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Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру

Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру

Автор:
02 апреля 2023 19:08
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   Чемпион   велогонщица   женщины   мужчины   соревнования   тиффани томас   турнир   ханна аренсман   
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Лихой гонщик обошёл её перед финишем и тут уж она не выдержала.

В Нью-Йорке проходила велогонка, в ней участвовала титулованная спортсменка Ханна Аренсман. Среди атлетов был/была и 47-летний «Тиффани Томас» - это биологический мужик, который заявил, что он женщина. Хитрый Томас смекнул, что в мужских соревнованиях ему делать нечего - не выдерживает конкуренции, а вот женщин он может обыгрывать. Американская спортивная федерация ничего не могла возразить, а то обвинят в дискриминации, и дала добро.

О себе Томас скромно говорит, что он/она:  «велогонщица, ученый, директор лаборатории, фотограф, любительница фитнеса и мама-собака». Что означает последнее - известно лишь самому «Тиффани», но так он описывает себя в соцсетях.

В общем, «Тиффани» стал крутить педали на всех женских велогонках и одержал уже 20 побед. Далеко не всегда занимал первое место, но стабильно входил в тройку лидеров. Просто потому, что он сильнее и выносливее дам, а те лишь кусали локти. Кроме него, в женский спорт протиснулось ещё несколько мужиков и они тоже стали «уделывать» девчонок.

Первой такого беспредела не выдержала Ханна Аренсман.

Я решила завершить свою велосипедную карьеру. В последней гонке я заняла 4-е место, окруженная с обеих сторон гонщиками-мужчинами, занявшими 3-е и 5-е места. Моя сестра и семья рыдали, наблюдая, как мужчина финишировал передо мной. Я сочувствую молодым девушкам, которые учатся соревноваться и растут в то время, когда у них больше нет реальных шансов стать новыми рекордсменками и чемпионками в велоспорте. Я была глубоко возмущена, разочарована, проигнорирована и унижена тем, что разработчики правил женского спорта больше не считают необходимым защищать женский спорт, чтобы обеспечить честную конкуренцию для женщин. 47-летняя Тиффани Томас побеждает уже в 20-й раз.

Получается, теперь каждый может заявить, что он женщина и сразу получить весомую фору. Как гласят новые правила:

Спортсмен должен продемонстрировать, что его общий уровень тестостерона в сыворотке был ниже 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев, а общий уровень тестостерона в сыворотке должен оставаться ниже 2,5 нмоль/л в течение всего периода желаемого права на участие в женских соревнованиях.

Но пониженный тестостерон не мешает мужикам обходить женщин: кроме велогонщиков, есть ещё пловчиха Лия Томас и бегунья Сеси Телфер. Обе чемпионки и биологические мужчины, только в стрингах и с макияжем.

Ситуация настолько абсурдна, что её даже обыграли в очередной серии «Южного парка»:

К чему всё это приведёт - вообще непонятно.

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Метки: transgender   Чемпион   велогонщица   женщины   мужчины   соревнования   тиффани томас   турнир   ханна аренсман   
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14  комментариев
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66k
Андрей Час назад
Трансгендеры в спорте - только тогда, когда они пойдут в мужские виды спорта. И будут там побеждать. Или, хотя бы, не проваливать.
А так - они вдвойне п.доры.
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31k
Ashabad 2 минуты назад
Вот мы шутили, что про мотоциклиста, который ощущал себя велогонщиком, а это оказывается нифига не шутки.
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1k
Moon24 2 минуты назад
Нужно было этому психически неполноценному [мат] яйца оторавать
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5k
livaneth 7 минут назад
"Я решила завершить свою велосипедную карьеру. В последней гонке я заняла 4-е место, окруженная с обеих сторон гонщиками-мужчинами, занявшими 3-е и 5-е места. Моя сестра и семья рыдали, наблюдая, как мужчина финишировал передо мной."
Эта фраза Ханны оскорбительна для всех мужчин. Человек, участвующий в женских соревнованиях может быть и родился мальчиком, может и является носителем Y хромосомы - но МУЖЧИНОЙ не является и никогда не являлся. МУЖЧИНЕ такое западло.
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66k
SAndre 8 минут назад
мама-собака». Что означает последнее - известно лишь самому «Тиффани», но так он описывает себя в соцсетях.
================================
это так завуалировали обычное "сука"
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 минут назад
Мотоциклист, который идентифицирует себя как велосипедист, установил мировой рекорд в велоспорте
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
Что-то я не припомню случая когда женщина-транс перешла в мужские виды спорта...
Ощущаешь себя трансом?
Хочешь остаться в спорте и соревноваться?
Добро пожаловать на ТРАНСолимпиаду, ТРАНСчемпионат.
Соревнуйтесь МЕЖДУ СОБОЙ и не лезьте к НОРМАЛЬНЫМ людям!
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12k
..: Атеист :.. 18 минут назад
Осталось мотоцикл между ног установить и сказать "я себя идентифицирую мотобегуном" и побежать в любых забегах. Ну а че, норм тема!))
Это уже не спорт, это цирк какой-то! Если и пускать этих долбанутых, то на общий забег где и женщины и мужчины, ну и п... всякие))
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21k
Davy Jones 46 минут назад
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеруПосмотреть
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
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76k
Андрей Старосельский 51 минуту назад
Ээээ, хотелось бы узнать, а Тиффони яйца не мешают?
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103k
parallax Час назад
Грёбаная западная толерастия, превратила профессиональный спорт в балаган. Теперь в женских видах спорта будут учавствовать одни среднеполые, ибо настоящим женщинам с ними невозможно тягаться.
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4k
Старичок Час назад
ждем бой между фемками и трансами.
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August

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