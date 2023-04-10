Российский гроссмейстер обыграл китайца во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам

Турнир проходит в столице Казахстана.
Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу над китайцем Дином Лижэнем во втором матче турнира за титул чемпиона мира. Первая партия закончилась ничьей, а во второй, в которой российский гроссмейстер играл чёрными фигурами, китайский шахматист сдался после 29 ходов. Следующая партия состоится 12 апреля.
Яну Непомнящему 32 года. Он находится на втором месте в рейтинге Международной шахматной федерации с 2795 очками, на третьем месте — Дин Лижэнь, у него с 2788 очков. Для Яна это вторая попытка завоевать шахматную корону. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 3,5–7,5. И поскольку действующий чемпион отказался защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место китаец Дин Лижэнь.
Источник:
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Забавненько :)