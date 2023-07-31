Любовь и смерть в Кремниевой прерии

«Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться». Слова булгаковского персонажа пророческие и подходят для разных ситуаций. И особенно актуальны, когда своей цели добивается влюблённая до безумия женщина.
История, которая произошла 13 июня 1980 года в сонном городке Уайли, всколыхнула общество так, что её отголоски продолжают эхом отдаваться и в наши дни.
Кэнди Уиллер и Пэт Монтгомери познакомились в ранней молодости. Парень и девушка понравились друг другу, поженились, перебрались в северо-восточный пригород Далласа, который также называется Кремниевой прерией. У супругов родились дети – дочь Дженни и сын Иен. Кэнди работала секретарём, муж трудился инженером.
Жизнь текла своим чередом, пока летом 1978 года Кэнди не столкнулась на волейбольном матче с супругом своей близкой подруги Бетти. Аллан Гор не был ожившей девичьей мечтой: залысины, полнота, большие очки, мешковатая одежда. Но женщину увлекла харизма Аллана. Они подолгу беседовали и оказались настолько на одной волне, что во время разговоров напрочь абстрагировались от мира и забывали о том, что у них есть семьи.
В конце того же года Кэнди и Аллан стали любовниками. Встречи проходили в отеле и обставлялись в лучших шпионских традициях. Пара тщательно готовила алиби, делила расходы на оплату номера, еду и бензин.
Между тем жена Аллана Бетти страстно мечтала о втором ребёнке. Мужчина решил сохранить семью и прекратить тайную интрижку. У любовников состоялся серьёзный разговор, после которого они решили остаться друзьями.
Рождение второго малыша в семье Аллана и Бетти ненадолго сблизило супругов. Но мать, что логично, погрузилась в заботы о ребёнке. И Аллан снова набрал номер бывшей любовницы. Роман разгорелся с новой силой. При этом даже во время романтических встреч у Гора не выходила из головы жена и дети. Поэтому он с облегчением вздохнул, когда любовница предложила ему разорвать отношения навсегда.
13 июня Кэнди заскочила к подруге в гости. Они поболтали о детях и о повседневных делах. Когда женщина уже собиралась уходить, Бетти прямо спросила, был ли у неё роман с Алланом. Кэнди растерянно ответила что был, но давно. И ей жаль.
Бетти молча вышла из комнаты и вернулась, держа в руках топор. Видимо, это была попытка подкрепить требование больше не встречаться с её мужем. Кэнди накрыла волна гнева. Она толкнула подругу в кладовку и выхватила топор. Всё происходило как в тумане. Но ярость была столь сильна, что впоследствии эксперты насчитают на теле несчастной Бетти 41 рану. Когда Кэнди в невменяемом состоянии попала домой, у неё перед глазами стояла жуткая картина: превращённая в кровавое месиво подруга укоризненно смотрела на неё единственным уцелевшим глазом. Взгляд был пустым, бессмысленным и мёртвым.
Первым на место трагедии прибыл коллега Аллана. Мужчина улетел в командировку, несколько раз звонил жене. Та не поднимала трубку, и Аллан попросил соседа наведаться к нему домой. Когда тот вошёл в дом, то потерял дар речи. На полу лежало окровавленное изрубленное тело Бетти. А в соседней комнате заходилась в крике маленькая дочка.
Мужчина забрал ребёнка к себе и позвонил Аллану. Кэнди сразу попала под подозрение, поскольку была последней, кто видел убитую. Вскрылась правда о романе, и женщину взяли под стражу.
Она наняла адвоката, который настаивал, что действия Монтгомери были самообороной (41 удар топором нанесён из самообороны?) Не в пользу Кэнди был и брошенный на произвол судьбы маленький ребёнок, который мог погибнуть от травмы или обезвоживания. Ведь она сама была матерью…
Неожиданный поворот в деле появился после сеанса гипноза. Погружённая в транс подозреваемая заявила, что Бетти вдруг зашипела, видимо, пытаясь успокоить подругу. А этот звук – «шшш» ассоциировался у Кэнди с жестокой матерью. Она потеряла самоконтроль и выхватила топор…
Поразительно, но Монтгомери оправдали. С мужем они после суда развелись. Женщина сменила имя, переехала в Джорджию и, что удивительно, стала психотерапевтом, консультирующим по вопросам семьи и брака.
История, безусловно, странная. С одной стороны, у Бетти был мотив убить подругу, чтобы защитить свой брак. Но с другой, разве достаточно доказательств для оправдания убийцы в виде показаний, полученных под гипнозом?
Историю дружбы, измены, предательства, любви и смерти дважды экранизировали. В 2022 году вышел мини-сериал «Кэнди» с Джессикой Бил и Мелани Лински в ролях Кэнди и Бетти. А в 2023 году – сериал «Любовь и смерть», главные роли в котором сыграли Элизабет Олсен и Лили Рэйб.
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