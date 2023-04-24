Учёные раскрыли содержимое шести крошечных египетских гробов

В них оказались останки и свинец, который в древности использовался для любовных чар и проклятий.
Учёным удалось заглянуть внутрь металлических древнеегипетских гробов, которые хранятся в Британском музее в Лондоне. Они остаются запечатанными на протяжении уже нескольких тысяч лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Гробы длиной от 50 до 300 миллиметров, датируемые 664-250 годами до нашей эры, были обнаружены в древних городах Наукратис и Телль-эль-Йехудия (Египет) в 1885 году. Они изготовлены из медного сплава, а на их внешней стороне изображены фигурки ящериц, угрей и кобр.
Чтобы заглянуть внутрь, учёные использовали метод нейтронной томографии — неинвазивную технологию, которая, в отличие от рентгеновских лучей, проникает сквозь металл.
Внутри одного из гробов оказался полный неповреждённый череп ящерицы. Ещё в двух находились фрагменты костей животных, завернутые в ткань, возможно, льняную.
«Хотя захоронения животных были обычным явлением в Древнем Египте, довольно редко встречаются гробы, которые все ещё запечатаны», — сказал ведущий автор исследования и учёный-рентгенолог из Британского музея Дэниел О’Флинн.
В некоторых из них также обнаружили свинец. Не исключено, что этот металл использовался для распределения веса в процессе захоронения или для заделки отверстия в корпусе гробов. На внешней стороне нескольких ящиков есть петли, которые могли использоваться для подвешивания их к стенам святилищ или для переноски во время религиозных процессий.
Мы нашли довольно много свинца в трёх ящиках. Это могло быть что-то чисто практическое. А может и символическое — этот металл в Древнем Египте считался магическим материалом. Плюс известно, что он использовался для защиты мумифицированных останков, а также для любовных чар и проклятий.
Тем не менее, авторы исследования так и не выяснили причину смерти этих животных. Но они не исключают, что их использовали в качестве подношения богам.
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