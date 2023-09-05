В Петербурге проведут турниры по "живым" шахматам

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Фёдорова во время нулевых чтений бюджета сообщила, что в следующем году на Дворцовой площади планируется провести игру в шахматы живыми фигурами и попросила выделить на мероприятие дополнительные 4 млн рублей.





Турнир проведут 20 июля — в Международный день шахмат. Фёдорова уточнила, что на доске будут присутствовать настоящие кони, а роль слонов, скорее всего, исполнят аниматоры в ростовых куклах этих животных. На вопрос о том, кто будет ферзём, чиновница заявила, что в администрации города готовы рассмотреть разные варианты.