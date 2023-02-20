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«Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты

«Эй, руссе»: на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали швейцарские фанаты

Автор:
20 февраля 2023 11:33
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Пресс-атташе   Швейцария   конфликт   футбол   чемпионат   
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Пострадавший говорит, что впервые встречается с такой дикостью в Европе.

Артём, сын пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгения Овсянникова, на выходных решил смотаться из немецкого Фрайбурга, где живёт и учится, на матч швейцарской Суперлиги. По его словам, он купил самый дешёвый билет. Как оказалось, в фан-зону, хотя на билете никаких указаний на этот счёт не было. И не успел он выйти в свой сектор, как его кто-то пнул по ноге, а затем и вовсе потащили за куртку в укромное место, чтобы избить. Как рассказал Артём, фанатам не понравилось, что он снимал видео и разговаривал на русском языке.

Я в шоке – в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами. Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что меня хотят избить.

По словам молодого человека, стюарды никак не реагировали на конфликт, даже когда его пытались оттащить подальше от посторонних глаз. И только когда он закричал, стюарды очнулись и позвали начальницу. В итоге сотрудники службы безопасности оттащили швейцарских болельщиков от Артёма и пообещали, что ребят ждёт солидный штраф и, возможно, арест. Сейчас в инциденте разбираются полицейские. Там тоже пообещали найти и наказать болельщиков.

Артём Овсянников позже рассказал изданию «Спорт-Экспресс» некоторые подробности и отношение к случившемуся:


Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.
Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.


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Метки: Болельщики   Пресс-атташе   Швейцария   конфликт   футбол   чемпионат   
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59  комментариев
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4k
Старичок 2 часа назад
сын пресс-атташе наверное какая то знаменитость, раз про него статья вышла. бедолага.
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285
Олеся 8 секунд назад
Как рассказал Артём, фанатам не понравилось, что он снимал видео и разговаривал на русском языке.

И как раз в момент заварушки они камеру выключили?
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351
А Васильев 5 минут назад
Смотрел как то итальянский фильм про итальянских тиффози - вот там реально жесть была, англичане со своими пьяными жирными харями ангелочки, да и не только "бобби". Млин, не помню названия, давно это было, то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х. Может кто помнит?
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2k
Александр 8 минут назад
учитесь в России)) у нас на стадионах уже не бьют никого ... неверное. давно я на матчах не был уже.
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3k
Александр 10 минут назад
Вот теперь ему и от наших прилетит!
Езжай на родину, сынок! Здесь Русь, и Русью пахнет. А там ты никто, если не хуже
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2k
Aleks 11 минут назад
Удивился что с ним не обошлись по царски, ведь он приближенный, привык что к нему так относятся, а в Швейцарии люди простые, видят что ведет себя как центральный штуцер, дали пенделя, чтобы приземлить. Это еще культурно, есть в любой , даже самой благополучной стране тусовки маргиналов, там может каждый огрести, кто забрел туда по незнанию. Молчу про гетто США, где нигры могут средь бела дня грохнуть, чтобы туда зайти и тело забрать, полицаи вызывают подкрепление, есть и такое.
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351
А Васильев 11 минут назад
Я "худею" - какой то сын какого то пресс-атташе какого то "занюханного" ФК живет в Европе на широкую ногу. О, времена!! О, нравы!!! Я могу понять, что дочка Пескова за счет государства жирует или "Терек" какой нибудь, а эти то кто? "Арсенал" - это из какой губернии? Предполагал, что в футболе нашем нехилое бабло крутится, но что б такое, что даже сыночку "штабного писаришки" на икорку хватает с горкой!!! Срочно нужен Ленин образца 1914-1917г!!!
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303
Иван Днепров 19 минут назад
Обоссаный мажор! Такие обоссаные и позорят русских! Ах ты ж Боже ты мой, меня схватили и потащили ... . Да в зубы сука бей при любых раскладах.
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36
Александр Шевченко 21 минуту назад
Вот так разбиваются розовые очки, реальной жизнью. Ему бы в армию, он бы вообще изумился жизни, почувствовал новые ощущения после марш броска в полной боевой. А то б@ять дания, германия, швейцария - больной наверное, всё по загнивающей Европе ездит, как он там в этом Содоме-ЛГБТ болезненный не понятно.
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676
Андерсен 22 минуты назад
Он что - по привычке рассчитывал, что его там в жопку целовать начнут?
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904
Andrey 24 минуты назад
Мальчик из хорошей семьи столкнулся с несправедливостью в жизни, вся Россия "сочувствует"
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Пацан просто привык, что ему везде по зелёной - бабосиков папа отстегнёт, хочу - туда, хочу - сюда... Препятствий не встречал, от "дурного влияния улицы" находился в сильно в противоположной стороне. И тут, не вкуривая чё к чему, оказывается в таком месте, где ему не рады ( ужостоблятькакой). Футбольные фанаты и так не особо расположены ко всем, кто к ихней братве не относится, а тут ну прям явный повод до@ебаться. Дело даже не в том, что по русски разговаривал, а в том, что "явно бл@ не наш!". Забрёл бы туда араб и стал бы на арабском чесать - выхватил бы влёт. Или наоборот - он же вроде с Германией знаком - зарулил бы немчик в Нойкёльн, и стал бы там пальцы растопыривать (или бы местным так показалось) - там бы и полиция не помогла. А так-то чё, ах божечки мои, ах где же толерантность! ах где же гостеприимство! ах где же европейская культура! Да всё там же, где и была - в розовых соплях шедевров бл@ть европейской литературы.
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12k
harlamov Полчаса назад
Я жил в Австрии, Дании, Германии...

