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Актёр публикует фото с голливудскими звёздами, где выглядит как фанат, попавший на крутую тусовку

Актёр публикует фото с голливудскими звёздами, где выглядит как фанат, попавший на крутую тусовку

Автор:
16 февраля 2023 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ке Хюи Куан   актер   забавно   знаменитости   прикольно   селфи   фото   
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Посмотрите на эти позитивнейшие фотографии и согласитесь, что многие из нас вели бы себя очень похожим образом.

Американский актёр и постановщик трюков с вьетнамским происхождением Ке Хюи Куан стал настоящей голливудской знаменитостью после выхода фильма «Всё везде и сразу». Эта роль уже принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» как лучшему актёру второго плана.

51-летний актёр появляется на ковровых дорожках всевозможных кинопремий и выкладывает в соцсетях душевные фотографии с различными звёздами кино. На снимках Ке Хюи Куан (или Джонатан Ке Кван) выглядит как фанат, которого вдруг пустили пофоткаться с его кумирами.


С Томом Крузом

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С Марго Робби


С Брэдом Питтом


С Эдди Редмэйном


С Тильдой Суинтон


С Эдрианом Броуди


С Мишель Йео

Мишель — коллега Квана по «Всё везде и сразу». Она тоже получила за свою роль «Золотой глобус» и была номинирована в этом году на «Оскар».


С Сетом Рогеном


С Аной де Армас


С Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном


С Эндрю Гарфилдом


С Сигурни Уивер

С Беном Стиллером

С Флоренс Пью

С Брендон Фрейзером

С Джеймсом Кэмероном

Со Стивеном Спилбергом

С Харрисоном Фордом

Последние две фотографии особенно ценные для актёра, ведь в 11-летнем возрасте Ке Хюи Куан снимался в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) вместе с Фордом и под руководством Спилберга.


Да, Коротышка из второй части «Индианы Джонса» это и есть Ке Хью Кван!

13 марта актёр вполне может получить «Оскар» за свою прорывную работу во «Всё везде и сразу», а пока он просто наслаждается возможностью видеться и фоткаться со своими знаменитыми коллегами. Наверняка, скоро мы увидим его в последующих громких проектах, и уже другие актёры и актрисы будут делать селфи с ним с таким лицом!

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Метки: Ке Хюи Куан   актер   забавно   знаменитости   прикольно   селфи   фото   
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1  комментарий
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Maximvs 3 минуты назад
Фильм мягко говоря странный. За гука рад. За фильм нет.
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