Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего африканского дикаря

Любовь зла – это непреложная истина. Но иногда она принимает такие причудливые формы, что с трудом веришь в истинность таких чувств. Хотя…
Обычная благополучная состоятельная жительница Швейцарии поняла, что пропала, когда увидела чернокожего стройного воина, который был похож на высеченную из дерева статую. И она бросила все блага цивилизации, деньги, бизнес, родных, чтобы насладиться любовью африканского дикаря. Что же вышло в итоге из этой идеи?
Девушка отправилась в предсвадебное путешествие по Кении в 1986 году со своим женихом. Но когда увидела представителя местного племени масаи Лкетинга Лепарморийо, то потеряла голову. Коринна Хофманн разорвала помолвку, оставила успешный бизнес в Швейцарии и с головой окунулась в новую жизнь в джунглях.
А это для привыкшей к благам цивилизации хрупкой женщины оказалось нелегко: поиск дров, приготовление пищи на костре, стирка белья (у пары родилась дочь) в ледяной воде. Но, как говорится, женское счастье – был бы милый рядом.
Но если к бытовым сложностям Коринна была готова, то к малярии и гепатиту, которые ей пришлось перенести без медицинской помощи, не очень. Женщина искренне любила Лкетинга, но не понимала традиций племени – диких и порой жестоких.
Благодаря деловой сметке швейцарке удалось наладить связи с местными, открыть продуктовый магазин и даже приобрести для семьи автомобиль, что было неслыханной роскошью.
Правда, трудиться приходилось не покладая рук. Даже во время болезни, из-за чего высокая (рост Коринны 180 сантиметров) женщина похудела до критических 50 килограммов. Роды прошли с осложнениями, и женщина точно знала, что детей у неё больше не будет. Но даже этот факт не омрачал её жизнь.
Но если с бытовыми трудностями Коринна готова была мириться, то возлюбленный уже скоро стал демонстрировать странности в поведении, которые не могли не насторожить.
Сначала Лкетинга предложил гостевой брак: женщина живёт у себя в Швейцарии, а в Кению приезжает погостить и развлечься. Потом гордый воин масаи озвучил желание взять вторую жену. Дескать, хочу много детей, а Коринна ещё до осложнений в родах заявила, что больше двух рожать не будет.
После появления дочери Напираи в 1989 году всё вроде устаканилось. Но потом мужчина стал демонстрировать прямо-таки дикую африканскую ревность, обвиняя жену в наличии толпы любовников.
Дошло до того, что мужчина требовал перечитывать ему каждое письмо, которая жена писала матери. А потом для перестраховки ходил к кому-то ещё и просил перечитать текст.
После очередной вспышки гнева и не согласованного с ней сватовства к малышке Напираи (девочка была грудным младенцем) Коринна уехала в Швейцарию показать малышку бабушке. В племя она больше не вернулась.
Женщина устроилась на работу, арендовала квартиру. Жизнь вошла в обычное русло, но муж-масаи ещё долго не давал ей покоя. Коринна переписывалась с его матерью и братом, которые поддержали отъезд. В итоге адресовала воину прощальное письмо, передала магазин и машину и дала согласие на поиск новой жены.
Правда, без предприимчивой бледнолицей супруги бизнес быстро развалился, а автомобиль благополучно сгорел. Мужчина даже пытался просить у бывшей финансовой помощи, чтобы закрыть долги. В итоге Коринна расторгла брак по европейским законам, хотя в Кении всё так же «числилась» женой Лкетинга.
В 1998 году в свет вышла книга «Белая масаи», которую женщина написала на основе личного опыта и переживаний, и моментально стала бестселлером, переведённым на десятки языков. Позднее её экранизировали.
Впоследствии вышли ещё три книги. После этого женщина прекратила публичную деятельность, вышла замуж, ведёт уединённый образ жизни, увлекается туризмом и живописью.
А вы верите в межрасовые или другие браки, когда супругов разделяют какие-то серьёзные отличия?
Источник:
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Оценка на кинопоиске 7.4 , вроде неплохая оценка ......
С трудом верится в "какУ любовь?... в такУ любовь!"