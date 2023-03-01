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Самый высокий в Солнечной системе. 5 интересных фактов про гигантский вулкан Олимп

Самый высокий в Солнечной системе. 5 интересных фактов про гигантский вулкан Олимп

Автор:
01 марта 2023 11:12
Сообщество : Факты
Метки: гигантский вулкан Олимп   интересно   марс   удивительно   факты   фото   
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На фото – самая высокая гора в Солнечной системе. Мечта альпиниста будущего!

Это гора Олимп на Марсе. Потухший вулкан. По форме напоминает «цирковый шатер». Это связано с его происхождением.

Олимп образовался благодаря потокам лавы, которые извергались из недр и застывали на поверхности. Представляете, как вулкан бушевал здесь много лет назад?

В высоту Олимп вытянулся на 22 километра (информация из Википедии про 26 км устарела. Высоту измерили с помощью лазерного высотомера Mars Orbiter и он показал результат на 22 км).


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Для сравнения, самая высокая, считая от поверхности, гора на Земле гора Мауна-Кеа на Гавайях достигает 10,2 км. А самый высокий пик на нашей планете – Эверест, достигает «всего» 8,8 км.

Логично, что появился Олимп именно на Марсе. Низкая гравитация позволяет горам вытягиваться выше.

Интересный факт. Самая глубокая воронка в Солнечной системе находится на астероиде Веста. Кратер Реясильвия составляет в глубину 25 км, в диаметре - 500 км. Размер воронки сопоставим с размерами самого астероида! Образовалась воронка 2,5 млрд лет назад, когда с Вестой столкнулся другой астероид. В центре кратера - гора, которая чуть меньше Олимпа, что делает ее второй по размеру в нашей системе.

Давление на вершине Олимпа составляет всего 12% от атмосферного давления на поверхности Марса. Для сравнения, на вершине Эвереста этот показатель составляет 32%.

Последние образцы потухшей лавы здесь датированы 2 млн лет назад. Этот вулкан может снова начать извергаться в любой момент. И это будет одно из самых ярких зрелищ в Солнечной системе!

Вулкан появился в так называемый гесперианский период - более 2 млрд лет назад. В это время на Марсе была активна вулканическая деятельность. В результате изменился климат - с теплого и влажного на сухой и холодный, который мы и наблюдаем сейчас.

Состоит Олимп преимущественно из силикатов и оксида железа. Именно эта ржавчина придает ему красноватый оттенок, свойственный Марсу.

В ширину вулкан растянулся по площади на более чем 300 тысяч кв. км. Это примерно площадь Польши.

А по форме напоминает горы, которые образовали Гавайские острова на Земле.

Взбираться на этот вулкан относительно просто. Он очень пологий - уклон здесь всего 5%.

Однако, в отличие от Эвереста, восхождение на Олимп большой радости не принесет. Прекрасного вида на окружающий ландшафт здесь не будет. Из-за пологости, наблюдатель, стоя на вершине, даже не сможет понять, что стоит на очень высокой горе, ведь склон простирается далеко за горизонт.

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Метки: гигантский вулкан Олимп   интересно   марс   удивительно   факты   фото   
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2k
ChePaev Полчаса назад
"Из-за пологости, наблюдатель, стоя на вершине, даже не сможет понять, что стоит на очень высокой горе, ведь склон простирается далеко за горизонт." (с)
это еще связано с тем что линия горизонта на Марсе, из-за его намного меньшего диаметра чем наша Земля, окажется намного ближе к нам чем на Земле.
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5k
просто Дмитрий 23 секунды назад
А представьте себе зрелище... когда вулкан "булькал"
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22k
SolomonA 15 минут назад
Так вот каким вулканом можно Польшу накрыть... Интересно, интересно...
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