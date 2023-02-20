«Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты

Артём Овсянников позже рассказал изданию «Спорт-Экспресс» некоторые подробности и отношение к случившемуся:

Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.