Актёр публикует фото с голливудскими звёздами, где выглядит как фанат, попавший на крутую тусовку

Американский актёр и постановщик трюков с вьетнамским происхождением Ке Хюи Куан стал настоящей голливудской знаменитостью после выхода фильма «Всё везде и сразу». Эта роль уже принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» как лучшему актёру второго плана.

51-летний актёр появляется на ковровых дорожках всевозможных кинопремий и выкладывает в соцсетях душевные фотографии с различными звёздами кино. На снимках Ке Хюи Куан (или Джонатан Ке Кван) выглядит как фанат, которого вдруг пустили пофоткаться с его кумирами.

С Томом Крузом