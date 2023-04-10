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Не в меру любопытный лось в Якутии интересуется поездами

Не в меру любопытный лось в Якутии интересуется поездами

Автор:
10 апреля 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Якутия   видео   животные   интересное   лось   поезд   фото   
825
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В Якутии машинист поезда встретился с лосем, которого очень заинтересовал состав. Животное вышло прямо на пути и принялось осматривать поезд, когда тот остановился.

К счастью, машинист успел вовремя затормозить, чтобы не причинить вред очень любопытному лосю. Тот подошёл к поезду и начал его обнюхивать. Машинист пытался проехать, но лось настойчиво ему мешал.

В итоге дикое животное несколько минут осматривало поезд, и машинисту удалось тронуться. Лось не пострадал, а ролики передали в Минприроды. Специалистам предстоит выяснить, почему лось вышел на пути.

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Метки: Якутия   видео   животные   интересное   лось   поезд   фото   
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4  комментария
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19k
alexis 59 минут назад
Они ему денег должны. Обещали соли подвезти и кинули.
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21k
BiZ 4 минуты назад
сука, вот кто всех самок распугал!
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22k
weiter 24 минуты назад
Соль есть? А если найду?!
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Балбес молодой
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330902



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