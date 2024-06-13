Хранитель Великой Китайской стены: ученые нашли скульптуру дракона времен династии Мин

Во время реставрационных работ на участке Цзянькоу Великой Китайской стены археологи обнаружили богато украшенную скульптуру дракона. Этот участок построили во времена династии Мин, и он остался нетронутым до наших дней.

Участок Цзянькоу, расположенный примерно в 100 километрах к северу от Пекина, простирается на 20 километров горного ландшафта. Построенная в 1500-х и в начале 1600-х годов, эта часть стены по большей части осталась нетронутой.

Исследователи из Пекинского института археологии наткнулись на изящно вырезанного дракона во время изучения разрушенной оборонительной башни. Сначала они обнаружили архитектурный элемент с резными чешуйками, а уже когда сняли дополнительные слои почвы, появился хвост, а затем когти, и в конце концов голова скульптуры дракона.