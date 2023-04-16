Шах и мат! Шахматист переоделся женщиной ради участия в женском турнире по шахматам

В Кении на Открытый чемпионат по шахматам, где соревнования проводятся отдельно для мужчин и женщин зарегистрировалась некая участница под именем Милисента. И всё было бы ничего, но во-первых, на турниры она приходила строго в хиджабе – у нее были открыты только глаза. Во-вторых, косила под немую и все переговоры вела только письменно. В-третьих, "разделала под орех" самых сильных участниц, в том числе экс-чемпионку Кении Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру.

Последнее обстоятельство вызвало самые сильные подозрения у жюри. А так как в Кении эпоха всеобщей толерантности пока ещё не наступила, новую чемпионку припёрли к стенке и потребовали "открыть личико", ну, то есть предьявить паспорт.

После этого кениец признался в обмане, заявив, что пошел на это, потому что ему были очень нужны деньги.

В итоге он был исключен из турнира, а его очки распределили между другими участникам.

Фу, такими противными быть...