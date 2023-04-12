Вместе и навсегда: история настоящей любви и символ трагедии

Супруги искренне любили друг друга, тосковали в разлуке и даже во время недолгого расставания обменивались письмами. Та поездка стала чистой случайностью. Роковым стечением обстоятельств. Поскольку пара традиционно проводила отпуск в Калифорнии с деловым партнёром Исидора Абрахамом. Но в тот год он скончался. И вышло так, что домой из Европы в Нью-Йорк чета Штраус должна была возвращаться на злополучном «Титанике».

История последнего дня жизни супругов стала известна благодаря служанке Иды Эллен Берд. Для Иды было подготовлено место в шлюпке. Офицер, отвечавший за её спуск и отплытие, сказал Исидору, что его статус и почтенный возраст позволяют занять место в лодке и ему. На что Штраус ответил, что не сядет в шлюпку раньше других мужчин. Тогда и Ида отказалась, заявив, что они прожили вместе столько лет, и она не оставит мужа. Своё место женщина отдала Эллен. И передала свою шубу, заявив, что она ей больше не понадобится.