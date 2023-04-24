Учёные раскрыли содержимое шести крошечных египетских гробов

Учёным удалось заглянуть внутрь металлических древнеегипетских гробов, которые хранятся в Британском музее в Лондоне. Они остаются запечатанными на протяжении уже нескольких тысяч лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Гробы длиной от 50 до 300 миллиметров, датируемые 664-250 годами до нашей эры, были обнаружены в древних городах Наукратис и Телль-эль-Йехудия (Египет) в 1885 году. Они изготовлены из медного сплава, а на их внешней стороне изображены фигурки ящериц, угрей и кобр.