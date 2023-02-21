Из Бирмы в Мьянму: 8 стран мира, сменившие названия в недавнем прошлом

Сейчас на нашей планете существуют 193 государства, признанные ООН, и еще порядка 10 непризнанных, но по факту независимых стран, а также зависимые и ассоциированные территории - Гонконг, Бермуды, Гренландия и т.п.

Порой власти некоторых стран решаются на переименование своего государства, что чаще всего продиктовано политико или избавлением от колониального прошлого, в т.ч. при приходе к власти нового лидера. Сегодня в нашем обзоре мы сделали подборку из таких переименований за последние десятилетия, начиная с 1980 года.

В нашей подборке мы не учитывали распавшиеся и прекратившие существование государства как СССР, Югославия, Чехословакия и др., а также изменения, связанные с формой государственного правления и строя (монархия, социалистическая республика и т.п.) и сменой названия при предоставлении независимости. Страны, большинство из которых представляют собой бывшие колонии и "банановые республики", мы отсортировали по давности смены названия.

8. Буркина́-Фасо́ (Африка)

До 1984 г.: Верхняя Вольта