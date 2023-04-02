Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру

Лихой гонщик обошёл её перед финишем и тут уж она не выдержала.
В Нью-Йорке проходила велогонка, в ней участвовала титулованная спортсменка Ханна Аренсман. Среди атлетов был/была и 47-летний «Тиффани Томас» - это биологический мужик, который заявил, что он женщина. Хитрый Томас смекнул, что в мужских соревнованиях ему делать нечего - не выдерживает конкуренции, а вот женщин он может обыгрывать. Американская спортивная федерация ничего не могла возразить, а то обвинят в дискриминации, и дала добро.
О себе Томас скромно говорит, что он/она: «велогонщица, ученый, директор лаборатории, фотограф, любительница фитнеса и мама-собака». Что означает последнее - известно лишь самому «Тиффани», но так он описывает себя в соцсетях.
В общем, «Тиффани» стал крутить педали на всех женских велогонках и одержал уже 20 побед. Далеко не всегда занимал первое место, но стабильно входил в тройку лидеров. Просто потому, что он сильнее и выносливее дам, а те лишь кусали локти. Кроме него, в женский спорт протиснулось ещё несколько мужиков и они тоже стали «уделывать» девчонок.
Я решила завершить свою велосипедную карьеру. В последней гонке я заняла 4-е место, окруженная с обеих сторон гонщиками-мужчинами, занявшими 3-е и 5-е места. Моя сестра и семья рыдали, наблюдая, как мужчина финишировал передо мной. Я сочувствую молодым девушкам, которые учатся соревноваться и растут в то время, когда у них больше нет реальных шансов стать новыми рекордсменками и чемпионками в велоспорте. Я была глубоко возмущена, разочарована, проигнорирована и унижена тем, что разработчики правил женского спорта больше не считают необходимым защищать женский спорт, чтобы обеспечить честную конкуренцию для женщин. 47-летняя Тиффани Томас побеждает уже в 20-й раз.
Получается, теперь каждый может заявить, что он женщина и сразу получить весомую фору. Как гласят новые правила:
Спортсмен должен продемонстрировать, что его общий уровень тестостерона в сыворотке был ниже 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев, а общий уровень тестостерона в сыворотке должен оставаться ниже 2,5 нмоль/л в течение всего периода желаемого права на участие в женских соревнованиях.
Но пониженный тестостерон не мешает мужикам обходить женщин: кроме велогонщиков, есть ещё пловчиха Лия Томас и бегунья Сеси Телфер. Обе чемпионки и биологические мужчины, только в стрингах и с макияжем.
Ситуация настолько абсурдна, что её даже обыграли в очередной серии «Южного парка»:
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К чему всё это приведёт - вообще непонятно.
Источник:
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А так - они вдвойне п.доры.
Эта фраза Ханны оскорбительна для всех мужчин. Человек, участвующий в женских соревнованиях может быть и родился мальчиком, может и является носителем Y хромосомы - но МУЖЧИНОЙ не является и никогда не являлся. МУЖЧИНЕ такое западло.
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это так завуалировали обычное "сука"
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Это уже не спорт, это цирк какой-то! Если и пускать этих долбанутых, то на общий забег где и женщины и мужчины, ну и п... всякие))