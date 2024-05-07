Археологи озадачены странным римским предметом, найденным в Англии

Загадочный римский артефакт, раскопанный в маленькой деревушке Нортон-Дисней, оставил экспертов в недоумении по поводу того, что это такое. Найденный во время любительских археологических раскопок, причудливый двенадцатигранный объект вызвал самые фантастические предположения по поводу его использования.
Этот загадочный медный предмет — один из 33 додекаэдров, найденных в Великобритании, и он достигает 8 сантиметров в высоту, являясь крупнейшим объектом такого рода. Артефакт был раскопан добровольцами летом 2023 года, и эксперты предположили, что древний предмет датируется I веком нашей эры, поэтому он был принесён в Нортон-Дисней во время римской оккупации Британии.
На каждой стороне этого полого объекта имеются отверстия разного размера с круглыми шариками, прикреплёнными к углам. Эти необычные особенности привели к появлению невероятного числа догадок о том, как римляне использовали данный предмет. Первая и наиболее очевидная теория — то, что эти странные додекаэдры участвовали в религиозных обрядах, однако она была разбита тем, что в римских сакральных текстах такие странные предметы не упоминаются.
Другие археологи предположили, что это устройство использовалось в какой-то азартной игре в качестве игральной кости. Несмотря на то, что объект сделан из металла, он довольно хрупкий, поэтому даже удивительно, что он дожил до нашего времени. Другая популярная теория предполагает, что этот додекаэдр был инструментом для вязания, а пряжу закрепляли на угловых шариках, чтобы протягивать её через отверстия. Опытным путём специалисты выяснили, что таким образом можно делать тканые трубочки разного размера, которые идеально подходят для создания перчаток.
Впрочем, нет никаких доказательств, что римляне вообще увлекались вязанием в те годы, поэтому эксперты выдвинули другие фантастические теории, вплоть до того, что при помощи древнего инструмента измеряли макароны. Но и эта версия не выдерживает критики, поскольку паста появилась лишь после падения Римской империи.
Хотя ни одна теория ещё не была подтверждена, в конце концов многие археологи склоняются к выводу, что этот объект использовался для наблюдения за звёздами. В пользу этой версии говорит то, что на одном из додекаэдров обнаружили названия зодиака на каждой из граней.
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