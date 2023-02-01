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В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

Автор:
01 февраля 2023 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   животные   интересное   медведь   спасение   фото   
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Мишка по кличке Фёдор играл с покрышкой и внезапно в ней застрял. И не просто застрял, а натянул её себе на пузико. Сотрудники парка тут же вызвали спасателей на помошь.

Милое спасение глупого мишки попало на видео. Спасатели «Центроспас» МЧС РФ приехали на вызов в конный парк Москвы. Там медведь по имени Федя умудрился натянуть на себя покрышку, пока с ней играл.

Сам он выбраться никак не мог. Спасатели усыпили Федю и сняли с него покрышку. Операция по вызволению косолапого продлилась всего 7 минут. Работники конного центра поблагодарили спасателей и обещали больше не давать Феде играть с покрышками.

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Метки: Россия   видео   животные   интересное   медведь   спасение   фото   
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3  комментария
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9k
Летучий Мыш 5 минут назад
А нет видео, где он с этой покрышкой играл?
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617
partners74 7 минут назад
Мишу нельзя обижать, Миша мужик. И он без покрышки и снотворного этих пятерых разорвал бы в клочья. потому что Миша - медведь, с ним шутки плохи. а пацанам спасибо!
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10k
Shtoppi 9 минут назад
Может глупый вовсе не медведь, а тот кто ему эту покрышку дал? Как прекрасно, когда можно обвинить в своей тупости кого-то еще, особенно когда этот кто-то не может сказать ничего в свою защиту. Это триумф эволюции лысых обезьян, дальше неизбежно наступит деградация.
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PokemonKa
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