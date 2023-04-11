В Екатеринбурге двое парней пришли в бар в юбках и столкнулись с местными «авторитетами»

Вскоре они пожалели, что оказались в заведении в таком виде.
Появился новый тренд - юбки для мужиков. Совсем недавно в таком виде рассекали только женщины, а сейчас подобными «обновками» хвастаются даже звёзды:
Такие же звёзды появились в Екатеринбурге. В бар зашли двое ребят и стали неторопливо потягивать пивко. Всё бы ничего, но на них были юбки - и вскоре они уже беседовали с местными:
Ты зачем юбку нацепил?
Я не вижу ничего странного в том, что мужчина носит юбку.
Ты дурак?
Нет…
Осторожно, матюги:
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Разговор не закончился мордобоем только потому, что всё происходило в людном месте. Если бы они с ними вышли - остались бы без юбок. Как минимум.
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Рожа оператора мне не знакома, а вот второй засветился. "+" и "-" под глазом что значит? Он дурак или пи.др?)) У каждого свои, мля, ценности.
Мдя, нашли друг друга, короче.
Даже мужика твоего увести?))
Распускаются, цветы, почки, идиоты...