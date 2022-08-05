"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты

Пока в Прибалтике обсуждают возможность отказа в визах россиянам, в отдельном грузинском баре уже осуществили эту затею. Посетителям предлагается заполнить анкету, по результатам которой они получат (или не получат) разрешение присесть за стойку.
Владельцы бара Dedaena Bar в Тбилиси ввели оскорбительную анкету для посетителей из России. Все ее пункты сугубо политические. Собственно, судите сами.
Похоже, обычным туристам, которые просто не пожелают заполнить анкету или придерживаются пророссийских взглядов, выпить в этом баре будет не суждено.
Впрочем, судя по всему, от наплыва посетителей этот бар страдать не будет. Пользователи Сети, узнав о входных "визах", предложили свой вариант мщения русофобам.
В результате рейтинг заведения свалился к минимальным оценкам.
И хотя усилиями украинских доброжелателей рейтинг заведения вскоре снова подняли, похоже, наши не думают сдаваться. Особенно, после того как администрация Dedaena Bar объяснила, что анкеты введены из-за «деликатной политической ситуации и некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре», а потом добавила на своей страничке в запрещенной соцсети "У вас здесь нет дома. Скоро мы будем праздновать конец России и её империалистических идей." Ну-ну.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На момент, когда Россия все таки взяла к себе Грузию, после 300 летних ПРОСЬБ грузин.
Из было всего 300 тысяч.
Их просто ВЫРЕЗАЛИ турки и персы.
Сейчас грузин 3.7 миллиона!!!!!!
Выходит они твари неблагодарные, выбирая русофобию.
Нужно по другому.
Заходить толпой чтоб места для других не было и тупо сидеть минералку пить.
Неделя и кошелек пустой.
Если я плачу деньги, значит кому плачу должен их ЗАРАБОТАТЬ.
А в примере типичные пережитки СССР, где грузины мало работали, но много получали из бюджета.
В общем халявщиками были и ими и остались.