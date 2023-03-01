Самый высокий в Солнечной системе. 5 интересных фактов про гигантский вулкан Олимп

Для сравнения, самая высокая, считая от поверхности, гора на Земле гора Мауна-Кеа на Гавайях достигает 10,2 км. А самый высокий пик на нашей планете – Эверест, достигает «всего» 8,8 км.

Логично, что появился Олимп именно на Марсе. Низкая гравитация позволяет горам вытягиваться выше.

Интересный факт. Самая глубокая воронка в Солнечной системе находится на астероиде Веста. Кратер Реясильвия составляет в глубину 25 км, в диаметре - 500 км. Размер воронки сопоставим с размерами самого астероида! Образовалась воронка 2,5 млрд лет назад, когда с Вестой столкнулся другой астероид. В центре кратера - гора, которая чуть меньше Олимпа, что делает ее второй по размеру в нашей системе.

Давление на вершине Олимпа составляет всего 12% от атмосферного давления на поверхности Марса. Для сравнения, на вершине Эвереста этот показатель составляет 32%.

Последние образцы потухшей лавы здесь датированы 2 млн лет назад. Этот вулкан может снова начать извергаться в любой момент. И это будет одно из самых ярких зрелищ в Солнечной системе!