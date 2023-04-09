В Рязани парни поймали и наказали педофила

Они оказались с «активной гражданской позицией».
Был такой блогер - Максим Марценкевич, он же Тесак.
В своё время наделал немало шума своими националистическими высказываниями и поступками. За это был трижды осуждён по статье «Экстремизм»: в 2007, 2009 и 2014 годах. Суммарно ему присудили больше 5 лет в заключении.
Когда вышел - переключился на охоту за педофилами: он и его команда мониторили сайты знакомств и доски объявлений в интернете, и организовывали встречу предполагаемого любителя несовершеннолетних с подростком. На ней они хватали сластолюбца и вызывали полицию. Всё снимали на камеру и выкладывали в Ютуб.
Эта деятельность вызвала немало споров: одни Тесака нахваливали, другие говорили, что выслеживать и ловить преступников должны полицейские. А если этим займутся все без разбора, начнётся анархия.
Параллельно с педофилами, Марценкевич гонялся и за торговцами веществами. В конце концов, в 2017 году Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В декабре 2018-го приговорили к десяти годам колонии строгого режима. В следующем году приговор пересмотрели и перевели Тесака на общий режим. Чуть позже нашли свидетельства его возможного участия в других преступлениях. Чтобы доказать виновность/невиновность, Марцинкевича этапировали в Москву, но по дороге он скончался в челябинском СИЗО.
Возможно, у него появились последователи: в Рязани парни отловили персонажа - как они утверждают, он пытался домогаться несовершеннолетней девочки. Вместо неё, его встретили двое ребят и как следует «обработали».
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В комментариях к видео полно таких как: «Тесак 2.0» и «Максим всплакнул бы от счастья». Но есть и те, кто резонно замечает: если есть доказательства домогательств к девочке - почему не передали полиции? Это же их сфера, зачем устраивать такое шоу?
Хотя тогда бы не было «хайпового» видео с беготнёй и мордобоем.
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И, кстати, ГДЕ ПРУФЫ?
Я вижу как два долб...о...е...ба, пряча свои лица, избивают ботана.
Если вы правы, покажи лицо.
А так - как и "тесаку" срок за хулиганку, избиение и покушение на убийство.
Как минимум переписку с "девочкой" предъяви.
Категорически нельзя не имея полномочий и необходимых следственно оперативных навыков браться за подобное.
Последствия очевидны и плачевны.
То что этот утырок бегал за гастрабайтерами узбеками с резиновой пиписькой это "с поличным"?
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"Малолетней девочке я и сам присунуть не против" © Он самый "борцун" итить его в задницу.
И пофигу что он сам по себе просто ублюдок, стадо верных адептов будет лизать ему задницу..
а то вон недавно тоже было в новостях о девочке к которой то ли отчим то ли отец домогался ,а на деле оказалось что девочка все придумала ! борьба с такими дело конечно хорошее , но нужно быть уверенным что было само домогание !
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потому что передача таких материалов без всенародной огласки сразу в мусарню, может закончится тем что педофила тупо на откуп возьмут и отмажут по тихому или просто возиться не захотят без факта совершения преступления и потерпевших.
а если все же ошиблись?
а если под дымовой завесой "мы боремся с педофилами/наркоманами/преступниками" кто-то сводит свои личные счеты?
минусов от таких поступков куда больше плюсов
ну не человек-паук же он в самом то деле ?
Что же касается данного видео... В нём непонятно кто, за что, как они определили кто есть избиваемый. Но я знаю точно. Добрые дела с тряпкой на роже не делают. Обнаружил педофила? Вяжи его и сдавай ментам. А если ты сам действуешь, как бандит, то ты такая же мразь, как и всякие "тесаки". И место тебе в поганой яме с удавкой на шее.