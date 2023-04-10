Не в меру любопытный лось в Якутии интересуется поездами

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В Якутии машинист поезда встретился с лосем, которого очень заинтересовал состав. Животное вышло прямо на пути и принялось осматривать поезд, когда тот остановился.
К счастью, машинист успел вовремя затормозить, чтобы не причинить вред очень любопытному лосю. Тот подошёл к поезду и начал его обнюхивать. Машинист пытался проехать, но лось настойчиво ему мешал.
В итоге дикое животное несколько минут осматривало поезд, и машинисту удалось тронуться. Лось не пострадал, а ролики передали в Минприроды. Специалистам предстоит выяснить, почему лось вышел на пути.
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