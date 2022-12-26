В Саранске мужчина заступился за девушку в кафе и был убит

В соцсетях спорят: нужно ли вступать в конфликт в подобных обстоятельствах или лучше пройти мимо - целее будешь.
Происшествие в Мордовии - классический пример того, когда вступившийся за девушку сам становится жертвой. Вечером 24 декабря 41-летний Владимир Левин отдыхал в баре с братом. Мужчины увидели, как парень избивает девушку и пришли к ней на помощь.
На следующий день к дому Левина приехали несколько мужчин для выяснения отношений и затеяли разборку. Потасовка на кулаках переросла в поножовщину.
В ходе драки один из мужчин достал нож и несколько раз ударил в живот заступника. От полученных ран тот скончался.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным
Как позже выяснилось, убивший Левина не был с ним знаком и не имел к нему претензий. Он в компании своего приятеля приехал " на разборки" и отомстил за друга, который накануне пришёл в бар разобраться со своей бывшей женой.
Как выяснилось, убитый был чемпионом России по гонкам на BMX 2000 года. Ранее он также выиграл первенство России 1997-1998 годов.
У погибшего остались жена и семилетняя дочь. А в соцсетях развернулась бурная дискуссия: нужно ли вступаться за незнакомую девушку или разумнее пройти мимо?
А как вы бы поступили в подобной ситуации, видя разборки незнакомой пары, друзья? Прошли мимо, вызвали полицию или вступились бы за слабый пол?
Источник:
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это преднамеренное убийство, этот ножик же не случайно у него оказался? он его принес специально, значит он хотел кого то им пыронуть
какая разница кто за кого заступился опять же, этот мудак вполне может так же пырнуть соседа своего который выскажет ему за то что тот мусор на площадке оставляет
В одном случае кто то заступается за девушку и все заканчивается благополучно. Во втором подонок идет на разборки прихватив друзей с ножами. При чем подонок может докопаться до чего угодно, можете просто ему не понравиться.
Ну а от ножа, увы не отбиться и мастерам единоборств.
Заступаться за женщин надо. Женщин бить в общем случае нельзя.
Бывают моменты, когда женщину бьют, но в каждом случае это отдельная история.
Сам поступок, безусловно, заслуживает уважения. Не у каждого хватит мужества заступиться за девушку. За сам поступок таких людей нужно уважать и ставить в пример.
Последствия нужно обсуждать отдельно. Если предположить, что на следующий день эти зверьки не приехали бы и не убили Человека, все равно было бы столько комментариев, что зря заступился?
Первая в кафе, я бы подошёл и спросил помощь нужна нет? (Они же не просто так там встретились, видимо сами договорились о встрече) а там уже варианты. От вежливого разговора до ментов, лицо ломать чудаку слишком дорого тем более из за мадам. А уж тем более давать адрес неадеквату и потом устраивать разборки из-за непонятной мадам. Она сама чем думала когда ноги раздвигала ? Точно не о последствиях, всё остальное закономерно и перекладывать свои проблемы на незнакомого мужчину непорядочно, она же не будет теперь заботиться о его семье.
С тех пор я безразличен к ругающимся парам.
Уравновесить зло добром
Увидел парни бьют мальчишку
Красиво рядом станцевал
Не стоит лезть в разборки взрослых людей (они взрослые, сами разберутся). За детей да, можно и заступится (предварительно вызвав полицию).