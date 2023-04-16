Шах и мат! Шахматист переоделся женщиной ради участия в женском турнире по шахматам

В Кении шахматист переоделся женщиной, чтобы принять участие в чемпионате среди женщин. Об этом сообщает New York Post. В итоге прохиндея, конечно, разоблачили, но тенденция на лицо: мужчин, желающих снимать сливки в соревнованиях "только для девочек", становится всё больше.
В Кении на Открытый чемпионат по шахматам, где соревнования проводятся отдельно для мужчин и женщин зарегистрировалась некая участница под именем Милисента. И всё было бы ничего, но во-первых, на турниры она приходила строго в хиджабе – у нее были открыты только глаза. Во-вторых, косила под немую и все переговоры вела только письменно. В-третьих, "разделала под орех" самых сильных участниц, в том числе экс-чемпионку Кении Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру.
Последнее обстоятельство вызвало самые сильные подозрения у жюри. А так как в Кении эпоха всеобщей толерантности пока ещё не наступила, новую чемпионку припёрли к стенке и потребовали "открыть личико", ну, то есть предьявить паспорт.
После этого кениец признался в обмане, заявив, что пошел на это, потому что ему были очень нужны деньги.
В итоге он был исключен из турнира, а его очки распределили между другими участникам.
Фу, такими противными быть...
Источник:
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"на лицо" - это камшот. А "тенденция " - она налицо.
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Это какой же удар по феминизму! Это ж получается!... О ужас! Женщины не могут в некоторых видах спорта на равных соревноваться с мужчинами?!! А как же гендерное равноправие во всём?!!!
PS: Я не против женщин! А как раз наоборот - за них двумя руками! Я против оголтелого феминизма.