В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби

Рядом с захоронением также были найдены традиционные погребальные предметы: монета, керамические и стеклянные сосуды, фрагменты плетеной корзины, остатки пищи. Это говорит о том, что мужчину любили, считают исследователи. Скорее всего, его похоронили члены семьи — просто нетрадиционным способом. Это могла быть форма магического ритуала в ответ на «необычную» смерть человека.