Российский гроссмейстер обыграл китайца во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам

Яну Непомнящему 32 года. Он находится на втором месте в рейтинге Международной шахматной федерации с 2795 очками, на третьем месте — Дин Лижэнь, у него с 2788 очков. Для Яна это вторая попытка завоевать шахматную корону. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 3,5–7,5. И поскольку действующий чемпион отказался защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место китаец Дин Лижэнь.