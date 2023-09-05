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В Петербурге проведут турниры по "живым" шахматам

В Петербурге проведут турниры по "живым" шахматам

Автор:
05 сентября 2023 18:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Дворцовая площадь   Санкт-Петербург   живые фигуры   турнир   фото   шахматы   
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Власти города хотят повторить легендарную игру между краснофлотцами и красноармейцами столетней давности.

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Фёдорова во время нулевых чтений бюджета сообщила, что в следующем году на Дворцовой площади планируется провести игру в шахматы живыми фигурами и попросила выделить на мероприятие дополнительные 4 млн рублей.


Турнир проведут 20 июля — в Международный день шахмат. Фёдорова уточнила, что на доске будут присутствовать настоящие кони, а роль слонов, скорее всего, исполнят аниматоры в ростовых куклах этих животных. На вопрос о том, кто будет ферзём, чиновница заявила, что в администрации города готовы рассмотреть разные варианты.

20 июля 2024 года исполнится ровно сто лет с исторической игры живыми фигурами на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Турнир проходил между Красным флотом, бойцы которого были одеты в белые парадные мундиры и исполняли роль белых фигур, и красноармейцами в полевой защитной форме (чёрные фигуры). Фигурами командовали советские гроссмейстеры Илья Рабинович и Петр Романовский.

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Метки: Дворцовая площадь   Санкт-Петербург   живые фигуры   турнир   фото   шахматы   
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Александр Maтвийка 44 минуты назад
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