Нда... Так-то Арсенал (Тула) содержит регион из местного бюджета.
Интересно какие зарплаты в бюджетном клубе, если простой пресс-атташе может сына отправить пожить в Европе и оплатить обучение в Германии...
И почему не в России он учится? Ведь Запад же педерастический и загнивающий?
Учился бы парнишка в Саранске, посещал матчи СКА-Хабаровск - Енисей Красноярск и свободно бы общался на русском... Никак юный Штирлиц готовится в тылу врага для миссии по развалу Швейцарской банковской системы))
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8k
Иван Васильевич Полчаса назад
Артём, сын пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгения Овсянникова, на выходных решил смотаться из немецкого Фрайбурга, где живёт и учится, на матч швейцарской Суперлиги

------------------

Забавное дело! Кого не копни из "элитки", у всех детки где-то по-заграницам!

Их папаши из каждого утюга кричат как они любят Россию, Родина в опасности, с НАТО воюем, а детки именно там, почему-то, живут и учатся!!!

Почему же не в России, где они десятилетиями создавали стабильность и крепили скрепы?!? Почему не в окопе на Донбассе вместе с простыми мужиками?!?

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10k
Oleg Полчаса назад
велкам ту новый дивный мир. как бы сиди дома и радуйся жизни. такое отношение к нам теперь в эуропах.
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3k
Сергей 37 минут назад
На избитого не похож, шокированный ...
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110k
Сергей Александров 47 минут назад
Да и хрен бы с этим малолетним полуграмотным дебилом (сыном пресс-атташе (sic!)), родившемся с золотой ложкой то ли во рту, то ли в жопе. Будет знать, как во время войны по вражеским тылам шастать. Так ему и надо. Как и всем прочим поуехавшим вместо того, чтобы в армии служить.
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6k
Sanar 52 минуты назад
Блохер в шоке) а был бы в зоне СВО швецарские фанаты не напали сто процентов.
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28k
Ваня 52 минуты назад
надо в торец зарядить со словами иопттвоюмать, тогда бы точно никто не сипнулся...
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3k
cnob7 55 минут назад
а самому пресс-атташе не стыдно, что его сын ПИДР
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17k
Алексей Час назад
Да за пил@ра приняли и отхватил люлей.... маловато правда, я бы добавил.
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