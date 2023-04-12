Как выглядели бы герои «Властелина колец», будь это не фэнтезийная эпопея, а старорусская сказка

«Властелин колец» — это целая фэнтезийная эпопея. Но некоторые люди всё ещё воспринимают эту историю как сказку. А что если бы «Властелин колец» действительно был сказкой? Ещё и старо-русской.
Так решил нейромастер с канала Данайские нейросети и славянизировал героев этой эпической волшебной саги. Теперь у нас есть Арвен-русалка, добры молодцы-добры хоббитсы и Гэндальф, почему-то очень похожий на Деда Мороза.
Гэндальф
Фродо и Сэм
Добры хобитцы.
Долина хоббитов
Очевидно, что в такой сказке хоббиты будут жить в маленьких избушках.
Леголас
Теперь он больше не эльф(
Голлум
Арвен
Теперь Арвен — сидящая на ветвях русалка.
Гимли
Боромир
Арагорн
С Арагорном перестарались, аж нимб появился над головой.
Саурон
— В моём детстве её звали Снежной королевой.
— Русская же сказка. Значит Кощей!
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