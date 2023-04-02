Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру

О себе Томас скромно говорит, что он/она: «велогонщица, ученый, директор лаборатории, фотограф, любительница фитнеса и мама-собака». Что означает последнее - известно лишь самому «Тиффани», но так он описывает себя в соцсетях.

В общем, «Тиффани» стал крутить педали на всех женских велогонках и одержал уже 20 побед. Далеко не всегда занимал первое место, но стабильно входил в тройку лидеров. Просто потому, что он сильнее и выносливее дам, а те лишь кусали локти. Кроме него, в женский спорт протиснулось ещё несколько мужиков и они тоже стали «уделывать» девчонок.