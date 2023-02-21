Из Бирмы в Мьянму: 8 стран мира, сменившие названия в недавнем прошлом

Какие страны на старых географических картах имеют совсем иные названия и почему?
Сейчас на нашей планете существуют 193 государства, признанные ООН, и еще порядка 10 непризнанных, но по факту независимых стран, а также зависимые и ассоциированные территории - Гонконг, Бермуды, Гренландия и т.п.
Порой власти некоторых стран решаются на переименование своего государства, что чаще всего продиктовано политико или избавлением от колониального прошлого, в т.ч. при приходе к власти нового лидера. Сегодня в нашем обзоре мы сделали подборку из таких переименований за последние десятилетия, начиная с 1980 года.
В нашей подборке мы не учитывали распавшиеся и прекратившие существование государства как СССР, Югославия, Чехословакия и др., а также изменения, связанные с формой государственного правления и строя (монархия, социалистическая республика и т.п.) и сменой названия при предоставлении независимости. Страны, большинство из которых представляют собой бывшие колонии и "банановые республики", мы отсортировали по давности смены названия.
8. Буркина́-Фасо́ (Африка)
До 1984 г.: Верхняя Вольта
Страна получила современное название в 1984 году. До этого государство, ставшее независимым от Франции в 1960 году, именовалось Республика Верхняя Вольта. Это название дали французские колониалисты по реке Вольта, которая пересекает страну, и первая его часть по традиции переводилась на разные языки мира.
В 1984 году, годовщину одного из многочисленных военных переворотов, в результате которого к власти пришел Тома Санкара, название было изменено на единое для всех стран Буркина-Фасо, что представляет собой помесь из двух местных языков мооре и диула, означая "страна достойных людей".
7. Ка́бо-Ве́рде (Африка)
До 1986 г.: Острова Зеленого Мыса
Бывшая португальская колония в Африке после обретения независимости в 1975 году стала именоваться Республика Острова Зеленого Мыса, что является дословным переводом с португальского Ilhas do Cabo Verde. Переводную форму названия использовали и другие страны.
В 1986 году правительство страны убрало из название слово "острова", а также потребовало от других государств прекратить его смысловой перевод на другие языки. СССР последовал данному требованию, сменив официальное название на Кабо-Верде.
6. Кот-д’Ивуа́р (Африка)
До 1986 г.: Берег Слоновой кости
Еще одна бывшая французская колония, получившая независимость 1960 году, до 1986 года дословно переводилась на русский с французского Côte d'Ivoire как Берег Слоновой кости. В 1986 году правящая партия постановила, что Кот-д’Ивуар - географическое название и его не следует переводить. Впрочем, кроме СССР к данному постановлению никто не прислушался.
5. ДР Ко́нго (Африка)
В 1971-1997 гг.: Заир
Бывшая бельгийская колония обрела независимость в 1960 году как Республика Конго, по имени реки, но столкнулась с политическим кризисом. Вскоре власть перешла в руки диктатора Мобуту, который в 1971 году переименовал страну в Заир - искаженное португальцами местное название реки Конго (Нзари). После свержения Мобуту в 1997 году прежнее название Конго (Демократическая республика, ДР) было восстановлено.
Интересно, что для отличия от соседней Республики Конго иногда добавляют названия столиц: Конго-Киншаса и Конго-Браззавиль.
4. Камбо́джа (Азия)
В 1975-1989 гг.: Кампучия
Бывшая колония в юго-восточной Азии получила независимость от Франции в 1953 году, когда стала королевством Камбоджа. В 1975 году власть захватил коммунистический режим красных кхмеров Пол Пота, которые изменили название на Кампучию - более близкая транскрипция к кхмерскому названию (кхмерский - основной язык в Камбодже).
В 1979 году Кампучия оказалась оккупирована вьетнамскими войсками, что продолжалось до 1989 года, когда прежнее название Камбоджа было восстановлено пришедшим к власти Хун Сеном.
3. Мья́нма (Азия)
До 1989 г.: Бирма
Получив в 1948 году независимость от Британии, в тогдашней Бирме в юго-восточной Азии началась гражданская война, которая в 1962 году сменилась приходом коммунистов. Старое название государства было связано с искаженным англичанами названия основной народности страны.
После военного госпереворота в 1989 году во главе с генералом Со Маунгом прошла кампания по ликвидации колониальных названий, в рамках которой страну переименовали в Мьянму, а столицу - в Янгон.
2. Эсвати́ни (Африка)
До 2018 г.: Свазиленд
Небольшое монархическое государство в Южной Африке, где живет 1,1 млн. чел., которое граничит с ЮАР и Мозамбиком, получило независимость от Великобритании в 1968 году. В 2018 году в честь 50-летия "незалежности" власти решили сменить название страны, чтобы оно соответствовало названию на местном языке свати, что значит "земля народа свази". Также это должно помочь избежать путаницы с английским произношением Швейцарии - Switzerland ([суизеленд]).
1. Северная Македо́ния (Европа)
До 2019 г.: Македония
После выхода из состава Югославии в 1991 году новообразованная страна получила название Македония, что вызвало недовольство и привело к торговому эмбарго со стороны соседней Греции, где имеется одноименная историческая провинция.
По требованию Греции официальное название Македонии в ООН звучало как Бывшая югославская Республика Македония. Кроме того, неугомонный сосед всячески препятствовал членству Македонии в ЕС и НАТО.
После долгих споров и разбирательств в Гаагском суде в 2019 году власти Македонии согласились изменить название на Северная Македония, при этом слово "северная" переводится на языки мира.
Источник:
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