"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты

Похоже, обычным туристам, которые просто не пожелают заполнить анкету или придерживаются пророссийских взглядов, выпить в этом баре будет не суждено.

Впрочем, судя по всему, от наплыва посетителей этот бар страдать не будет. Пользователи Сети, узнав о входных "визах", предложили свой вариант мщения русофобам.