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В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами

В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами

Автор:
18 марта 2023 08:01
Сообщество : Наука
Метки: археологические раскопки   в мире   интересно   наука   факты   фото   фрески   
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Две фрески с изображением двуликих мужчин, держащих необычные артефакты, в том числе кубок, из которого пьют колибри, были недавно обнаружены на 1400-летнем археологическом участке Паньямарка в прибрежной части северо-западного Перу.

Фрески были обнаружены археологами в августе 2022 года. Обе фрески, украшающие одну и ту же колонну в парадном зале, богаты на детали. На одной фреске, расположенной у вершины колонны, изображён мужчина с двумя лицами, держащий в одной руке веер из перьев, а в другой — кубок, из которого пьют четыре колибри.

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Второй двуликий, нарисованный ниже на колонне, держит в одной руке движущийся веер из перьев, а в другой — палкообразный предмет, сохранившийся лишь частично.

Оба мужчины носят похожие на короны головные уборы и яркую одежду с замысловатыми узорами с большими ремнями.

Почему народ Моче (или Мочика) так изобразил этих двух мужчин, остаётся загадкой. Лиза Тревер, доцент кафедры доколумбовой истории искусства и археологии в Колумбийском университете, заявляет, что в южноамериканской археологии нет ничего подобного. Возможно, художники таким образом пытались показать движение и два повествовательных момента одновременно.

Фрески были созданы между 550 и 800 годами нашей эры — в то время, когда в прибрежных районах Перу процветала цивилизация Моче или Мочика. Моче строили огромные храмы, совершали человеческие жертвоприношения и создавали прекрасные произведения искусства из керамики и золота.

Некоторые специалисты полагают, что двуликие мужчины могут быть божествами, в то время как другие сомневаются в этом. Как правило, изображения божеств в искусстве Моче имеют нечеловеческие аспекты, такие как клыки, звериные морды, хвосты или крылья различных существ.

Паньямарка — архитектурный комплекс, расположенный в нижней части долины Непенья в Перу. В зале с двуликими мужчинами также имеется множество других фресок, в том числе образцы с изображением жрицы, змеи и летучей мыши. Археологи изучают его более 60 лет, после того как в 50-х годах прошлого века была обнаружена первая фреска. Несмотря на десятилетия исследований, большая часть зала до сих пор не раскопана, и, вероятно, своего открытия ждут и другие фрески.

Большая плотность покрытия фресок на стенах и колоннах зала позволяют археологам раскапывать и сохранять только небольшую часть здания каждый полевой сезон. До сих пор неизвестно, как Моче использовали этот зал. У археологов всё ещё масса вопросов относительно архитектуры и функций этого здания. Маловероятно, что это было место для публичного посещения, учитывая, насколько узки проходы и внутреннее пространство.

Археологические раскопки продолжатся и, возможно, в будущем археологов будут ждать новые интересные открытия.

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Метки: археологические раскопки   в мире   интересно   наука   факты   фото   фрески   
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