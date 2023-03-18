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В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби

В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби

Автор:
18 марта 2023 08:12
Сообщество : Наука
Метки: в мире   гвозди   наука   новости   раскопки   факты   фото   
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Археологи обнаружили закрытую римскую гробницу возрастом около 2000 лет в Турции. Вокруг захоронения есть очень странная находка — множество согнутых и скрученных гвоздей.

Необычную могилу раскопали в Сагаласе на юго-западе Турции, она датируется 100-150 годами нашей эры. В гробнице находятся останки взрослого мужчины.

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Его кремировали и похоронили на одном и том же месте — по словам исследователей, это весьма нетипичная практика во времена Римской империи. Могильщики уложили 24 кирпича поверх еще тлеющего костра, и заштукатурили кирпичи известью.

Исследователи считают, что люди, возводившие гробницу, специально разбросали по земле 41 гвоздь. «Захоронение было закрыто не одним, не двумя, а тремя различными способами, которые можно понимать как попытку оградить живых от мертвых — или наоборот», — считает автор исследования Йохан Клэйс.

Кремация на месте, облицовка плиткой или штукатуркой и загнутые гвозди уже встречались на кладбищах римской эпохи, но сочетание всех трех способов ранее не наблюдалось. По мнению археологов, в данном случае древние люди боялись, что мертвец восстанет из могилы.

Рядом с захоронением также были найдены традиционные погребальные предметы: монета, керамические и стеклянные сосуды, фрагменты плетеной корзины, остатки пищи. Это говорит о том, что мужчину любили, считают исследователи. Скорее всего, его похоронили члены семьи — просто нетрадиционным способом. Это могла быть форма магического ритуала в ответ на «необычную» смерть человека.

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Метки: в мире   гвозди   наука   новости   раскопки   факты   фото   
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3  комментария
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3k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Срочно закопайте обратно! Нам в 2023 только зомби апокалипсиса не хватает
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44k
Aleksandr 50 минут назад
могилка римского "Горбачёва" наверно
любовь народная была так велика...
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Могила возрастом 2000 лет, боялись, что мертвец восстанет, железные гвозди, мертвеца любили при жизни. Ну, вот и нашлась могила Иисуса. Все таки попы не врали, когда рассказывали свои сказки про Христа. Вот и доказательство.
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