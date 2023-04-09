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В Рязани парни поймали и наказали педофила

В Рязани парни поймали и наказали педофила

Автор:
09 апреля 2023 17:31
Сообщество : Криминал
Метки: Максим Марцинкевич   Погоня   Рязань   видео   девочка   драка   парни   подростки   тесак   
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Они оказались с «активной гражданской позицией».

Был такой блогер - Максим Марценкевич, он же Тесак.

В своё время наделал немало шума своими националистическими высказываниями и поступками. За это был трижды осуждён по статье «Экстремизм»: в 2007, 2009 и 2014 годах. Суммарно ему присудили больше 5 лет в заключении.

Когда вышел - переключился на охоту за педофилами: он и его команда мониторили сайты знакомств и доски объявлений в интернете, и организовывали встречу предполагаемого любителя несовершеннолетних с подростком. На ней они хватали сластолюбца и вызывали полицию. Всё снимали на камеру и выкладывали в Ютуб.

Эта деятельность вызвала немало споров: одни Тесака нахваливали, другие говорили, что выслеживать и ловить преступников должны полицейские. А если этим займутся все без разбора, начнётся анархия.

Параллельно с педофилами, Марценкевич гонялся и за торговцами веществами. В конце концов, в 2017 году Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В декабре 2018-го приговорили к десяти годам колонии строгого режима. В следующем году приговор пересмотрели и перевели Тесака на общий режим. Чуть позже нашли свидетельства его возможного участия в других преступлениях. Чтобы доказать виновность/невиновность, Марцинкевича этапировали в Москву, но по дороге он скончался в челябинском СИЗО.

Возможно, у него появились последователи: в Рязани парни отловили персонажа - как они утверждают, он пытался домогаться несовершеннолетней девочки. Вместо неё, его встретили двое ребят и как следует «обработали».

В комментариях к видео полно таких как: «Тесак 2.0» и «Максим всплакнул бы от счастья». Но есть и те, кто резонно замечает: если есть доказательства домогательств к девочке - почему не передали полиции? Это же их сфера, зачем устраивать такое шоу?

Хотя тогда бы не было «хайпового» видео с беготнёй и мордобоем.

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Метки: Максим Марцинкевич   Погоня   Рязань   видео   девочка   драка   парни   подростки   тесак   
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25  комментариев
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А что же вы лычики свои прячете?
И, кстати, ГДЕ ПРУФЫ?
Я вижу как два долб...о...е...ба, пряча свои лица, избивают ботана.
Если вы правы, покажи лицо.
А так - как и "тесаку" срок за хулиганку, избиение и покушение на убийство.
Как минимум переписку с "девочкой" предъяви.
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13k
DenСorp 4 минуты назад
Вот это отморозки
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215
costarox 9 минут назад
Ну классически педофил - это мужчина средних лет. А тут малолетний какой то, сам недалеко от ребенка ушел
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4k
EvgeniySAN 12 минут назад
Самоуправство и самосуд путь в анархию, где любой может обвинить любого в чем угодно без доказательств, а очень часто просто оболгав, и сам же может его наказать.
Категорически нельзя не имея полномочий и необходимых следственно оперативных навыков браться за подобное.
Последствия очевидны и плачевны.
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15k
info-kozirev 22 минуты назад
"Почему не передали полиции" а с хера ли кто то должен делать за этих остолопов их работу,сами то ,что,не в состоянии организовать,могут,но не хотят,Тесак все делал красиво и с 100% доказательной базой (ловля с поличным) какого хера прокуратура (а это ее епархия,профилактика преступлений) не занялась тем же (и возможно тогда,девочка из тулы 5 лет осталась бы жива,а два ублюдка ее изнасиловавших и убивших,протирали б жопу на нарах,а то поймали уже после убийства и теперь им светит лет 12-15,это ничто,по сравнению с жизнью ребенка (тем более один из них рецидивист по этой же статье),таких скотов валить надо наглухо,а не сроки им давать.
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30k
Владимир 22 минуты назад
"Был такой блогер - Максим Марценкевич, он же Тесак."
=======================
"Малолетней девочке я и сам присунуть не против" © Он самый "борцун" итить его в задницу.
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494
X Æ A-12 Владимир 5 минут назад
как-то тесака спросили: каков критерий половой зрелости несовершеннолетних? Он ответил: волосы между ног и грудь не плоская. Вот такой вот борец с педофилами.
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3k
OLDer 23 минуты назад
Кесарю кесарево
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5k
мемфрид Полчаса назад
Это ж Рязань: там куда ни плюнь- сплошь гопота. Скорее всего, просто два додика решили заработать статью и уважение в определенных кругах. Нашли жертву, избили. Потом их закономерно вычислят и далее они уже присядут на пару лет, заведут нужные знакомства и по выходу попадут в очередное мелкое опг. Так и живут в регионах.
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40
Андрей Полчаса назад
видео с избиением вижу,а где доказательства что он домогался к девочке ?
а то вон недавно тоже было в новостях о девочке к которой то ли отчим то ли отец домогался ,а на деле оказалось что девочка все придумала ! борьба с такими дело конечно хорошее , но нужно быть уверенным что было само домогание !
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6k
workmen77 Час назад
Бандиты возомнили из себя "полицией нравов".
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48k
Андрей Час назад
На данный момент пострадавший только тот, который с кадыком. Пацанов накажут как ни крути.
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272
Александр Андрей Полчаса назад
И правильно сделают.
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11k
Shtoppi Час назад
<<если есть доказательства домогательств к девочке - почему не передали полиции? Это же их сфера, зачем устраивать такое шоу?>>
-------
потому что передача таких материалов без всенародной огласки сразу в мусарню, может закончится тем что педофила тупо на откуп возьмут и отмажут по тихому или просто возиться не захотят без факта совершения преступления и потерпевших.
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66k
SAndre Час назад
если отмудохали педофила, то я только "за"
а если все же ошиблись?
а если под дымовой завесой "мы боремся с педофилами/наркоманами/преступниками" кто-то сводит свои личные счеты?
минусов от таких поступков куда больше плюсов
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13k
котегRUS Час назад
если этот "герой" скрыл лицо то наверняка ради хайпа мордобой... и оператор при нём..
ну не человек-паук же он в самом то деле ?
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15k
ss Час назад
Тесак - нацик, а стало быть козёл, тварь последняя. Сдох и хорошо. Туда ему и дорога.

Что же касается данного видео... В нём непонятно кто, за что, как они определили кто есть избиваемый. Но я знаю точно. Добрые дела с тряпкой на роже не делают. Обнаружил педофила? Вяжи его и сдавай ментам. А если ты сам действуешь, как бандит, то ты такая же мразь, как и всякие "тесаки". И место тебе в поганой яме с удавкой на шее.
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