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Необычные свойства вкусных моллюсков: как устрицы спасают планету

Необычные свойства вкусных моллюсков: как устрицы спасают планету

Автор:
02 марта 2023 09:18
Сообщество : Наука
Метки: в мире   моллюскки   наука   очищение   планета   спасение   устрицы   факты   фото   
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Принято думать, что устриц выращивают преимущественно ради употребления в пищу. Однако эти моллюски способны на большее — например, они могут очищать воду от азота и мелкой взвеси. Поэтому многие экоактивисты помогают устрицам выживать и размножаться, чтобы те, в свою очередь, помогли другим видам.

Эти моллюски очищают воду и помогают морской флоре и фауне сохранять свое разнообразие

Люди питаются устрицами уже более 165 000 лет. Исследования показывают, что культура питания коренных американцев за тысячи лет до прибытия европейских колонизаторов предусматривала вылов и употребление устриц, однако эта традиция не нарушала баланс устричных рифов.

Но сейчас, в результате чрезмерного вылова рыбы и болезней, вызванных загрязнением окружающей среды и изменением климата, дикие устричные рифы находятся в крайне плачевном состоянии. Почти десять лет назад дикие популяции устриц оказались на грани вымирания на территориях Чесапикского залива и залива Апалачикола в штате Вашингтон.

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Решением этой проблемы может стать искусственное выращивание устриц — обычно моллюски с устричных ферм отправляются сразу же в рестораны, но часть их можно отпускать в дикую природу, чтобы они восстанавливали пострадавшие дикие рифы.

При этом устричное производство довольно экологично — для выращивания моллюсков не нужен специальный корм или удобрения, не выделяются дополнительные парниковые газы. Моллюски выращиваются в воде в естественной среде обитания. Кроме того, некоторые личинки устриц до взросления «сбегают» с ферм и самостоятельно заселяют новые территории, образуя новые рифы.

Кроме того, устрицы являются естественным фильтром для воды, и если бы на планете не было устричных рифов, уровень загрязнения океана был бы значительно выше. Устрицы могут фильтровать более 200 литров воды в день — они очищают ее от азота и мелкой взвеси, которые попадают в океан из сельскохозяйственных стоков. Моллюски поглощают эти загрязняющие вещества с помощью своих реснитчатых жабр и мантии, поэтому далеко не все устрицы пригодны для употребления в пищу человеком.

Как дикие, так и выращенные на фермах устрицы живут в чистой воде, за качеством которой строго следят. В таких условиях они питаются водорослями и собирают другие, безопасные, частицы, за счет чего вода становится более прозрачной, а значит, пропускает больше солнечного света. Это благополучно сказывается на здоровье морской травы и многих видов животных.

Подобно кораллам, сросшиеся вместе дикие устрицы образуют рифы, которые предотвращают эрозию прибрежных почв, защищают сушу от штормов и приливов и служат маленькими морскими убежищами для других рыб. Сотни видов рыб также растут, питаются и размножаются в устричных клетках, которые используют на фермах, согласно недавнему исследованию австралийских и американских ученых. 

«Поскольку выращивание устриц на самом деле положительно влияет на биоразнообразие, мы должны поощрять эту практику и позволять людям открывать устричные фермы в местах, где есть недостаток устричных рифов», — рассказывают ученые.

Такие фермы нужны, например, в Чесапикском заливе, который, как говорилось выше, очень пострадал в результате вылова и загрязнения. Сейчас там находится одна из крупнейших реставраций устричных рифов в мире. Подобная инициатива по восстановлению популяции устриц — называется "Миллиард устриц" — запущена и в Нью-Йоркской гавани.

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Метки: в мире   моллюскки   наука   очищение   планета   спасение   устрицы   факты   фото   
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43k
Aleksandr 37 минут назад
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24k
Влад 40 минут назад
По мне так склизкая пищащая гадость. Понятно что аборигену нормальный продукт потому что за ним бегать не надо, выслеживать часами, а то и днями и неизвестно ещё кто-кого съест. А тут зашёл в воду по колено и набрал. Но, по моему это единственное преимущество.
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Григорий Час назад
вкусный фильтр для воды?! да ладно, он просто модный.
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