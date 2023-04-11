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16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили

16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили

Автор:
11 апреля 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   находка   познавательно   удивительно   фото   
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Каждый из нас знает что-нибудь такое, чего не знает другой. С одной стороны эта наше преимущество, а с другой — слабость. Одолеть такую слабость довольно просто, надо просто объединить знания разных людей в одну кучку.

Собственно, именно такую интеллектуальную кучку представляет собой сообщество «What is this thing» на сайте Reddit, куда одни пользователи обращаются с вопросами, а другие пытаются дать на них максимально точный ответ.

Вопрос: «Этот маленький выступ на дне бутылки с лосьоном»

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Ответ: «Это для вращения бутылочки во время производственного процесса. Как правило, с помощью этого выступа бутылочки выравниваются перед приклеиванием этикетки».


Вопрос: «Пластиковые штуки висят у нас на потолке в одной из спален с тех пор, как мы переехали. Они красные, пластмассовые, длиной около 8 см каждая. Они прикреплены к серебристым пластинам, которые, кажется, вмонтированы в потолок. Кто-нибудь знает, для чего они нужны?»

Ответ: «Это крепление для подвесного кресла-качелей IKEA Ekorre»

Сейчас этот продукт больше не производится.


Вопрос: «Деревянные слоны, сквозь которых продевается деревянный стержень. Стержень выдвигается, а слоны снимаются. Найдено в комиссионном магазине, никаких слов на предметах, кроме "Сделано на Филиппинах"»

Ответ: «Слоны — это держатели для салфеток. А в наборе — это держатель для держателей салфеток».


Вопрос: «Драгоценный камень, найденный в металлическом кубе, внутри которого он застрял»

Ответ: «Это подвеска»


Вопрос: «Такие штуки появились в парке рядом со мной. Это небольшие деревянные ящики, у некоторых из них есть внизу банки»

Ответ: «Это ловушка для пчёл-плотников»

Пчёлы-плотники — это чёрные пчёлы, которые ведут одиночный образ жизни. В большей степени людям в них не нравится то, что они прогрызают в деревянных строениях ходы, устраивая внутри них свои гнёзда. Как сообщается, длина таких ходов варьируется от 30 см до 1,5 метров, а их диметр около 1 см.

Ловушка с банкой работает следующим образом: пчёлы-плотники залезают внутрь домика, а потом продолжают двигаться на свет, залезая в банку, где они и остаются.

Вопрос: «Металлический штырёк в туалете, найденный в отеле Японии»

Ответ: «Это чтобы вешать пакеты для утилизации гигиенических прокладок. Прямо сейчас в японском отеле. Вот подтверждение. Сиденье действительно с подогревом, кстати»


Вопрос: «Что это за ложка с насадкой в виде вилки? Замечено в антикварном магазине в Лионе, Франция»

Ответ: «Это ложка, предназначенная для отделения жира от соуса, называемая "cuillère dégraisseuse". Вы зачерпываете соус, держите ложку над мясом и нажимаете на перемычку, натягивающую стержень: соус со дна ложки начинает вытекать через отверстие, пока вы не ослабите нажим»

Вопрос: «Этот странный объект со стеклянной крышей на кузове грузовика я нашел в Астории, штат Орегон, США, во время просмотра улиц в Интернете»

Ответ: «Это кабинка для сухого аквамассажа»

Человек ложится внутрь, его накрывают крышкой, дно которой сделано из водонепроницаемой ткани, после чего по ней начинают бить струи воды, делая массаж.


Вопрос: «Что это за деревянные штуки сбоку от подголовников на борту высокоскоростного поезда Sakura Shinkansen (Япония)»

Ответ: «Это для поворачивания кресел на 180 градусов и для того, чтобы, проходя по вагону, можно было держаться за них руками»

Как сообщается, японские поезда такого типа едут только вперёд и назад, при этом они не разворачиваются. Вместо этого в них разворачивают сиденья.

Выше вы можете видеть фото, сделанное в шведском поезде, в котором похожие выступы выполняют только функцию поручней.

Вопрос: «Теннисная ракетка с крючком сзади, на длинной цепочке с мячиком на конце. Похоже на какой-то мерч, но для чего крючок и цепочка с мячиком?»

Ответ: «Это используется для измерения высоты сетки в теннисе. Крючок вешается на верхнюю части сетки, и сетка регулируется до тех пор, пока мяч не коснется поля»


Вопрос: «Что это за странные белые кристаллы? Пакеты с белыми кристаллами были оставлены у всех дверей в моем многоквартирном доме. Администрации рядом нет, записок нет, а я только въехал и соседей не знаю»

Ответ: «Автор вопроса писал, что он в Портленде, штат Орегон, США. Я проверил прогноз погоды и обнаружил, что в следующие 2 ночи есть "вероятность заморозков", что говорит о том, что это каменная соль для пола на балконе или что-то в таком духе».


Вопрос: «Найдено на пляже города Чармут, графство Дорсет, Великобритания. Завинчивающаяся крышка, внутри ярко-зеленая жидкость»

Ответ: «Это флуоресцентный краситель для пловцов и дайверов. С помощью неё окрашивают воду вокруг себя, чтобы было легче заметить область с человеком»


Вопрос: «Пластиковое кольцо с тремя относительно острыми металлическими когтями, найденное на пляже в Шотландии»

Ответ: «Это крюк для захвата и вытягивания рыболовной сети с плавающей ручкой»


Вопрос: «Что это за крошечные презервативы, пакетик с которыми мы нашли. 10 центов для масштаба»

Ответ: «Они предназначены для ушного термометра. Из гигиенических соображений»


Вопрос: «Зеленая пластиковая штука. Довольно жесткий пластик, но немного гибкий. Нет названия бренда. Появилась из ниоткуда»

Ответ: «Это инструмент из комплекта игрушки Alien Hunters компании Treasure-X, им предлагают разделать инопланетянина, внутри которого находится коллекционная фигурка»


Вопрос: «Этот надувной предмет, похожий на подушку, был найден у нас во дворе после урагана. Есть отверстие для надувания/сдувания. Другого текста на объекте нет»

Ответ: «Такие штуки используются в транспортных контейнерах/вагонах для заполнения свободного пространства и крепления грузов»

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Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   находка   познавательно   удивительно   фото   
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2  комментария
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62k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
да неужели начали помимо словесного описания прикладывать фото как действует предмет . спасибо а то - "это для забивания теста в стену" ничего не объясняет . а наглядно сразу понятно и интересно. спасибо
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32k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
Где подставки для зонтиков и приспособы для колки льда ???
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