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"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты

"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты

Автор:
05 августа 2022 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dedaena Bar   анкета   бар   видео   грузия   обвал рейтинга   отомстили   политика   рейтинг   русофобия   
3192
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Пока в Прибалтике обсуждают возможность отказа в визах россиянам, в отдельном грузинском баре уже осуществили эту затею. Посетителям предлагается заполнить анкету, по результатам которой они получат (или не получат) разрешение присесть за стойку.

Владельцы бара Dedaena Bar в Тбилиси ввели оскорбительную анкету для посетителей из России. Все ее пункты сугубо политические. Собственно, судите сами.


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Похоже, обычным туристам, которые просто не пожелают заполнить анкету или придерживаются пророссийских взглядов, выпить в этом баре будет не суждено.

Впрочем, судя по всему, от наплыва посетителей этот бар страдать не будет. Пользователи Сети, узнав о входных "визах", предложили свой вариант мщения русофобам.


В результате рейтинг заведения свалился к минимальным оценкам.

И хотя усилиями украинских доброжелателей рейтинг заведения вскоре снова подняли, похоже, наши не думают сдаваться. Особенно, после того как администрация Dedaena Bar объяснила, что анкеты введены из-за «деликатной политической ситуации и некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре», а потом добавила на своей страничке в запрещенной соцсети "У вас здесь нет дома. Скоро мы будем праздновать конец России и её империалистических идей." Ну-ну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Dedaena Bar   анкета   бар   видео   грузия   обвал рейтинга   отомстили   политика   рейтинг   русофобия   
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38  комментариев
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22k
albedo Час назад
У меня простая логика:
На момент, когда Россия все таки взяла к себе Грузию, после 300 летних ПРОСЬБ грузин.
Из было всего 300 тысяч.
Их просто ВЫРЕЗАЛИ турки и персы.
Сейчас грузин 3.7 миллиона!!!!!!
Выходит они твари неблагодарные, выбирая русофобию.
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27k
Vazari 3 минуты назад
Если сейчас зайти на трипэдвайзер, то этот бар представляется под следущим названием. Теперь все понятно. Педерасты, они и в Грузии педерасты)
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7k
Дети откопали осла 11 минут назад
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21
Konstantin Kuts 14 минут назад
Русофобия - это сейчас экстремально дорого. Как живущий в Германии - подтверждаю на 200%
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2k
petia 20 минут назад
Да это все куйня.
Нужно по другому.
Заходить толпой чтоб места для других не было и тупо сидеть минералку пить.
Неделя и кошелек пустой.
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3k
Куда катимся? 21 минуту назад
А ещё в Тбилиси существует музей советской оккупации. В здании, построенном при советской оккупации, Карл!
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1k
Алексей 22 минуты назад
Слишком много этих бродит по России,пора высылать.
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924
Eric Cartman Полчаса назад
Где-то в Грузии придумали бумажку на подпись, а где-то на Тихоокеанских островах папуасы делали фигурки самолетов из веток. И те и другие ждали от своих действий эффекта, которого быть в принципе не может.
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4k
мемфрид Полчаса назад
Да оставьте этих чурок в покое. Зима скоро)
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6k
Sanar Полчаса назад
Нормальное отношение в Грузии к Россиянам, дятлы хотели хайпануть, но что то пошло не так.
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36k
Антон Полчаса назад
Кто нормальный вообще в эту помойку едет, это какое-то садомазо! А грызунов скоро турки научат родину любить, правда турецкую. Дебилов история ничему не учит, очень надеюсь что в следующий раз мы помогать не будем.
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560
partners74 Полчаса назад
Мне вот просто интересно, чего все эти русофобы в.ы.ё.бываются? мы всё равно победим, потому что за нами правда! и что эти проституки тогда кричать будут? омерика гамно? так она и сейчас гомно
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20
Igor Полчаса назад
Бедные россияне. Не смогут продегустировать грузинского Минассали.
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115
Vladislav Grigorenko GROMOZEKA Полчаса назад
Да это сарказм! Кому накуй нужен этот бар, в котором кроме "Минассали" ничего не предлагают! Сами его пусть лакают, а мы уж, бедные, как нибудь переживём.
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17k
Александр Полчаса назад
Почему в пункте про языки нет упоминания хохляцкого? Пусть принимаются только "грузинский, английский, хохляцкий".
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202
DRW 38 минут назад
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2k
Григорий 40 минут назад
что за новое 3.14dorstvo, видосы сами грузятся?!
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81
aleksey 41 минуту назад
Яндекс пишет заведение больше не работает
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9k
Михаил 47 минут назад
если они ввели такую хрень в своем заведении, то значит % посетителей из россии здесь минимальный. Ну не верю я, что какой-нить кавказец будет содержать бар себе в убыток :)
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1k
SoulSeeker 49 минут назад
Ну не знаю, извините народ за непопулярное мнение, но не могу не высказаться: На мой взгляд эти нацисты просто показывают своё отношение к тем россиянам, которые едут зачем-то "отдыхать" в нацистское и достаточно враждебное по отношению к России государство. Эти люди сами себя не уважают, раз предпочитают окунаться в ванну с известным веществом - тогда почему их должны уважать те, кто их ненавидит и презирает? Вот они и показывают место этих людей... Если для вас отдохнуть в Грузии или Прибалтике "а чо такого, где хочу" - ну вот это и означает что у вас нет к себе уважения, а с чего оно в таком случае будет у местных нацистов? Закономерный итог того что в 91-ом мы не уберегли свою страну раздав каждым местным националистам непаханое поле для своей деятельности - и вот результаты. На мой взгляд, русский человек должен появляться на данных территориях только в составе воинских контингентов, и никак иначе. Снабжать такие страны деньгами - это и есть плевать себе в лицо. А когда вы плюёте себе в лицо, не удивляйтесь что в него будут плевать и другие.
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23k
Ватаку Накомоде 51 минуту назад
Интересно, даже если опустить все остальное, я блин е*у что ли сколько процентов Грузии оккупировано Россией? Я про это вообще впервые слышу. Да и общение на грузинском или английском.. а если я ни на том ни на другом не говорю?
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4k
просто Дмитрий 55 минут назад
чем-то "смахивает" на подростковый онанизм. Нашли в комоде папин "интересный журнал" ручки до мозолей стерли, а результата, как нет так и нет
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