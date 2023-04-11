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В Екатеринбурге двое парней пришли в бар в юбках и столкнулись с местными «авторитетами»

В Екатеринбурге двое парней пришли в бар в юбках и столкнулись с местными «авторитетами»

Автор:
11 апреля 2023 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: бар   видео   екатеринбург   парни   разговор   ребята   юбка   
1416
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Вскоре они пожалели, что оказались в заведении в таком виде.

Появился новый тренд - юбки для мужиков. Совсем недавно в таком виде рассекали только женщины, а сейчас подобными «обновками» хвастаются даже звёзды:

Такие же звёзды появились в Екатеринбурге. В бар зашли двое ребят и стали неторопливо потягивать пивко. Всё бы ничего, но на них были юбки - и вскоре они уже беседовали с местными:

Ты зачем юбку нацепил?

Я не вижу ничего странного в том, что мужчина носит юбку.

Ты дурак?

Нет…

Осторожно, матюги:

Разговор не закончился мордобоем только потому, что всё происходило в людном месте. Если бы они с ними вышли - остались бы без юбок. Как минимум.

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Метки: бар   видео   екатеринбург   парни   разговор   ребята   юбка   
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28  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 43 минуты назад
у этих юбкоменов явно на лице психическое расстройство
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1k
Max 24 секунды назад
Ну вообще прикасаться к подобным чудикам "не по понятиям". Поэтому к гопоте по идее тоже вопросики есть.
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16k
Голос Вселенной Минуту назад
В армию надо этим волосатым... в армию
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1k
Василич Минуту назад
Это килт, идите в жопу, я из клана Маклауда
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11k
Shtoppi 3 минуты назад
да е_аный стыд, у этих двух даже поведение и манера себя держать как у жеманных педиков. х_йли с ними вообще разговаривать надо было? выволочь молча и без камеры туда где потише, и забить до потери сознания.
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826
Ольга 6 минут назад
Юбки, конечно, тот еще треш. но и автор ролика - гопник чистый. даже сформулировать претензию адекватно не может, позорище. действительно, нашли друг друга, не фортануло экстрималам
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7k
Николай 7 минут назад
Ни одни олени не пострадали... хотя бы на этом спасибо... вот думаешь хорошо что эти ребята в шотландию не ездят, да и шотландцы сюда свои традиции не привозят, вывод прост, лечится нужно всем участникам данного абсурда...
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37k
Александр 7 минут назад
Мужчина может конечно носить юбку, но на видео мужчин нет... Блин в Тюмени бы его убили еще по пути в заведение...
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1k
Кактус 8 минут назад
Да там на лице этих персонажей написан обратный отсчёт до пиз*юлей! Надеюсь, им доходчиво прилетит одном из дворов этого славного города))
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816k
А.Берестенко 15 минут назад
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1k
b_e_l_i_a_l 18 минут назад
"Да пид...ры они!" (ц) х/ф Брат
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12k
..: Атеист :.. 21 минуту назад
Два гопника докопались до дебилов.. Норм сценка.
Рожа оператора мне не знакома, а вот второй засветился. "+" и "-" под глазом что значит? Он дурак или пи.др?)) У каждого свои, мля, ценности.
Мдя, нашли друг друга, короче.
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9k
Copycat Полчаса назад
Юбки надо нацепить на тех мудаков которые толпой студента избили и шапку отжали - вот это тупо не мужики, им юбки носить к лицу
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76
Екатерина Иванова Полчаса назад
Двое в юбках, третий фигурант видео с татухами на лице (2:06), что-то не так с Екатеринбургом стало:)
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36
Дина Полчаса назад
Обычно так одеваются дураки или идиоты. Ну и богатые люди. Питт-богатый. Ему все можно. А эти видимо идиоты. Особенно для Питера одежда хороша. Инстинкт самосохранения отсутствует в принципе.
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
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1k
Mrak OBOY 38 минут назад
как они смогли до бара дойти, понимаю в центре Москвы (на окраине не дошли бы), но в Екатеринбурге?
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24k
Андрей 38 минут назад
Надо было задрать им юбки и выипать шваброй!
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1k
Ольга 40 минут назад
килт надо было надевать)
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13k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Весна.
Распускаются, цветы, почки, идиоты...
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701
ruslan d 43 минуты назад
Ну вот они прям любят чтоб [мат] , прям выпрашивают ...
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