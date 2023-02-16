Актёр публикует фото с голливудскими звёздами, где выглядит как фанат, попавший на крутую тусовку

Посмотрите на эти позитивнейшие фотографии и согласитесь, что многие из нас вели бы себя очень похожим образом.
Американский актёр и постановщик трюков с вьетнамским происхождением Ке Хюи Куан стал настоящей голливудской знаменитостью после выхода фильма «Всё везде и сразу». Эта роль уже принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» как лучшему актёру второго плана.
51-летний актёр появляется на ковровых дорожках всевозможных кинопремий и выкладывает в соцсетях душевные фотографии с различными звёздами кино. На снимках Ке Хюи Куан (или Джонатан Ке Кван) выглядит как фанат, которого вдруг пустили пофоткаться с его кумирами.
С Томом Крузом
С Марго Робби
С Брэдом Питтом
С Эдди Редмэйном
С Тильдой Суинтон
С Эдрианом Броуди
С Мишель Йео
Мишель — коллега Квана по «Всё везде и сразу». Она тоже получила за свою роль «Золотой глобус» и была номинирована в этом году на «Оскар».
С Сетом Рогеном
С Аной де Армас
С Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
С Эндрю Гарфилдом
С Сигурни Уивер
С Беном Стиллером
С Флоренс Пью
С Брендон Фрейзером
С Джеймсом Кэмероном
Со Стивеном Спилбергом
С Харрисоном Фордом
Последние две фотографии особенно ценные для актёра, ведь в 11-летнем возрасте Ке Хюи Куан снимался в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) вместе с Фордом и под руководством Спилберга.
Да, Коротышка из второй части «Индианы Джонса» это и есть Ке Хью Кван!
13 марта актёр вполне может получить «Оскар» за свою прорывную работу во «Всё везде и сразу», а пока он просто наслаждается возможностью видеться и фоткаться со своими знаменитыми коллегами. Наверняка, скоро мы увидим его в последующих громких проектах, и уже другие актёры и актрисы будут делать селфи с ним с таким лицом!
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