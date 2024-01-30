Боевой подросток сломал однокласснику нос из-за спора о царе

Потом братец помер, Александр спешно взошёл на престол и ему по наследству перешла невеста покойного родственника - датская принцесса. В историю она вошла уже женой Александра III, а назвали её Марией Фёдоровной, хотя по-русски эта Фёдоровна говорила с большим трудом.

Впрочем, как и Александр.