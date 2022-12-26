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В Саранске мужчина заступился за девушку в кафе и был убит

В Саранске мужчина заступился за девушку в кафе и был убит

Автор:
26 декабря 2022 10:01
Сообщество : Криминал
Метки: бар   видео   заступился за девушку   криминал   поножовщина   потасовка   реакция соцсетей   саранск   семейные разборки   убийство   
1758
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В соцсетях спорят: нужно ли вступать в конфликт в подобных обстоятельствах или лучше пройти мимо - целее будешь.

Происшествие в Мордовии - классический пример того, когда вступившийся за девушку сам становится жертвой. Вечером 24 декабря 41-летний Владимир Левин отдыхал в баре с братом. Мужчины увидели, как парень избивает девушку и пришли к ней на помощь.

На следующий день к дому Левина приехали несколько мужчин для выяснения отношений и затеяли разборку. Потасовка на кулаках переросла в поножовщину.


В ходе драки один из мужчин достал нож и несколько раз ударил в живот заступника. От полученных ран тот скончался.



Как позже выяснилось, убивший Левина не был с ним знаком и не имел к нему претензий. Он в компании своего приятеля приехал " на разборки" и отомстил за друга, который накануне пришёл в бар разобраться со своей бывшей женой.


Как выяснилось, убитый был чемпионом России по гонкам на BMX 2000 года. Ранее он также выиграл первенство России 1997-1998 годов.


У погибшего остались жена и семилетняя дочь. А в соцсетях развернулась бурная дискуссия: нужно ли вступаться за незнакомую девушку или разумнее пройти мимо?


А как вы бы поступили в подобной ситуации, видя разборки незнакомой пары, друзья? Прошли мимо, вызвали полицию или вступились бы за слабый пол?

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Метки: бар   видео   заступился за девушку   криминал   поножовщина   потасовка   реакция соцсетей   саранск   семейные разборки   убийство   
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29  комментариев
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6k
Copycat Час назад
да какая разница кто за кого заступился, суть в том что некий человек, носит с собой по улица НОЖ и зарезал этим ножом безоружного человека, который находился в меньшинстве

это преднамеренное убийство, этот ножик же не случайно у него оказался? он его принес специально, значит он хотел кого то им пыронуть

