменить название на Северная Македония, при этом слово "северная" переводится на языки мира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   изменение   интересно   название   страна   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
5 копеек 2 часа назад
Белорусская ССР – Белоруссия – Беларусь (официальные названия государства)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Nigilist Час назад
Для справки: с 2005 г. столица Мьянмы уже не Янгоун (бывший Рангун), а - Нейпьидо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
parallax 2 часа назад
Страна 404

До 2014,: Украина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Карл parallax Час назад
Ныне это Хохлобыдлозадрищенск. Позавчера работал у нас в гостинице... На ресепшн увидел картину, как "беженки" из той вышеупомянутой клоаки истерили, мол, 30 евро в 4 звёздочном отеле за двухспальный номер - баснословно дорого! Под конец они бросили в наш адрес: "...у вас жлобская страна и за вас не стоило проливать свою кровь героям Украины!". Писец, шизофрения на почве мания величия! Им и без того сделали существенную скидку уменьшив сумму практически в два раза!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
Рустам investas 18 минут назад
Народ в Латвии ( как и в других крайне зависимых марионеточных образованиях) ни на что априори не влияет. Вы обратились не по адресу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 2 часа назад
1. Северная Македо ния (Европа)
Говновая Скопьения из просто Скопьении стала Северной Скопьенией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1318710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Д’Артаньян был негром
Д’Артаньян был негром
Фотоподборка
Фотоподборка
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#Приколы#картинки#Москва#СССР#аварии#забавно#улыбнуло
#Юмор#факты#история#автомир#Жизнь#дети#США#дтп#люди#удивительно
#интересно#в мире#автомобили#интересное#кино#позитив#подборка#Еда#Фотографии#Россия
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Заброшенные места, которые интересно увидеть Заброшенные места, которые интересно увидеть Холодильник, который работает без электричества круглый год Холодильник, который работает без электричества круглый год Остров Волшебников, который логичней называть Остров Колдунов Остров Волшебников, который логичней называть Остров Колдунов Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste

На что жалуетесь?

Вернуться