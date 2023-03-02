Необычные свойства вкусных моллюсков: как устрицы спасают планету

Эти моллюски очищают воду и помогают морской флоре и фауне сохранять свое разнообразие

Люди питаются устрицами уже более 165 000 лет. Исследования показывают, что культура питания коренных американцев за тысячи лет до прибытия европейских колонизаторов предусматривала вылов и употребление устриц, однако эта традиция не нарушала баланс устричных рифов.

Но сейчас, в результате чрезмерного вылова рыбы и болезней, вызванных загрязнением окружающей среды и изменением климата, дикие устричные рифы находятся в крайне плачевном состоянии. Почти десять лет назад дикие популяции устриц оказались на грани вымирания на территориях Чесапикского залива и залива Апалачикола в штате Вашингтон.