В Рязани парни поймали и наказали педофила

В своё время наделал немало шума своими националистическими высказываниями и поступками. За это был трижды осуждён по статье «Экстремизм»: в 2007, 2009 и 2014 годах. Суммарно ему присудили больше 5 лет в заключении.

Когда вышел - переключился на охоту за педофилами: он и его команда мониторили сайты знакомств и доски объявлений в интернете, и организовывали встречу предполагаемого любителя несовершеннолетних с подростком. На ней они хватали сластолюбца и вызывали полицию. Всё снимали на камеру и выкладывали в Ютуб.

Эта деятельность вызвала немало споров: одни Тесака нахваливали, другие говорили, что выслеживать и ловить преступников должны полицейские. А если этим займутся все без разбора, начнётся анархия.

Параллельно с педофилами, Марценкевич гонялся и за торговцами веществами. В конце концов, в 2017 году Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В декабре 2018-го приговорили к десяти годам колонии строгого режима. В следующем году приговор пересмотрели и перевели Тесака на общий режим. Чуть позже нашли свидетельства его возможного участия в других преступлениях. Чтобы доказать виновность/невиновность, Марцинкевича этапировали в Москву, но по дороге он скончался в челябинском СИЗО.