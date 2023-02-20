«Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты

Пострадавший говорит, что впервые встречается с такой дикостью в Европе.
Артём, сын пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгения Овсянникова, на выходных решил смотаться из немецкого Фрайбурга, где живёт и учится, на матч швейцарской Суперлиги. По его словам, он купил самый дешёвый билет. Как оказалось, в фан-зону, хотя на билете никаких указаний на этот счёт не было. И не успел он выйти в свой сектор, как его кто-то пнул по ноге, а затем и вовсе потащили за куртку в укромное место, чтобы избить. Как рассказал Артём, фанатам не понравилось, что он снимал видео и разговаривал на русском языке.
Я в шоке – в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами. Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что меня хотят избить.
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По словам молодого человека, стюарды никак не реагировали на конфликт, даже когда его пытались оттащить подальше от посторонних глаз. И только когда он закричал, стюарды очнулись и позвали начальницу. В итоге сотрудники службы безопасности оттащили швейцарских болельщиков от Артёма и пообещали, что ребят ждёт солидный штраф и, возможно, арест. Сейчас в инциденте разбираются полицейские. Там тоже пообещали найти и наказать болельщиков.
Артём Овсянников позже рассказал изданию «Спорт-Экспресс» некоторые подробности и отношение к случившемуся:
Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.
Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.
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И как раз в момент заварушки они камеру выключили?
Езжай на родину, сынок! Здесь Русь, и Русью пахнет. А там ты никто, если не хуже
Нда... Так-то Арсенал (Тула) содержит регион из местного бюджета.
Интересно какие зарплаты в бюджетном клубе, если простой пресс-атташе может сына отправить пожить в Европе и оплатить обучение в Германии...
И почему не в России он учится? Ведь Запад же педерастический и загнивающий?
Учился бы парнишка в Саранске, посещал матчи СКА-Хабаровск - Енисей Красноярск и свободно бы общался на русском... Никак юный Штирлиц готовится в тылу врага для миссии по развалу Швейцарской банковской системы))
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Забавное дело! Кого не копни из "элитки", у всех детки где-то по-заграницам!
Их папаши из каждого утюга кричат как они любят Россию, Родина в опасности, с НАТО воюем, а детки именно там, почему-то, живут и учатся!!!
Почему же не в России, где они десятилетиями создавали стабильность и крепили скрепы?!? Почему не в окопе на Донбассе вместе с простыми мужиками?!?
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Типичное лицемерие и неприкрытая ложь это, а не дипломатический ход!
Лжецы и лицемеры!
Или "Мало ого,как не служил,как и я,так ещё и богатый!"