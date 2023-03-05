Какие промышленные консервы делали в царской России?

В 1830-е годы консервы начали привозить в Россию из-за границы как нечто диковинное и дорогое. В пьесе «Ревизор» (1835) Николай Гоголь впервые в русской литературе упомянул консервы. Его главный герой мелкий чиновник Хлестаков так хвастался своей роскошной жизнью в Петербурге: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».

Причем нельзя сказать, что идея сохранения продуктов совсем не интересовала русских ученых. Еще в 1763 году при подготовке экспедиции для проверки северного морского пути из России в Китай и Индию известный ученый Михаил Ломоносов изготовил концентрат сухого супа со специями. Суп благополучно пережил путешествие до берегов Камчатки, но широкие массы о нем так и не узнали.

Идею суповых концентратов в пакетиках также изучал ученый и основатель Харьковского университета Василий Каразин. В 1815 году он представил свою идею графу Алексею Аракчееву, военному министру и приближенному императора Александра I, но не нашел поддержки.

Консервы оставались в зоне научных изысканий и баловства знати вплоть до Крымской войны 1853–1856 годов, во время которой британские и французские солдаты питались консервами, а русские солдаты страдали от нехватки продовольствия. Тогда в России и задумались о консервах как о долгоиграющем провианте для армии. Император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервов.

Первая фабрика консервов в России