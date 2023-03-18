В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами

Паньямарка — архитектурный комплекс, расположенный в нижней части долины Непенья в Перу. В зале с двуликими мужчинами также имеется множество других фресок, в том числе образцы с изображением жрицы, змеи и летучей мыши. Археологи изучают его более 60 лет, после того как в 50-х годах прошлого века была обнаружена первая фреска. Несмотря на десятилетия исследований, большая часть зала до сих пор не раскопана, и, вероятно, своего открытия ждут и другие фрески.