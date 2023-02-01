В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

Мишка по кличке Фёдор играл с покрышкой и внезапно в ней застрял. И не просто застрял, а натянул её себе на пузико. Сотрудники парка тут же вызвали спасателей на помошь.
Милое спасение глупого мишки попало на видео. Спасатели «Центроспас» МЧС РФ приехали на вызов в конный парк Москвы. Там медведь по имени Федя умудрился натянуть на себя покрышку, пока с ней играл.
Сам он выбраться никак не мог. Спасатели усыпили Федю и сняли с него покрышку. Операция по вызволению косолапого продлилась всего 7 минут. Работники конного центра поблагодарили спасателей и обещали больше не давать Феде играть с покрышками.
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