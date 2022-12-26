В Саранске мужчина заступился за девушку в кафе и был убит

Происшествие в Мордовии - классический пример того, когда вступившийся за девушку сам становится жертвой. Вечером 24 декабря 41-летний Владимир Левин отдыхал в баре с братом. Мужчины увидели, как парень избивает девушку и пришли к ней на помощь.

На следующий день к дому Левина приехали несколько мужчин для выяснения отношений и затеяли разборку. Потасовка на кулаках переросла в поножовщину.

В ходе драки один из мужчин достал нож и несколько раз ударил в живот заступника. От полученных ран тот скончался.