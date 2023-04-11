16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили

Ответ: «Это для вращения бутылочки во время производственного процесса. Как правило, с помощью этого выступа бутылочки выравниваются перед приклеиванием этикетки».

Вопрос: «Пластиковые штуки висят у нас на потолке в одной из спален с тех пор, как мы переехали. Они красные, пластмассовые, длиной около 8 см каждая. Они прикреплены к серебристым пластинам, которые, кажется, вмонтированы в потолок. Кто-нибудь знает, для чего они нужны?»