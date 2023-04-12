Вместе и навсегда: история настоящей любви и символ трагедии

Когда на экраны вышел фильм «Титаник», то историей любви и трагедии Роуз и Джека прониклись многие, если не все. Между тем настоящая любовь и драма в картине тоже имели место. В небольшом эпизоде – отсылке к настоящим событиям.
Истинный дух истории передаёт короткий эпизод – пожилая супружеская пара остаётся в постели, обнявшись в ожидании неминуемой смерти. Исидор и Ида Штраус умерли не в постели. Но история их любви, преданности и выдержки заслуживает отдельного рассмотрения.
Молодые люди перебрались из Германии в Штаты и поженились в 1871 году. Пара была состоятельной: Исидор был совладельцем бренда Macy's, под которым выпускались фарфоровые и стеклянные изделия. Ида занималась домой и детьми, которых у пары было шестеро, не считая одного малыша, умершего в младенчестве.
Супруги искренне любили друг друга, тосковали в разлуке и даже во время недолгого расставания обменивались письмами. Та поездка стала чистой случайностью. Роковым стечением обстоятельств. Поскольку пара традиционно проводила отпуск в Калифорнии с деловым партнёром Исидора Абрахамом. Но в тот год он скончался. И вышло так, что домой из Европы в Нью-Йорк чета Штраус должна была возвращаться на злополучном «Титанике».
История последнего дня жизни супругов стала известна благодаря служанке Иды Эллен Берд. Для Иды было подготовлено место в шлюпке. Офицер, отвечавший за её спуск и отплытие, сказал Исидору, что его статус и почтенный возраст позволяют занять место в лодке и ему. На что Штраус ответил, что не сядет в шлюпку раньше других мужчин. Тогда и Ида отказалась, заявив, что они прожили вместе столько лет, и она не оставит мужа. Своё место женщина отдала Эллен. И передала свою шубу, заявив, что она ей больше не понадобится.
Затем Иде предложили место в другой лодке, но, видимо, она слишком хорошо знала мужа и поняла, что тот не сядет в лодку, пока не будут эвакуированы женщины и дети. И приняла его решение. Последнее, что увидела Эллен после отплытия, были супруги, сидевшие в шезлонгах на палубе медленно погружающегося в океан «Титаника».
Берд спаслась и рассказала о поступке Иды её детям. Так о решении Штраусов узнал и весь мир. У них или, по крайней мере, у Иды были реальные шансы спастись благодаря статусу. Но супруги, прожившие вместе 40 лет, решили не разлучаться в этом последнем путешествии. Тело Исидора нашли. Он похоронен на нью-йоркском кладбище Вудлон. Иду не смогли отыскать. Она навсегда упокоилась в океанских глубинах. Рядом с могилой Исидора кенотаф с символичной трогательной надписью «Большие воды не могут погасить любовь – и наводнения не могут потопить ее».
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