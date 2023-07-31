Любовь и смерть в Кремниевой прерии

Жизнь текла своим чередом, пока летом 1978 года Кэнди не столкнулась на волейбольном матче с супругом своей близкой подруги Бетти. Аллан Гор не был ожившей девичьей мечтой: залысины, полнота, большие очки, мешковатая одежда. Но женщину увлекла харизма Аллана. Они подолгу беседовали и оказались настолько на одной волне, что во время разговоров напрочь абстрагировались от мира и забывали о том, что у них есть семьи.

В конце того же года Кэнди и Аллан стали любовниками. Встречи проходили в отеле и обставлялись в лучших шпионских традициях. Пара тщательно готовила алиби, делила расходы на оплату номера, еду и бензин.