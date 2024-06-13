Хранитель Великой Китайской стены: ученые нашли скульптуру дракона времен династии Мин

На одном из участков Великой Китайской стены археологи сделали неожиданное открытие. Исследуя древнюю оборонительную башню, ученые откопали статую дракона, который когда-то охранял это место.
Во время реставрационных работ на участке Цзянькоу Великой Китайской стены археологи обнаружили богато украшенную скульптуру дракона. Этот участок построили во времена династии Мин, и он остался нетронутым до наших дней.
Участок Цзянькоу, расположенный примерно в 100 километрах к северу от Пекина, простирается на 20 километров горного ландшафта. Построенная в 1500-х и в начале 1600-х годов, эта часть стены по большей части осталась нетронутой.
Исследователи из Пекинского института археологии наткнулись на изящно вырезанного дракона во время изучения разрушенной оборонительной башни. Сначала они обнаружили архитектурный элемент с резными чешуйками, а уже когда сняли дополнительные слои почвы, появился хвост, а затем когти, и в конце концов голова скульптуры дракона.
Ведущий археолог Шан Хенг отметил мастерство работы, отметив изысканные детали дракона, который, вероятно, украшал крышу башни.
Кроме скульптуры дракона, археологи обнаружили тип пушки, завезенный в Китай из Европы в период Цзяцзин династии Мин Этот артефакт, идентифицированный как подствол португальского копья, освещает обмен военными технологиями между Европой и Китаем в период Цзяцзин династии Мин.
Это открытие демонстрирует богатую историю и культурный обмен во времена династии Мин и дает представление об архитектурном мастерстве и стратегическом значении Великой Китайской стены, подтверждая его статус символа исторической стойкости и изобретательности Китая.
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"Археологи обнаружили тип пушки, артефакт, идентифицированный как подствол португальского копья"
Хоть бы читал, что переводишь, копипастер....