какая разница кто за кого заступился опять же, этот мудак вполне может так же пырнуть соседа своего который выскажет ему за то что тот мусор на площадке оставляет
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27k
Ваня 3 минуты назад
опять неизвестная национальность?..
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41k
Лесли 🥰 9 минут назад
Лучше не заступаться за чужого тебе человека. Просто вызовите полицию. А так заступился и потом убили! Эта баба жива и 100% продолжает жить с этим ублюдком, а тут мужика убили и его семья осиротела! Мрази блть.
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4k
EvgeniySAN 14 минут назад
Это как бы две разные ситуации, хоть и одна - последствие первой и основные действующие лица одни и те же.
В одном случае кто то заступается за девушку и все заканчивается благополучно. Во втором подонок идет на разборки прихватив друзей с ножами. При чем подонок может докопаться до чего угодно, можете просто ему не понравиться.
Ну а от ножа, увы не отбиться и мастерам единоборств.
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23
Иван Сусанин 16 минут назад
алень)
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30k
Ashabad 18 минут назад
Заступаться за девушку надо.
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23
Иван Сусанин Ashabad 15 минут назад
зачем? баба, получает изза своего длинного языка или ее застукали за изменой, идут их разборки, ты куда "благородный" алень" лезешь? и таких в рф "аленяк" до хера!
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23
Иван Сусанин 4 минуты назад
сахатые боевые аленяки минусуют))))) 1 труп, два в тюрьме, а пельмень бу на свободе))) "красота")))))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
2
461
Куруш Полчаса назад
Люди путают поступок и его последствия.
Сам поступок, безусловно, заслуживает уважения. Не у каждого хватит мужества заступиться за девушку. За сам поступок таких людей нужно уважать и ставить в пример.
Последствия нужно обсуждать отдельно. Если предположить, что на следующий день эти зверьки не приехали бы и не убили Человека, все равно было бы столько комментариев, что зря заступился?
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61k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
вопрос конечно же спорный но я приведу наверно такой пример - соседняя страна , главный принцип "моя хата с краю" когда забирали соседей молчали , когда били за русский язык молчали , когда сжигали заживо за несогласие с криминальным захватом власти молчали ...теперь "радуются" . конечно реагировать нужно было но не рукоприкладством а реально вызвать полицию , и остается открытым вопрос а как узнали его адрес куда ехать он что представился и пригласил их в гости ? в любом случае безнаказанность порождает беззаконие, точнее с безразличного молчания рождаются преступления.
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14k
Alex Полчаса назад
Ясен член прходить мимо... Не стоит чужая баба риска. Да ничего она не стоит. В полицию позвонил, этого достаточно.
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23
Иван Сусанин Alex 14 минут назад
все правильно написал
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44
Александр Шевченко Полчаса назад
Ну тут две ситуации и вторая вытекает из первой.
Первая в кафе, я бы подошёл и спросил помощь нужна нет? (Они же не просто так там встретились, видимо сами договорились о встрече) а там уже варианты. От вежливого разговора до ментов, лицо ломать чудаку слишком дорого тем более из за мадам. А уж тем более давать адрес неадеквату и потом устраивать разборки из-за непонятной мадам. Она сама чем думала когда ноги раздвигала ? Точно не о последствиях, всё остальное закономерно и перекладывать свои проблемы на незнакомого мужчину непорядочно, она же не будет теперь заботиться о его семье.
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9k
Shtoppi 39 минут назад
В нашей стране защищая себя или кого-то от преступных посягательств, нужно иметь в виду тот факт, что большей вероятностью вы сами окажетесь в клетке (за превышение пределов самообороны или нанесение ттп нападающему) или вообще в морге, а не настоящие преступники, которых наши законы, как это ни странно, защищают намного лучше чем законопослушных граждан.
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2k
ZOV 43 минуты назад
Два раза вмешивался за девушку, и два раза жалел об этом. Первый раз, когда приехала милиция, девушка вдруг встала на сторону своего обидчика (мужа). Второй раз, я выбежал на крики помогите, с ходу влупил мужику, затем был окружен компанией, но они меня не тронули, а только объяснили, почему я не прав, а этО просто истеричка.
С тех пор я безразличен к ругающимся парам.
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4k
Frank Borman 54 минуты назад
Что то мне подсказывает, что убийца был горная обезьяна с Кавказа. Они обычно ходят с ножами в кармане.
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13k
Александр 56 минут назад
Илья старается как может
Уравновесить зло добром
Увидел парни бьют мальчишку
Красиво рядом станцевал
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10k
Vacony Час назад
Ну вот и вопрос всем защищающим его - за что он умер ? И второй вопрос - если бы ваш муж вот так умер, защитив кого то вам не знакомого, что бы вы думали ? Вам жить каждый день.. а та шкура и не знать не знает
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1k
GoInDown Час назад
Не читая, думал, что его сама пострадавшая потом завалила (ну ответила за попущенного муженька и.т.д).
Не стоит лезть в разборки взрослых людей (они взрослые, сами разберутся). За детей да, можно и заступится (предварительно вызвав полицию).
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Реагировать в любом случае надо было. Хотя бы в 112 позвонить. Всем комментирующим в духе "лучше отвернуться и пройти мимо" желаю попасть в подобную ситуацию. Не обязательно криминальную, можно поскользнуться и сломать ногу, а потом лежать на льду и смотреть, как все отворачиваются и проходят мимо.
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9k
Antonium Час назад
"А как вы бы поступили в подобной ситуации?" - написал бы гневный комментарий на фишках
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