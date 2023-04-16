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Шах и мат! Шахматист переоделся женщиной ради участия в женском турнире по шахматам

Шах и мат! Шахматист переоделся женщиной ради участия в женском турнире по шахматам

Автор:
16 апреля 2023 21:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разоблачение   Спорт   женщина   кения   мужчина   переодевание   турнир   шахматы   
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В Кении шахматист переоделся женщиной, чтобы принять участие в чемпионате среди женщин. Об этом сообщает New York Post. В итоге прохиндея, конечно, разоблачили, но тенденция на лицо: мужчин, желающих снимать сливки в соревнованиях "только для девочек", становится всё больше.

В Кении на Открытый чемпионат по шахматам, где соревнования проводятся отдельно для мужчин и женщин зарегистрировалась некая участница под именем Милисента. И всё было бы ничего, но во-первых, на турниры она приходила строго в хиджабе – у нее были открыты только глаза. Во-вторых, косила под немую и все переговоры вела только письменно. В-третьих, "разделала под орех" самых сильных участниц, в том числе экс-чемпионку Кении Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру.

Последнее обстоятельство вызвало самые сильные подозрения у жюри. А так как в Кении эпоха всеобщей толерантности пока ещё не наступила, новую чемпионку припёрли к стенке и потребовали "открыть личико", ну, то есть предьявить паспорт.

После этого кениец признался в обмане, заявив, что пошел на это, потому что ему были очень нужны деньги.

В итоге он был исключен из турнира, а его очки распределили между другими участникам.

Фу, такими противными быть...

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Метки: Разоблачение   Спорт   женщина   кения   мужчина   переодевание   турнир   шахматы   
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10  комментариев
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4k
S__D Час назад
но тенденция на лицо
.
"на лицо" - это камшот. А "тенденция " - она налицо.
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17k
Михаил Гривин Час назад
Не понял... А в шахматах-то у мужиков какое преимущество? Разве что ничью делать по методу Высоцкого.
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1k
Просто прохожий Час назад
А как определили???
Всё таки мозг женщин и мужиков разный? Простой нищий бомж разделал чемпионку? Я каждый день играю в шахматы на шахматном сайте, когда играет женщина видно сразу, они мыслят совсем по другом, логика совершенно другая, ну соответственно и ходы и результат. Ну с чемпионкой мира не играл, как они думают не знаю
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10k
Бритва 2 часа назад
ну шахматы еще ладно - тут почти по-честному.
обыграть ведущих шахматисток тоже уметь надо.
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15k
ss 2 часа назад
"...тенденция на лицо: мужчин, желающих снимать сливки в соревнованиях "только для девочек", становится всё больше."
-
Это какой же удар по феминизму!
Это ж получается!... О ужас! Женщины не могут в некоторых видах спорта на равных соревноваться с мужчинами?!! А как же гендерное равноправие во всём?!!!


PS: Я не против женщин! А как раз наоборот - за них двумя руками! Я против оголтелого феминизма.
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KlyaksaZ
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