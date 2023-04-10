FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3225 постов • 436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Российский гроссмейстер обыграл китайца во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер обыграл китайца во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам

Автор:
10 апреля 2023 18:36
Сообщество : Спорт
Метки: Дин Лижэнь   Ян Непомнящий   астана   турнир   чемпионат   шахматы   
1817
2

Турнир проходит в столице Казахстана.

Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу над китайцем Дином Лижэнем во втором матче турнира за титул чемпиона мира. Первая партия закончилась ничьей, а во второй, в которой российский гроссмейстер играл чёрными фигурами, китайский шахматист сдался после 29 ходов. Следующая партия состоится 12 апреля.

Яну Непомнящему 32 года. Он находится на втором месте в рейтинге Международной шахматной федерации с 2795 очками, на третьем месте — Дин Лижэнь, у него с 2788 очков. Для Яна это вторая попытка завоевать шахматную корону. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 3,5–7,5. И поскольку действующий чемпион отказался защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место китаец Дин Лижэнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Дин Лижэнь   Ян Непомнящий   астана   турнир   чемпионат   шахматы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
а что за флажок рядом с ним стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
0
Mary Jane 9 минут назад
Походу заразился от каспарова через шахматы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
558
MidMaster Полчаса назад
Ян - уеб@н. Простите. Навеяло рифму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 38 минут назад
Спортсмен из Китая и непонятно откуда взявшийся шахматист. Что-то я не припомню страны с таким флагом, как у спортсмена справа. Российские спортсмены выступают под триколором. А это- хрен знает кто, хрен знает откуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
russger Час назад
Русский ЯН и китаец ДИН ЛИЖЕНЕМ играли в Казахстане.

Забавненько :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Карандаш Час назад
<<Российский шахматист Ян Непомнящий одержал...>> А почему написано "Российский шахматист"? Непомнящего вижу, а вот Российского шахматиста, что то не наблюдаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 2 часа назад
Китаец не смог отразить дебют Непомнящего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

145502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля
Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге
Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге
Набирающие популярность в сообществах
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих трансгендер
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих...
Ram 1500 Rev - электрический пикап с дальностью хода более 800 километров
Ram 1500 Rev - электрический пикап с дальностью хода более 800 километров
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Совсем другое дело

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#интересное#позитив#кино#Ynews#картинки#авто аварии#машина#наука
#Юмор#Прикол#Фотографии#в мире#подборка#аварии#Приколы#автомир#дети#Прошлое
#интересно#история#факты#животные#дтп#автомобили#шоу бизнес#фильм#милота#путешествия
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает «Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты «Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты Феноменальная память чемпиона мира по шахматам Александра Алехина Феноменальная память чемпиона мира по шахматам Александра Алехина В России пройдет самый крупный в истории онлайн-шахмат турнир В России пройдет самый крупный в истории онлайн-шахмат турнир Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за поддержку России Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за... В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи

На что жалуетесь?

Вернуться