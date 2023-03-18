В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби

Археологи обнаружили закрытую римскую гробницу возрастом около 2000 лет в Турции. Вокруг захоронения есть очень странная находка — множество согнутых и скрученных гвоздей.
Необычную могилу раскопали в Сагаласе на юго-западе Турции, она датируется 100-150 годами нашей эры. В гробнице находятся останки взрослого мужчины.
Его кремировали и похоронили на одном и том же месте — по словам исследователей, это весьма нетипичная практика во времена Римской империи. Могильщики уложили 24 кирпича поверх еще тлеющего костра, и заштукатурили кирпичи известью.
Исследователи считают, что люди, возводившие гробницу, специально разбросали по земле 41 гвоздь. «Захоронение было закрыто не одним, не двумя, а тремя различными способами, которые можно понимать как попытку оградить живых от мертвых — или наоборот», — считает автор исследования Йохан Клэйс.
Кремация на месте, облицовка плиткой или штукатуркой и загнутые гвозди уже встречались на кладбищах римской эпохи, но сочетание всех трех способов ранее не наблюдалось. По мнению археологов, в данном случае древние люди боялись, что мертвец восстанет из могилы.
Рядом с захоронением также были найдены традиционные погребальные предметы: монета, керамические и стеклянные сосуды, фрагменты плетеной корзины, остатки пищи. Это говорит о том, что мужчину любили, считают исследователи. Скорее всего, его похоронили члены семьи — просто нетрадиционным способом. Это могла быть форма магического ритуала в ответ на «необычную» смерть человека.
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