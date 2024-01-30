Боевой подросток сломал однокласснику нос из-за спора о царе

Когда «хозяина земли русской» назвали трусом, зумер кинулся в бой.
Был такой российский император - Александр III. Изначально на престол должен был сесть его брат, Александра как наследника никто не рассматривал. Его готовили к службе в армии.
Потом братец помер, Александр спешно взошёл на престол и ему по наследству перешла невеста покойного родственника - датская принцесса. В историю она вошла уже женой Александра III, а назвали её Марией Фёдоровной, хотя по-русски эта Фёдоровна говорила с большим трудом.
Впрочем, как и Александр.
Сохранилась одна из первых в мире записей. Её сделали с помощью прибора, изобретённого Эдисоном. И в ней звучат голоса императора и его жены. Для многих стало шоком, но монарх говорил с сильным немецким акцентом, а супруга и вовсе мычала что-то вроде: «Сегодня погод хорош. Пааааайдём гулят!»
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Конспирологи даже считают, что последние Романовы были откровенными марионетками и к России никакого отношения не имели - иностранцы на престоле. Это они вывели на основе единственной записи с песенкой Александра III. На самом деле, всё проще. Всех царствующих отпрысков с детства учили нескольким языкам: немецкому, французскому и русскому. Иногда обучали ещё английскому и латыни. В итоге они говорили на 4-5 языках, но на всех - с отвратительным акцентом. С жены Александра спрос ещё меньше - она вообще родом из Дании. Так что тут нет никакой конспирологии.
Такой же акцент был и у последнего императора - Николая II. Во время переписи населения (ещё до революции) он указал свою должность как «Хозяин земли русской». А когда подписывал отречение от престола, волновался и говорил с сильным немецким акцентом. Такой вот русский монарх.
И он стал причиной «разборки» между московскими зумерами. Один из них назвал Николая II ссы**ом и слабаком. Второй этого не стерпел и сломал школьнику нос. Теперь в деле разбираются полицейские. Защитник покойного царя уверяет их, что плохо помнит обстоятельства инцидента, но точно знает, что Николай II был хорошим и что он не виноват в развале империи.
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Читал когда то из любопытства про него. Идет война (перв. миров.), в ставке главнокомандующего, в Могилеве, вроде, все ждут от царя решительных действий и приказов. А он млять ворон стреляет. РЕАЛЬНО СТРЕЛЯЕТ ВОРОН из малокалиберки и пишет каждый день развернутые письма жене про свой быт. Еще катался на велосипеде. Где то я мельком видел эти письма и дневники... может в НкЖ...
Историк Игорь Зимин утверждает, ссылаясь на книгу "Придворная охота", что по его подсчётам "только за шесть лет (1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 1911 гг.) царь застрелил 3786 бродячих“ собак, 6176 бродячих“ кошек и 20 547 ворон". Кошатники, успокойтесь, под кошками в основном подразумевался дикий лесной кот.
Может данные и преувеличены, но если и 10% процентов от этих цифр правда, то Николаю II можно смело присвоить "орден Швондера по очистке".
Интересно, нынешние церковники вообще читали его дневники, прежде чем в святые возводить? Хотя... Какая церковь, такие и святые.
Николай второй ссы**о, слабак и просто мудак!
Для других бесхребетным "хуесосом", я приверженец этого тезиса
Достаточно вспомнить эпизод с нападением в Японии.
Сбежал из Японии роняя кал...
С народом часто общался был бы у него немецкий акцент возникли бы вопросы.
А вот Н2 действительно слабак и тряпка.
А вот ВИЛ страшно картавил, такой еврейский прононс , и тут уже на несовершенство аппаратуры не спишешь к 20 годам 20 века грамзапись была уже вполне на уровне.
Да и история с двойным отречением. Но всё это точно не стоит выяснения отношений на кулаках. Историю же не повернуть.