В Петербурге проведут турниры по "живым" шахматам

Власти города хотят повторить легендарную игру между краснофлотцами и красноармейцами столетней давности.
Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Фёдорова во время нулевых чтений бюджета сообщила, что в следующем году на Дворцовой площади планируется провести игру в шахматы живыми фигурами и попросила выделить на мероприятие дополнительные 4 млн рублей.
Турнир проведут 20 июля — в Международный день шахмат. Фёдорова уточнила, что на доске будут присутствовать настоящие кони, а роль слонов, скорее всего, исполнят аниматоры в ростовых куклах этих животных. На вопрос о том, кто будет ферзём, чиновница заявила, что в администрации города готовы рассмотреть разные варианты.
20 июля 2024 года исполнится ровно сто лет с исторической игры живыми фигурами на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Турнир проходил между Красным флотом, бойцы которого были одеты в белые парадные мундиры и исполняли роль белых фигур, и красноармейцами в полевой защитной форме (чёрные фигуры). Фигурами командовали советские гроссмейстеры Илья Рабинович и Петр Романовский.
Источник:
- Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем
- Красивые кадры с праздника выпускников "Алые Паруса"
- В Санкт-Петербурге на волю отпустили двух нерпят, которых спасли весной
- В Санкт-Петербурге прошёл костюмированный заплыв на сапбордах
- Учитель из Подмосковья прошёл из Москвы до Санкт-Петербурга и установил мировой рекорд