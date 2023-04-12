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Как выглядели бы герои «Властелина колец», будь это не фэнтезийная эпопея, а старорусская сказка

Как выглядели бы герои «Властелина колец», будь это не фэнтезийная эпопея, а старорусская сказка

Автор:
12 апреля 2023 08:53
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Властелина колец   забавно   нейросеть   прикольно   старорусская сказка   фото   
413
11

«Властелин колец» — это целая фэнтезийная эпопея. Но некоторые люди всё ещё воспринимают эту историю как сказку. А что если бы «Властелин колец» действительно был сказкой? Ещё и старо-русской.

Так решил нейромастер с канала Данайские нейросети и славянизировал героев этой эпической волшебной саги. Теперь у нас есть Арвен-русалка, добры молодцы-добры хоббитсы и Гэндальф, почему-то очень похожий на Деда Мороза.


Гэндальф

×
×

Фродо и Сэм


Добры хобитцы.


Долина хоббитов

Очевидно, что в такой сказке хоббиты будут жить в маленьких избушках.


Леголас


Теперь он больше не эльф(


Голлум


Арвен

Теперь Арвен — сидящая на ветвях русалка.


Гимли


Боромир


Арагорн


С Арагорном перестарались, аж нимб появился над головой.


Саурон


— В моём детстве её звали Снежной королевой.

— Русская же сказка. Значит Кощей!


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Метки: Властелина колец   забавно   нейросеть   прикольно   старорусская сказка   фото   
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7  комментариев
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Что то ИИ "нейросети" не прекращают начинать зая@ывать.
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235
Серж Сергеев 15 минут назад
Сдохните со своей нейросетью, ЗАДОЛБАЛИ
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15k
Majul 21 минуту назад
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4k
Kozlodoev 24 минуты назад
Галадриэль- баба Яга, Арвен- Кикимора, Бревобород- Леший, Саруман- типа Соловья-Разбойника что ли? Смауг- Змей Горыныч, Пиппин и Мэриадок- вурдалаки лесные )))
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
С херали у Арвен рыбий хвост?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
нейросеть....
ОДНОЗНАЧНО МИНУС.
Когда вы уже наиграетесь?!
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2k
Ивлар 2 часа назад
С чего это Гендальф стал Дед Морозом? По идее он Бабой Ягой должен быть. так как живет на две стороны между миром живых и мертвых... Да и героев отправлет черте куда без карты....
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