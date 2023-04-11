В Екатеринбурге двое парней пришли в бар в юбках и столкнулись с местными «авторитетами»

Такие же звёзды появились в Екатеринбурге. В бар зашли двое ребят и стали неторопливо потягивать пивко. Всё бы ничего, но на них были юбки - и вскоре они уже беседовали с местными:

Ты зачем юбку нацепил? Я не вижу ничего странного в том, что мужчина носит юбку. Ты дурак? Нет…

Осторожно, матюги: