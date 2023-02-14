Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего африканского дикаря

Девушка отправилась в предсвадебное путешествие по Кении в 1986 году со своим женихом. Но когда увидела представителя местного племени масаи Лкетинга Лепарморийо, то потеряла голову. Коринна Хофманн разорвала помолвку, оставила успешный бизнес в Швейцарии и с головой окунулась в новую жизнь в джунглях.

А это для привыкшей к благам цивилизации хрупкой женщины оказалось нелегко: поиск дров, приготовление пищи на костре, стирка белья (у пары родилась дочь) в ледяной воде. Но, как говорится, женское счастье – был бы милый рядом.

Но если к бытовым сложностям Коринна была готова, то к малярии и гепатиту, которые ей пришлось перенести без медицинской помощи, не очень. Женщина искренне любила Лкетинга, но не понимала традиций племени – диких и порой жестоких.

Благодаря деловой сметке швейцарке удалось наладить связи с местными, открыть продуктовый магазин и даже приобрести для семьи автомобиль, что было неслыханной роскошью.