Археологи озадачены странным римским предметом, найденным в Англии

На каждой стороне этого полого объекта имеются отверстия разного размера с круглыми шариками, прикреплёнными к углам. Эти необычные особенности привели к появлению невероятного числа догадок о том, как римляне использовали данный предмет. Первая и наиболее очевидная теория — то, что эти странные додекаэдры участвовали в религиозных обрядах, однако она была разбита тем, что в римских сакральных текстах такие странные предметы не упоминаются.

Другие археологи предположили, что это устройство использовалось в какой-то азартной игре в качестве игральной кости. Несмотря на то, что объект сделан из металла, он довольно хрупкий, поэтому даже удивительно, что он дожил до нашего времени. Другая популярная теория предполагает, что этот додекаэдр был инструментом для вязания, а пряжу закрепляли на угловых шариках, чтобы протягивать её через отверстия. Опытным путём специалисты выяснили, что таким образом можно делать тканые трубочки разного размера, которые идеально подходят для создания перчаток.